OpenAI ने Sora ऐप पर Martin Luther King Jr. के वीडियो बनाना किया बंद, जानिए आखिर क्यों लिया ये बड़ा फैसला

AI टेक कंपनी OpenAI ने अपने नए Sora वीडियो जनरेशन टूल पर यूजर्स को Dr. Martin Luther King Jr. जैसे दिखने वाले AI वीडियो बनाने से रोक दिया है. यह फैसला तब लिया गया जब कुछ यूजर्स ने नस्लभेदी और असम्मानजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया. कंपनी के मुताबिक, यह कदम Dr. King के परिवार (King Estate) के अनुरोध पर उठाया गया है. परिवार ने शिकायत की थी कि कुछ लोग AI टूल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और Dr. King की छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

क्यों लिया गया यह फैसला?

OpenAI ने X (पहले Twitter) पर पोस्ट करते हुए कहा कि- “हालांकि ऐतिहासिक व्यक्तियों को दर्शाने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक हस्तियों और उनके परिवारों को यह अधिकार होना चाहिए कि उनकी छवि का उपयोग कैसे किया जाए.” अब से OpenAI किसी भी व्यक्ति के परिवार या आधिकारिक प्रतिनिधि के अनुरोध पर उसके लुक या आवाज का इस्तेमाल रोक सकता है.

क्या है Sora ऐप और कैसे हुआ विवाद?

Sora, OpenAI का नया AI वीडियो प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को सिर्फ टेक्स्ट लिखकर यथार्थवादी (realistic) वीडियो बनाने की सुविधा देता है. लॉन्च के बाद से यह टूल काफी चर्चा में रहा, क्योंकि लोग इसमें ऐतिहासिक शख्सियतों, सेलिब्रिटीज और खुद की AI क्लिप्स बना रहे थे. लेकिन इसी के साथ, Deepfake और गलत कंटेंट बनाने के मामलों ने विवाद खड़ा कर दिया. कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कुछ यूजर्स ने Dr. King के अनुचित और अपमानजनक वीडियो बनाए — जैसे कि उन्हें जानवरों की आवाजें निकालते हुए या Malcolm X से लड़ते हुए दिखाना.

Add Zee News as a Preferred Source

Bernice King और अन्य परिवारों की नाराजगी

Dr. King की बेटी Bernice King ने Instagram पर पोस्ट करते हुए लोगों से अपील की कि वे उनके पिता के AI-जनरेटेड वीडियो शेयर करना बंद करें. उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो उनके पिता की विरासत और उनके संघर्ष का अपमान हैं. इससे पहले, Robin Williams की बेटी ने भी AI से बने अपने दिवंगत पिता के वीडियो पर आपत्ति जताई थी और OpenAI जैसी कंपनियों से ऐसे Deepfake रोकने की मांग की थी.

Sora में और भी विवादित कंटेंट

The Washington Post की रिपोर्ट के मुताबिक, Sora पर ऐसे वीडियो भी मिल रहे हैं जिनमें Bob Ross, Whitney Houston, John F. Kennedy जैसे प्रसिद्ध लोगों की AI क्लिप्स बनाई गई हैं. यहां तक कि कुछ लोगों ने SpongeBob और Pokémon जैसे कार्टून कैरेक्टर्स की भी अनधिकृत रिक्रिएशन बनाई हैं. इससे यह सवाल उठने लगा है कि AI की नैतिक सीमाएं (ethical boundaries) कहां तक होनी चाहिए और किसे तय करने का अधिकार है.

OpenAI अब क्या कर रहा है?

OpenAI ने कहा है कि वह अब कॉपीराइट होल्डर्स और सार्वजनिक हस्तियों के परिवारों को यह तय करने की सुविधा देगा कि उनकी छवि या आवाज का इस्तेमाल कैसे हो. कंपनी ने कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और पब्लिक फिगर्स के लिए नए सुरक्षा नियम (safeguards) लाने का वादा भी किया है. दिलचस्प बात यह है कि जहां OpenAI Sora ऐप पर कंटेंट नियम सख्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी जल्द ही ChatGPT में वयस्क (erotic) चैट की अनुमति देने की तैयारी कर रही है. इससे यह साफ होता है कि OpenAI अपने अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग मॉडरेशन नीतियां अपना रहा है.