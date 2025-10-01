Advertisement
TikTok का गेम ओवर? OpenAI का AI ऐप खुद बनाएगा वीडियो, सोशल मीडिया पर मचेगा धमाल, इंसानों की होगी छुट्टी!

OpenAI Video App: सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच OpenAI एक नया ऐप बना रही है जो TikTok और Reels की दुनिया को बदल कर रख देगा! इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दिखाई जाने वाली हर वीडियो इंसान नहीं, बल्कि AI बनाएगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:26 AM IST
OpenAI Video App: आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में शॉर्ट वीडियो का क्रेज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है. TikTok, Instagram Reels और यूट्यूब शॉर्ट्स ने यूजर्स को अपनी ओर खींच लिया है. इन ऐप्स की दीवानगी भी काफी ज्यादा है. इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है, दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी OpenAI अब चुपचाप एक ऐसा ऐप बनाने में लगी हुई है जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स TikTok को कड़ी टक्कर दे सकता है. सबसे खास बात इस प्लेटफॉर्म की यह होगी कि इस ऐप पर वीडियो इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बनाएगा. यानी कंटेंट बनाने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.

टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक चैटजीपीटी की मदर कंपनी OpenAI अब एक ऐसा ऐप बना रही है जो TikTok की तरह दिखेगा लेकिन उमसें बहुत बड़ा अतंर होगा. इस ऐप में हर वीडियो AI द्वारा जेनरेट किया जाएगा न कि किसी इंसान के द्वारा अपलोड. इस ऐप का नाम Sora 2 मॉडल पर आधारित हो सकता है, जिसे OpenAI ने पहले ही टेक्स्ट-टू-वीडियो मॉडल के रूप में पेश किया था. इसमें Verticle वीडियो फॉर्मेट, स्वाइप नेविगेशन और For You पेज जैसे TikTok-जैसे फीचर्स हो सकते हैं.  

रिपोर्ट के अनुसार इस नए प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने वाले वीडियो कम समय के होंगे, अधिकतम 10 सेकंड. यूजर्स के पास अपनी पहचान वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन रहेगा, जिससे AI उनके चेहरे और स्टाइल का इस्तेमाल करके वीडियो बना सके. अगर कोई दूसरा यूजर उनकी पहचान का यूज करके कंटेंट तैयार करता है तो उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा. लेकिन इस मामले को लेकर बहुत से लोगों कों का मानना है कि इससे कॉपीराइट, डेटा सिक्योरिटी, असली और नकली कंटेंट की पहचान और यूजर्स के पास अपने कंटेंट पर कंट्रोल नहीं होगा.

ये भी पढ़ेंः आपकी शक्ल और आवाज बिक रही DarkWeb पर! देखें पूरी Rate List, बचने का तरीका भी जानिए

अगर यह ऐप लॉन्च हो जाता है, तो यह TikTok और Instagram Reels जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधी चुनौती देगा. फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहां TikTok और Insta पर कंटेंट यूजर अपलोड करते हैं, वहीं OpenAI के इस ऐप पर सिर्फ AI कंटेंट होगा. इसका फायदा ये होगा कि वीडियो बनाने के लिए किसी इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन खतरा ये है कि original human creativity कम हो सकती है और fake content का खतरा बढ़ सकता है.

अगर OpenAI का यह ऐप लॉन्च हो गया तो यह सीधे-सीधे TikTok और Instagram Reels जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर दे सकता है. बस फर्क इतना होगा कि जहां इन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट यूजर्स खुद ही बना कर अपलोड करते हैं वहीं OpenAI के ऐप पर पूरा कंटेंट AI खुद तैयार करेगा. इसका फायदा यह होगा कि वीडियो बनाने में किसी इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लेकिन दूसरी ओर इससे इंसानों की क्रिएटिविटी के दबने और फेक कंटेंट बढ़ने का खतरा भी रहेगा.

ये भी पढ़ेंः YouTube ने भी ट्रंप के सामने टेके घुटने! जानें क्यों देने पड़े $24.5 मिलियन, कैसे

