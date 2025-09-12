AI चाहकर भी नहीं छीन पाएगा इन लोगों की नौकरी! OpenAI CEO Sam Altman ने कर दिया खुलासा

AI and Jobs: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI लगभग-लगभग सभी फील्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है. चाहे बात हो मेडिकल फील्ड की, एजुकेशन की, कस्टमर सर्विस की या फिर टेक इंडस्ट्री की AI तेजी से अपना प्रभाव दिखा रहा है. AI टूल्स अब ऐसे काम भी करने लगे हैं जिन्हें पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे. इससे जहां एक तरफ काम की रफ्तार बढ़ी है तो वहीं लोगों के मन में अपनी नौकरियां खोने का डर भी सता रहा है.

इसी बीच OpenAI के CEO सम आल्टमैन (Sam Altman) ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले समय में कौन-कौन सी नौकरियां AI की वजह से जा सकती हैं और कौन-कौन सी नौकरियां ऐसी होंगी जिनपर AI का कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा.

कस्टमर सर्विस की नौकरियां होंगी सबसे ज्यादा प्रभावित

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरव्यू में में OpenAI के CEO Altman ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा इस बात पर है कि फोन और कंप्यूटर पर होने वाली कस्टमर सर्विस की नौकरियां AI की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि आज जो कस्टमर सपोर्ट इंसान करते हैं उसे भविष्य में AI और बेहतर तरीके से करेगा. हालांकि कुछ ऐसे कस्टरम सर्विस होगी जो सिर्फ इंसान ही कर सकेंगे, एआई उन्हें नहीं कर पाएगा.

क्या कोडर्स की नौकरी खतरे में?

सम आल्टमैन ने इंटरव्यू में यह भी माना की कंप्यूटर प्रोग्रामर (Coders) के भविष्य को लेकर वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं. उन्होंने कहा कि AI टूल्स ने कोडिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव अभी ही ला दिया है. आज कोई भी व्यक्ति सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वेबसाइट या गेम मिनटों में बना सकता है वो भी बिना किसी परेशानी के. इस वजह से प्रोग्रामर्स की नौकरियों को लेकर खतरा बना हुआ है.

ये भी पढ़ेंः YouTube का नया फीचर: अब आपका कंटेंट बोलेगा कई भाषाओं में, व्यूज होंगे दोगुने-तीन गुने!

उन्होंने कहा कि आज का प्रोग्रामर 2 साल पहले के प्रोग्रामर से पूरी तरह से अलग हो गया है. अब AI की मदद से प्रोग्रामर कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं. दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्टवेयर चाहिए और अभी भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है. लेकिन 5 या 10 साल बाद हालात क्या होंगे? नौकरियां बढ़ेंगी या कम होंगी, इस पर सैम ने कहा कि मैं अभी निश्चित नहीं हूं.

AI की वजह से कौन सी नौकरी नहीं होगी प्रभावित?

AI के आने के बाद एक ओर जहां नौकरियां प्रभावित होंगी तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी नौकरियां हैं जिनपर कोई खतरा नहीं है. Sam Altman का मानना है कि नर्सिंग जैसी नौकरियां AI की वजह से बिलकुल भी प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि इनमें ह्यूमन टच और भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि नर्स जैसी नौकरियां AI से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी. लोग नर्स से मिलने वाले मानवीय जुड़ाव को हमेशा चाहेंगे, चाहे AI कितना भी अच्छा क्यों न हो. यह काम इंसान ही कर सकते हैं.

DeepMind CEO ने भी कही थी ये बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Sam Altman से पहले DeepMind के CEO Demis Hassabis ने भी इसी तरह का बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि कि भविष्य में डॉक्टरों के काम में AI मदद कर सकता है या उनकी जगह ले भी सकता है. लेकिन नर्सिंग जैसी नौकरी इंसानों के लिए ही बनी है, क्योंकि इसमें देखभाल का मानवीय पहलू सबसे अहम है.

ये भी पढ़ेंः Incognito Mode में भी होती है हिस्ट्री रिकॉर्ड! Android और iPhone पर डिलीट करने का तरीका जानिए