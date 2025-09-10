OpenAI के CEO भी हुए iPhone17 पर फिदा, सीरीज के इस मॉडल के लिए दिखी दीवानगी, किया ऐसा पोस्ट
Apple अपनी iPhone 17 सीरीज लेकर पूरी दुनिया के सामने हाजिर है, जिसके लिए फैंस के बीच काफी एक्साइटेंट देखने को मिल रही है. वहीं, अब openAI के CEO Sam Altman ने भी अपनी उत्सुकता जाहिर कर दी है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:28 PM IST
Apple ने मंगलवार को Awe Dropping इवेंट में अपनी मोस्ट अवेटेड iPhone 17 सीरीज के चार मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनमें iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और नया मॉडल iPhone Air भी दिया गया है. इतना ही नहीं, कंपनी शानदार फीचर्स वाले AirPods Pro 3 और तीन स्मार्टवॉच- Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 और Apple Watch Ultra 3 भी लेकर आई है. अब Apple के ये सभी मॉडल्स 19 सितंबर से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान साहित पूरी दुनिया की मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे. इस सीरीज का लंबे वक्त से फैंस को इंतजार है. अब इस लिस्ट में OpenAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Sam Altman का नाम भी जुड़ गया है.

Sam Altman ने दिखाई एक्साइटमेंट

iPhone 17 सीरीज लॉन्च होते ही Sam Altman ने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर अपनी उत्सुकता जाहिर की है. उन्होंने अपने एक पोस्ट में इस बेसब्री को दिखाया है. ऑल्टमैन ने अपने पोस्ट में लिखा, 'लंबे वक्त के बाद कोई ऐसा iPhone अपग्रेड आया है जिसे मैं वाकई खरीदना चाहूंगा. यह बेहद शानदार लग रहा है.' हालांकि, उन्होंने इस अपनी इस पोस्ट में उस आईफोन का नाम नहीं लिखा, जिसका उन्हें काफी समय से इंतजार था. ऐसे में चलिए जानते हैं कि सैम ऑल्टमैन आखिर किस मॉडल की बात कर रहे हैं.

Apple के iPhone Air को पूरी सीरीज से अलग बनाती हैं ये चीजें, जानें कितनी है कीमत

Apple के साथ ChatGPT जोड़ने का मिला सुझाव
ऑल्टमैन के पोस्ट के बाद OpenAI के कर्मचारी एडविन ने उनसे पूछा कि क्या वे iPhone Air मॉडल की बात कर रहे हैं? इस पर Altman ने तुरंत जवाब में लिखा, 'हां'. इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक पोस्ट पर Hyperbolic Labs के CTO Yuchen Jin ने एक मजेदार सुझाव भी दिया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि Apple को Siri की जगह ChatGPT के वॉयस असिस्टेंट को इस्तेमाल करना चाहिए. इसके बाद ऑल्टमैन ने भी इस पर अपनी सहमति भी जताई. उन्होंने जवाब में लिखा कि यह एक अच्छा सुझाव है वह इसका पूरा समर्थन करते हैं.

iPhone 17 लॉन्च होते ही Samsung ने फिर किया Apple को ट्रोल, इस वजह से उड़ाया मजाक

नई सीरीज का हीरो है iPhone Air
iPhone Air ने इस बार Apple के इवेंट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, जिसकी खास वजह है इसका अल्ट्रा-स्लिम प्रोफाइल, जो सिर्फ 5.6mm मोटाई के साथ आता है. यह अब तक का सबसे पतला iPhone बन गया है. इसमें 6.5-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है. iPhone Air को Apple ने परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी के मामले में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. इसमें कंपनी का लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट लगाया गया है, जो हाई-स्पीड प्रोसेसिंग के साथ स्मूद मल्टीटास्किंग का अनुभव देता है. इसके साथ ही C1X मॉडेम की मौजूदगी इसे सुपरफास्ट नेटवर्क एक्सेस और बेहतर सिग्नल स्टेबिलिटी देती है.

