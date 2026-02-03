Sam Altman को क्यों आया खुद पर रोना? नया AI ऐप लॉन्च करते ही बोले- मैं तो फालतू हो गया!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से विकसित हो रहा है. यह अब लोगों की सोच और भावनाओं को प्रभावित करने लगा है. एक समय था जब ओपनएआई (OpenAI) के CEO सैम ऑल्टमैन पूरी दुनिया को AI की ताकत से डरा रहे थे. अब ऑल्टमैन AI के सामने खुद को'बेकार' और 'फालतू' मान रहे हैं. हाल ही में, उन्होंने एप्पल कंप्यूटर (Mac) के लिए अपना नया स्टैंडअलोन ऐप 'Codex' लॉन्च किया. यह ऐप AI की मदद से ऐप और सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है. लेकिन जब ऑल्टमैन ने इसे इस्तेमाल किया, तो उनके अनुभव ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

जब बॉस को ही AI ने दे दी मात

सैम ऑल्टमैन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक बेहद निजी और हैरान करने वाला पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बताया कि वे Codex ऐप का इस्तेमाल करके एक नया ऐप बना रहे थे. शुरुआत में सब ठीक था और उन्हें मजा आ रहा था. लेकिन जब उन्होंने ऐप को और बेहतर बनाने के लिए AI Codex से आइडिया मांगा, तो वे हैरान रह गए. ऑल्टमैन ने लिखा, 'AI ने मुझे ऐसे कम से कम दो-तीन बेहतरीन सुझाव दिए जो मेरे दिमाग में आए ही नहीं थे. उन आइडियाज को देखकर मुझे पल भर के लिए लगा कि मैं थोड़ा बेकार हूं और यह सोचकर मुझे दुख हुआ।' अब ऑल्टमैन का AI के साथ यह अनुभव लोगों को डरा रहा है. आप सोचिए, जिस इंसान ने AI की दुनिया बनाई, उसे मशीन ने पीछे छोड़ दिया.

क्या है OpenAI का यह नया Codex ऐप?

OpenAI ने मैक यूजर्स के लिए खास तौर पर इस ऐप को बाजार में उतारा है. इसे वाइब कोडिंग (Vibe Coding) के दौर की शुरुआत माना जा रहा है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है. इसमें आप एक साथ कई एआई एजेंट्स (AI Agents) से काम करा सकते हैं. इसमें आप आप अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग एआई थ्रेड्स चला सकते हैं. यह सिर्फ चैटबॉट नहीं है, बल्कि आपकी तरफ से खुद कोड लिख सकता है और उसे सुधार भी सकता है. इसमें इमेज जनरेशन जैसे फीचर्स भी है, जिससे कोडिंग के साथ-साथ डिजाइनिंग का काम भी आसान हो जाता है.

मुफ्त में इस्तेमाल करने का मौका

अच्छी खबर यह है कि OpenAI ने फिलहाल इस ऐप को कुछ समय के लिए फ्री में यूजर्स के लिए खोल रखा है. वैसे तो यह फीचर चैटजीपीटी प्लस और प्रो जैसे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए है, लेकिन ऐप लॉन्च के बाद अभी इसको आम यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकता है.

कोडर्स के लिए खास है यह प्रोडक्ट

ऑल्टमैन ने बताया कि उनकी कंपनी के अंदर यह अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट है. वह खुद रात-रात भर जागकर इस पर नई-नई चीजें बना रहे हैं. हालांकि, उनकी उदास वाली बात ने एक बहस छेड़ दी है. लोगों को लग रहा है क्या भविष्य में एआई इंसानी दिमाग को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा? अगर सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज को AI 'फालतू' महसूस करा सकता है, तो आने वाले समय में कोडिंग की दुनिया किस मोड़ पर होगी, यह सोच पाना वाकई दिलचस्प बात है.

