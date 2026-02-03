Advertisement
trendingNow13096385
Hindi NewsटेकSam Altman को क्यों आया खुद पर रोना? नया AI ऐप लॉन्च करते ही बोले- मैं तो फालतू हो गया!

Sam Altman को क्यों आया खुद पर रोना? नया AI ऐप लॉन्च करते ही बोले- मैं तो फालतू हो गया!

OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने मैक के लिए नया Codex ऐप लॉन्च करने के बाद एक चौंकाने वाला पोस्ट किया. उन्होंने बताया कि जब AI ने कोडिंग के दौरान उनसे भी बेहतर सुझाव दिए, तो उन्हें खुद के 'बेकार' (Useless) होने का अहसास हुआ और वह दुखी हो गए. यह ऐप वाइब कोडिंग को आसान बनाता है और फिलहाल यूजर्स के लिए फ्री में मिल रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sam Altman को क्यों आया खुद पर रोना? नया AI ऐप लॉन्च करते ही बोले- मैं तो फालतू हो गया!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से विकसित हो रहा है. यह अब लोगों की सोच और भावनाओं को प्रभावित करने लगा है. एक समय था जब ओपनएआई (OpenAI) के CEO सैम ऑल्टमैन पूरी दुनिया को AI की ताकत से डरा रहे थे. अब ऑल्टमैन AI के सामने खुद को'बेकार' और 'फालतू' मान रहे हैं. हाल ही में, उन्होंने एप्पल कंप्यूटर (Mac) के लिए अपना नया स्टैंडअलोन ऐप 'Codex' लॉन्च किया. यह ऐप AI की मदद से ऐप और सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है. लेकिन जब ऑल्टमैन ने इसे इस्तेमाल किया, तो उनके अनुभव ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.

जब बॉस को ही AI ने दे दी मात
सैम ऑल्टमैन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक बेहद निजी और हैरान करने वाला पोस्ट शेयर किया. उन्होंने बताया कि वे Codex ऐप का इस्तेमाल करके एक नया ऐप बना रहे थे. शुरुआत में सब ठीक था और उन्हें मजा आ रहा था. लेकिन जब उन्होंने ऐप को और बेहतर बनाने के लिए AI Codex से आइडिया मांगा, तो वे हैरान रह गए. ऑल्टमैन ने लिखा, 'AI ने मुझे ऐसे कम से कम दो-तीन बेहतरीन सुझाव दिए जो मेरे दिमाग में आए ही नहीं थे. उन आइडियाज को देखकर मुझे पल भर के लिए लगा कि मैं थोड़ा बेकार हूं और यह सोचकर मुझे दुख हुआ।' अब ऑल्टमैन का AI के साथ यह अनुभव लोगों को डरा रहा है. आप सोचिए, जिस इंसान ने AI की दुनिया बनाई, उसे मशीन ने पीछे छोड़ दिया. 

यह भी पढ़ें:- बिजली बिल से चाहिए 70% छुटकारा? वैज्ञानिकों ने रेत से बना डाली ऐसी बैटरी, जो कोयले..

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है OpenAI का यह नया Codex ऐप?
OpenAI ने मैक यूजर्स के लिए खास तौर पर इस ऐप को बाजार में उतारा है. इसे वाइब कोडिंग (Vibe Coding) के दौर की शुरुआत माना जा रहा है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है. इसमें आप एक साथ कई एआई एजेंट्स (AI Agents) से काम करा सकते हैं. इसमें आप आप अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग एआई थ्रेड्स चला सकते हैं. यह सिर्फ चैटबॉट नहीं है, बल्कि आपकी तरफ से खुद कोड लिख सकता है और उसे सुधार भी सकता है. इसमें इमेज जनरेशन जैसे फीचर्स भी है, जिससे कोडिंग के साथ-साथ डिजाइनिंग का काम भी आसान हो जाता है. 

मुफ्त में इस्तेमाल करने का मौका
अच्छी खबर यह है कि OpenAI ने फिलहाल इस ऐप को कुछ समय के लिए फ्री में यूजर्स के लिए खोल रखा है. वैसे तो यह फीचर चैटजीपीटी प्लस और प्रो जैसे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए है, लेकिन ऐप लॉन्च के बाद अभी इसको आम यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकता है. 

कोडर्स के लिए खास है यह प्रोडक्ट 
ऑल्टमैन ने बताया कि उनकी कंपनी के अंदर यह अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट है. वह खुद रात-रात भर जागकर इस पर नई-नई चीजें बना रहे हैं. हालांकि, उनकी उदास वाली बात ने एक बहस छेड़ दी है. लोगों को लग रहा है क्या भविष्य में एआई इंसानी दिमाग को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा? अगर सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज को AI 'फालतू' महसूस करा सकता है, तो आने वाले समय में कोडिंग की दुनिया किस मोड़ पर होगी, यह सोच पाना वाकई दिलचस्प बात है.

यह भी पढ़ें:- SC की WhatsApp को फटकार, कहा- सब्जी बेचने वाला आपकी अंग्रेजी शर्तें कैसे समझेगा?

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

sam AltmanopenaiCodex AppVibe Coding Sam Altman

Trending news

ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
India-US trade deal
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
Kotdwar
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
mamata banerjee news
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
India-US trade deal
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
I-PAC Raid Controversy
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament Budget Session 2026 Live: हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित; सरकार आज भारत-अमेरिका ट्रेड डील की दे सकती है जानकारी
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 Live: हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित; सरकार आज भारत-अमेरिका ट्रेड डील की दे सकती है जानकारी
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल