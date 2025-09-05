Trump की पार्टी में Sam Altman ने किया मेलानिया को खुश! बोले- 1 करोड़ लोगों को...
Advertisement
trendingNow12909410
Hindi Newsटेक

Trump की पार्टी में Sam Altman ने किया मेलानिया को खुश! बोले- 1 करोड़ लोगों को...

OpenAI AI Chips: ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI अपनी खुद की आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स बनाने की योजना में है. कंपनी अब खुद की AI चिप्स बनाने जा रही है ताकि Nvidia पर उसकी निर्भरता कम हो सके. इसके लिए उसने Broadcom के साथ हाथ मिलाया है. यह घोषणा अमेरिका के White House में आयोजित एक खास सेशन के दौरान की गई.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump की पार्टी में Sam Altman ने किया मेलानिया को खुश! बोले- 1 करोड़ लोगों को...

OpenAI AI Chips: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हाल ही में टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ एक हाई-प्रोफाइल डिनर पार्टी होस्ट की. इस पार्टी में बड़े बड़े  टेक्नोलॉजी लीडर्स पहुंचे. इसी पार्टी के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हलचल मचाने वाली कंपनी OpenAI ने एक बड़ा ऐलान किया है.  OpenAI अब खुद की AI चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए उसने सेमीकंडक्टर दिग्गज कंपनी Broadcom के साथ पार्टनरशिप की है. यह कदम OpenAI के लिए इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अभी तक वह Nvidia पर निर्भर थी, जिसके AI एक्सीलरेटर बाजार में हावी हैं.

2026 में आएगी पहली यूनिटा
रिपोर्ट के मुताबिक पहले चिप यूनिट्स की शिपमेंट अगले साल यानी 2026 से शुरू हो सकती है. शुरुआत में इन्हें थर्ड पार्टी को बेचने के बजाय OpenAI अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेगी. अगर यह ट्रायल सफल रहा तो OpenAI सीधे Nvidia को टक्कर देने वाली कंपनी बन सकती है.

ब्रॉडकॉम का रोल 
ब्रॉडकॉम के सीईओ हॉक टैन ने एक इन्वेस्टर कॉल में बताया कि उनकी कंपनी AI एक्सीलरेटर बना रही है. उन्होंने किसी पार्टनर का नाम तो नहीं लिया लेकिन इस दौरान कहा कि हाल ही में एक बड़े क्लाइंट ने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए हैं. इसी वजह से कंपनी ने फिस्कल 2026 के लिए अपने AI रेवेन्यू आउटलुक को बढ़ा दिया है.
टैन ने कहा कि पिछली तिमाही में हमारे एक कस्टमर ने ब्रॉडकॉम को प्रोडक्शन ऑर्डर दिए. अब हमें उम्मीद है कि 2026 के लिए हमारा AI रेवेन्यू आउटलुक काफी बेहतर रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः कैमरा, बैटरी नहीं... फोन खरीदने से पहले ये चीज पूछते हैं भारतीय? रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे

OpenAI लाने जा रहा है जॉब्स प्लेटफॉर्म

टेक कंपनी OpenAI ने इस दौरान एक और बड़ी घोषणा की.  OpenAI ने इस दौरान ऐलान किया कि अगले साल AI आधारित जॉब्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा. इस प्लेटफार्म का मकसद उन उम्मीदवारों को कंपनियों से जोड़ना होगा जिनके पास AI स्किल्स हैं. इसके साथ ही OpenAI जल्द ही एक AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहा है, जिससे वर्कर्स अपने काम में AI का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे.

इस स्कीम को कई बड़े ग्रुप्स के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है, जिनमें अमेरिका का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर Walmart भी शामिल है. कंपनी का टारगेट है कि साल 2030 तक 1 करोड़ अमेरिकियों (10 million) को AI का यूज करना सिखाया जाए.

व्हाइट हाउस में हुआ ऐलान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घोषणा व्हाइट हाउस में AI और शिक्षा पर बने टास्क फोर्स सेशन के दौरान हुई. इस प्रोग्राम की मेजबानी अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने की. इसमें कई दिग्गज टेक लीडर्स भी मौजूद थे, जिनमें OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन और Alphabet के सुंदर पिचाई भी शामिल रहे. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

OpenAI AI ChipsMelania TrumpDonald Trump.

Trending news

बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
;