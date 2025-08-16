OpenAI CEO Sam Altman का खुलासा! बोले-अब नहीं खोलता Google, ChatGPT ही...

OpenAI CEO Sam Altman: ओपनएआई (OpenAI) के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने गूगल सर्च को लेकर बड़ी बात कह दी है. सैम ऑल्टमैन ने कहा कि उन्होंने गूगल सर्च को पूरी तरह से छोड़ दिया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौकान कहा कि उन्हें नहीं याद कि उन्होंने कब आखिरी बार गूगल सर्च कब किया था. OpenAI के सीईओ ने यह बात तक कही है जब ChatGPT के वीकल यूजर 70 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जिससे यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी वेबसाइट बन गया है. साथ ही यह 175 अरब डॉलर के सर्च मार्केट में गूगल के 2 दशकों के प्रभुत्व को खत्म करने की चुनौती पेश कर रहा है.

सैम गूगल का नहीं करते हैं यूज

ऑल्टमैन खुद AI से चलने वाले सर्च इंजनों को अपनाने वाले सबसे हाई-प्रोफाइल लोगों में से एक हैं. उनका मानना है कि ChatGPT जल्द ही वेब रैंकिंग प्लेटफॉर्म्स को भी पीछे छोड़ देगा, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि गूगल को पीछे छोड़ना आसान नहीं है, यह बड़ी परीक्षा है. जीपीटी-5 के लॉन्च के महज 48 घंटे बाद ही OpenAI के API ट्रैफिक डबल हो जाने और GPU की भारी कमी से OpenAI की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है. कंपनी इस सर्च जंग को जीतने के लिए ट्रिलियन डॉलर के डेटा सेंटर निवेश की योजना भी बना रही है.

पूरे वेब इकोसिस्टम के लिए खतरा

इस दौरान ऑल्टमैन ने यह भी भविष्यवाणी की है कि कुछ समय में लोग वेबसाइटों पर कम जाएंगे, इसका कारण होगा कि AI यूजर्स को सीधे जवाद देगा. यह ट्रेंड उस वेब मॉडल के लिए खतरा है जो क्लिक और पेज व्यू पर ही डिपेंड रहते हैं, जिससे डिजिटल पब्लिशर्स पर भी दबाव पड़ सकता है. हालांकि ऑल्टमैन ने पब्लिशर्स को एक राह की बात भी बताई. उन्होंने कहा कि मानव-निर्मित, मानव-समर्थित यानी Premium Content का महत्व और बढ़ जाएगा. इसका मतलब है कि अब पब्लिशर्स को AIफस्ट इंटरनेट में अपनी सामग्री पहुंचाने के नए तरीके तलाशने होंगे.

इस दौरान उन्होंने गूगल क्रोम खरीदने की बातों पर भी दिलचस्पी दिखाई. उन्होंने कहा कि अगर क्रोम वाकई बिकने वाला हो, तो हमें जरूर सोचना चाहिए. सैम ऑल्टमैन के गूगल सर्च छोड़ने और ChatGPT के तेजी से बढ़ते उपयोग को लेकर यह भी कहा कि लोगों के इंटरनेट पर जानकारी खोजने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां लोग सर्च इंजन गूगल छोड़कर AI को अपना रहे हैं.

