अब वैज्ञानिकों की भी नौकरी खाएगा AI? OpenAI ने बताया रोडमैप; पहले इंटर्न फिर साइंटिस्ट बनकर इंसानों को कर देगा 'रिप्लेस'

Scientist Jobs Risk: AI के आने के बाद से हर दिन कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है! एक तरफ जहां इंसानों के बड़े से बड़े काम मिनटों में AI की सहायता से हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही नौकरियां भी इससे प्रभावित हुई है. AI के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं. इसी बीच OpenAI के CEO Sam Altman ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा है कि 2028 तक OpenAI एक AI Researcher बनाएगा जो खुद से नई वैज्ञानिक खोजें करने वाला होगा. यानी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसानों की तरह नहीं बल्कि उनसे भी तेज सोच सकेगा और रिसर्च कर सकेगा.

CEO सैम ऑल्टमैन की इस घोषणा के बाद से ही लोगों के मन में यह सवाल आने लगा कि क्या ऐसा AI इंसानी रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों और रिसर्च जॉब्स के लिए खतरा बन सकता है? अगर मशीन खुद रिसर्च करने लगेगी तो आने वाले सालों में कई रिसर्च और एनालिसिस से जुड़ी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

सैम ऑल्टमैन ने एक लाइवस्ट्रीम के दौरान कहा कि लंबे समय में समाज के सुधार और विकास के लिए ऐसा AI जो खुद से नई वैज्ञानिक खोज करे या लोगों को तेजी से रिसर्च में मदद करे वो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक हो सकती है. हमारी टीम इसी पर काम कर रही है.

2026 तक तैयार होगा AI असिस्टेंट

OpenAI का कहना है कि सितंबर 2026 तक कंपनी एक आंतरिक AI रिसर्च असिस्टेंट तैयार कर लेगी, जो वैज्ञानिकों को रिसर्च में मदद करेगा. इसके बाद 2028 तक यह एक फुल AI रिसर्चर के रूप में तैयार हो जाएगा जो खुद ही रिसर्च करने लगेगा.

कंपनी के चीफ साइंटिस्ट जकूब पाचोकी के मुताबिक डीप लर्निंग सिस्टम्स अगले 10 साल से भी कम समय में सुपरइंटेलिजेंस के स्तर तक पहुंच सकते हैं.

बड़ी वैज्ञानिक खोजों की उम्मीद

OpenAI का मानना है कि यह नया AI कठिन से कठिन रिसर्च को अपने आप पूरा करने वाला होगा और साइंस और टेक जैसे क्षेत्रों में बड़े-बड़े ब्रेकथ्रू ला सकता है.

इस घोषणा के साथ ही OpenAI ने यह भी बताया कि उसने नॉन-प्रॉफिट से पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन (PBC) में ट्रांसफर कर लिया है. नॉन-प्रॉफिट संस्था के पास अब भी करीब $130 बिलियन यानी लगभग ₹10.8 लाख करोड़ की हिस्सेदारी रहेगी. हालांकि सैम ऑल्टमैन के पास इस नई कंपनी में कोई भी शेयर नहीं होगा. Microsoft के पास लगभग 27% हिस्सेदारी होगी.

नया समझौता Microsoft के साथ

माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI के मॉडल्स तक 2032 तक एक्सेस मिलेगा फिर चाहे क्यों ना AGI (Artificial General Intelligence) हासिल कर ले. OpenAI अब $250 बिलियन के Microsoft Azure सर्वर खरीदेगा. लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट के पास OpenAI के साथ पहले साझेदारी करने का पहला अधिकार नहीं रहेगा. माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI की कुल आमदनी का 20% हिस्सा मिलेगा जब तक कि एक एक्सपर्ट पैनल यह तय न कर दें कि OpenAI ने AGI हासिल कर लिया है.

