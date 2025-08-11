दिन भर ट्वीट करते रहते हैं... Elon Musk ने OpenAI को बताया बेकार तो Sam Altman ने दिया ऐसा जवाब

OpenAI के CEO Sam Altman ने हाल ही में Tesla और xAI के CEO Elon Musk के बयानों पर बेबाक प्रतिक्रिया दी है. CNBC के शो Squawk Box में इंटरव्यू के दौरान जब उनसे Musk के ताजा कमेंट पर सवाल किया गया, तो Altman ने साफ कहा – “मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता.” दरअसल, GPT-5 लॉन्च के बाद Microsoft CEO Satya Nadella ने इसे Microsoft के पूरे इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करने का ऐलान किया. इस पर Elon Musk ने सोशल मीडिया पर कहा – “OpenAI is going to eat Microsoft alive” (OpenAI Microsoft को खत्म कर देगा). इस बयान पर Altman ने अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा कि Musk तो दिन भर ट्वीट करके OpenAI और हमारे मॉडल को खराब बताते हैं, ऐसे में उनका ये दावा समझ से बाहर है.

दोनों की पुरानी साझेदारी, अब कटुता में बदली

Sam Altman और Elon Musk की कहानी 2015 में शुरू हुई थी, जब दोनों ने मिलकर OpenAI की नींव रखी थी. लेकिन कुछ साल बाद कंपनी की दिशा को लेकर मतभेद बढ़े और Musk ने OpenAI छोड़ दिया. इसके बाद Musk ने अपनी AI कंपनी xAI शुरू की, जो अब OpenAI की सीधी प्रतिद्वंद्वी है. GPT-5 लॉन्च के बाद दोनों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. Musk लगातार OpenAI की आलोचना कर रहे हैं, वहीं Altman ने उन्हें नजरअंदाज करने का रुख अपनाया है.

GPT-5 – अब तक का सबसे एडवांस मॉडल

OpenAI का कहना है कि GPT-5 उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन AI है, खासकर कोडिंग और एजेंटिक टास्क के लिए. यह तीन वेरिएंट में आता है –

• gpt-5 (फुल परफॉर्मेंस)

• gpt-5-mini (कम कीमत, तेज)

• gpt-5-nano (लो-रिसोर्स डिवाइसेज के लिए)

API में GPT-5 को सबसे ताकतवर रीजनिंग मॉडल के तौर पर रखा गया है. इसके अलावा एक नॉन-रीजनिंग वर्जन gpt-5-chat-latest भी मिलेगा.

सभी के लिए फ्री एक्सेस

Sam Altman के अनुसार, GPT-5 पहली बार OpenAI के फ्री टियर में भी उपलब्ध है. उनका कहना है- 'यह पहला मौका है जब हमारा मेनलाइन मॉडल ऐसा महसूस कराता है जैसे आप किसी PhD-लेवल एक्सपर्ट से बात कर रहे हों. हम चाहते थे कि हर कोई इसे इस्तेमाल कर सके.' Altman का दावा है कि GPT-5, GPT-4 से कहीं आगे है और AGI (Artificial General Intelligence) की दिशा में एक अहम कदम है.

Elon Musk vs Sam Altman – आगे क्या?

AI इंडस्ट्री में दोनों के बीच की यह टक्कर अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर पर्सनल लेवल पर पहुंच चुकी है. Musk जहां OpenAI की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वहीं Altman अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर ज्यादा फोकस्ड दिखते हैं. GPT-5 का फ्री लॉन्च और Microsoft के साथ गहरी साझेदारी ने OpenAI को एक मजबूत पोजीशन में ला खड़ा किया है. अब देखना यह होगा कि xAI और Musk इसका मुकाबला कैसे करते हैं.

FAQs

Q1. GPT-5 में नया क्या है?

इसमें बेहतर रीजनिंग, मैथ और कोडिंग क्षमताएं हैं, साथ ही यह पहले से तेज और सटीक है.

Q2. GPT-5 क्या फ्री है?

हां, OpenAI ने इसे पहली बार फ्री टियर में उपलब्ध कराया है.

Q3. Elon Musk ने Microsoft को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा कि “OpenAI is going to eat Microsoft alive” यानी OpenAI Microsoft को पीछे छोड़ देगा.

Q4. Sam Altman और Elon Musk का रिश्ता कैसा है?

दोनों ने साथ में OpenAI शुरू किया था, लेकिन अब उनके बीच मतभेद और प्रतिस्पर्धा है.