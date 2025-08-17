आपका स्मार्टफोन और लैपटॉप हो जाएगा कबाड़! नहीं आएगा किसी काम; AI पर OpenAI CEO सैम ऑल्टमैन का खुलासा

इस साल की शुरुआत से ही AI तेजी से अपने पैर पसारता हुआ नजर आया है. वक्त बीतने के साथ ही हर दिन कुछ ऐसा दिखने को मिल जाता है कि लोग हैरान रह जते है. वहीं, अब OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर अपनी राय रखी है. उनका कहना है कि आज के स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसी चीजें AI की असली ताकत को दिखाने के लिए सही नहीं हैं. हाल ही में ऑल्टमैन, Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामत के पॉपुलर पॉडकास्ट 'People by WTF' में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें ऐसे नए डिवाइस चाहिए जो हमारे आसपास की चीजों को समझें और ऐसे AI साथी की तरह काम करें जैसा हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं.

बातचीत के दौरान सैम ऑल्टमैन ने कहा कि लोग अब तक ऐसे डिवाइस इस्तेमाल करते आए हैं जो या तो ऑन होते हैं या ऑफ. लेकिन एडवांस AI ऐसी तकनीक है जिसे लगातार और हालात के हिसाब से काम करना चाहिए. यानी AI को हर वक्त हमारे आसपास मौजूद रहकर हमारी जरूरतों को समझना चाहिए.

हर काम करने वाला चाहिए AI

सैम ऑल्टमैन ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, 'आप चाहते हैं कि AI को हमारे बारे में जितनी हो सके उतनी ज्यादा जानकारी मिले, ताकि वो हमारे लिए काम करे और खुद से पहल भी करे.' ये तरीका पुराने कंप्यूटर और इंसान के बीच के रिश्ते से काफी अलग है, जहां इंसान को हर बार खुद ही कमांड देनी पड़ती थी.

हर पल साथ रहने वाला चाहिए स्मार्टफोन

उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन या तो आपकी जेब में होता है या हाथ में, यही वजह है कि वो एक ऐसे AI की तरह काम नहीं कर सकता जो पूरे दिन आपके साथ रहे, समझदारी से अलर्ट दे, खुद से मदद करे और सही समय पर याद दिलाए. AI को ऐसा होना चाहिए जो हर पल आपके आसपास मौजूद रहे और आपकी जरूरतों को पहले से समझ सके.

अब चाहिए हालात समझने वाले कंप्यूटर

सैम ऑल्टमैन ने कहा कि आज के कंप्यूटर जिस तरह के हैं, वो उस तरह के AI के लिए सही नहीं हैं जैसा हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं. ये डिवाइस या तो ऑन होते हैं या ऑफ, लेकिन हमें ऐसा AI चाहिए जो हर वक्त हमारे साथ जुड़ा रहे, हालात को समझे और खुद से काम करे.

अब नहाने का झंझट खत्म! वैज्ञानिकों ने बना दी इंसानों की वॉशिंग मशीन, सफाई के साथ थका

नए प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे ऑल्टमैन

यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि OpenAI अब हार्डवेयर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. खास बात यह है कि कंपनी ने Apple के पुराने डिजाइन चीफ जॉनी आइव के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है, जिससे ये अटकलें और तेज हो गई हैं. हालांकि, ऑल्टमैन ने जॉनी आइव के साथ अपने काम की ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि दोनों मिलकर कई तरह के प्रोडक्ट्स पर काम करना चाहते हैं, ताकि AI हर वक्त और हर जगह लोगों के साथ मौजूद रहे.

लॉन्च से पहले फीचर्स लीक! अब तक की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आ रहा है iPhone 17 Pro Max

दुनिया देखेगी नए डिवाइस

सैम ऑल्टमैन ने कहा कि दुनिया आने वाले समय में कई नए तरह के डिवाइस आजमाएगी, जैसे चश्मे, पहनने वाले गैजेट्स और छोटे-छोटे टेबल पर रखने वाले प्रोडक्ट्स. उनका कहना है कि असली मकसद ऐसा हार्डवेयर बनाना है जो हमारे आसपास की चीजों को समझ सके और एक AI साथी की तरह हर वक्त हमारे साथ जुड़ा रहे.

FAQs

Q1. सैम ऑल्टमैन ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर को AI के लिए क्यों अनुपयुक्त बताया?

Ans. उन्होंने कहा कि ये डिवाइस या तो ऑन होते हैं या ऑफ, जबकि AI को लगातार और हालात के हिसाब से काम करना चाहिए.

Q2. क्या OpenAI हार्डवेयर बनाने की दिशा में काम कर रहा है?

Ans. हां, कंपनी ने Apple के पूर्व डिजाइन चीफ जॉनी आइव के साथ मिलकर नए AI डिवाइस पर काम शुरू किया है.

Q3. भविष्य में किस तरह के AI डिवाइस देखने को मिल सकते हैं?

Ans. सैम ऑल्टमैन के मुताबिक, चश्मे, पहनने वाले गैजेट्स और छोटे टेबलटॉप डिवाइस जैसे प्रोडक्ट्स AI साथी के रूप में सामने आ सकते हैं.