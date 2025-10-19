Advertisement
'आपकी नौकरी असली नहीं थी'! AI से छंटनी पर OpenAI CEO ऑल्टमैन ने दिया चौंकाने वाला बयान, छेड़ दी नई बहस

Sam Altman AI Job Loss: पिछले कुछ समय से लगातार बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में AI की वजह से हजारों लोगों की नौकरी जा चुकी हैं. AI के आने के बाद हजारों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है. इसी बीच बड़ी एआई कंपनी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने एक बड़ा बयान दे दिया है. आइए जानते हैं कि CEO ऑल्टमैन ने क्या कहा है.

Oct 19, 2025
Sam Altman AI Job Loss: OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि जिन लोगों की नौकरियां AI के कारण से नौकरियां गई हैं, वो शायद वास्तव में काम (Real Work) ही नहीं था. ऑल्टमैन का मानना है कि AI इंसानों को दोहराए जाने वाले और थकाऊ कामों से छुटकारा दिलाएगा जिससे वे ज्यादा क्रिएटिव और विशेष कामों पर ध्यान दे सकें. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनियाभर में लाखों लोग AI ऑटोमेशन से अपनी नौकरी खोने की चिंता में हैं.

किसान की कहानी को लेकर कही ये बात
OpenAI के हाल ही में हुए DevDay सम्मेलन में एक इंटरव्यू के दौरान जब ऑल्टमैन से पूछा गया कि क्या AI एक अरब नॉलेज-वर्कर की नौकरियों को समाप्त कर देगा तो उन्होंने इसका जवाब देने के लिए एक किसान से जुड़ा हुआ उदाहरण दिया. ऑल्टमैन ने कहा कि अगर हम आज से 50 साल पहले के किसी किसान को दिखाएं कि आज हम क्या करते हैं तो बहुत संभावना है कि वे आपके और मेरे काम को देखेंगे और कहेंगे यह कोई असली काम नहीं है.'"

ऑल्टमैन ने समझाया कि एक किसान जो भोजन पैदा करता है और जीवन को बनाए रखता है वह असली काम है, उनकी नजर में. आज के कई प्रोफेशनल शायद समय बिताने के लिए एक खेल खेलने जैसे काम करने लगते हैं.

इसलिए मुझे कम चिंता है
ऑल्टमैन ने आगे कहा कि जब वह इन नजरिए से सोचते हैं तो उन्हें नौकरी छूटने की चिंता थोड़ी कम होती है. उनका मानना है कि जैसे अतीत का किसान आज की इंटरनेट से बनी नौकरियों की कल्पना नहीं कर सकता था वैसे ही हम भी भविष्य में AI द्वारा बनाई जाने वाली नई नौकरियों के बारे में नहीं जानते हैं. ऑल्टमैन ने यह भी कहा कि यह बहुत संभव है कि अगर हम भविष्य की उन नौकरियों को देख पाते तो हमें लगता कि शायद हमारी नौकरियां एक किसान की नौकरी जितनी असली नहीं थीं.

इंसानों पर है पूरा भरोसा
ऑल्टमैन ने इस दौरान यह भी कहा कि नौकरियां समय के साथ बदलती रहती हैं. उनका मानना है कि लोगों को AI की वजह से नौकरी जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी. सैम ने भरोसा जताते हुए कहा कि मैं इंसानी जुनून पर दांव लगाने को पूरी तरह तैयार हूं. और मुझे लगता है कि हम करने के लिए बहुत सारी चीजें ढूंढ लेंगे.

