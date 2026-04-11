OpenAI के CEO सैम अल्टमैन के घर पर हमला! आधी रात को फेंका पेट्रोल बम, 20 साल का हमलावर गिरफ्तार

Sam Altman के घर पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति ने मोलोटोव कॉकटेल (आग लगाने वाला बम) फेंककर हमला करने की कोशिश की. यह घटना San Francisco के नॉर्थ बीच इलाके में सुबह करीब 4:12 बजे हुई. पुलिस के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति ने घर पर आग लगाने वाला डिवाइस फेंका और फिर मौके से भाग गया.

आरोपी कैसे पकड़ा गया

घटना के करीब एक घंटे बाद पुलिस को एक कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति दूसरे बिल्डिंग को जलाने की धमकी दे रहा है. इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 20 साल के एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया. San Francisco Police Department ने बताया कि शुरुआती जांच में इस व्यक्ति के हमले में शामिल होने के संकेत मिले हैं, हालांकि हमले के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं है.

OpenAI ने क्या कहा?

OpenAI की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई है, जो राहत की बात है. कंपनी ने पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की और कहा कि शहर प्रशासन ने उनके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग दिया. साथ ही, OpenAI जांच एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले की जांच में मदद कर रही है.

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कंपनी पर बढ़ रहा है दबाव

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब OpenAI पहले से ही कई विवादों का सामना कर रही है. हाल ही में कंपनी ने अमेरिकी सरकार के साथ एक डील की थी, जिसमें उसकी AI तकनीक का इस्तेमाल कुछ गोपनीय सैन्य ऑपरेशन्स में किया जा सकता है. इस फैसले को लेकर कंपनी को आलोचना का सामना करना पड़ा. खासतौर पर Anthropic के साथ विवाद के बाद यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आया.

AI को लेकर लोगों की सोच क्या कहती है?

एक हालिया सर्वे के अनुसार, अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों का भरोसा कम होता दिख रहा है. यहां तक कि कुछ मामलों में AI की लोकप्रियता सरकारी एजेंसियों से भी कम आंकी गई है. इससे साफ है कि नई तकनीक को लेकर लोगों के मन में चिंता और सवाल दोनों मौजूद हैं.

सैम अल्टमैन ने क्या कहा?

घटना के बाद Sam Altman ने एक ब्लॉग पोस्ट में इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि AI इंडस्ट्री को लेकर जो आलोचना हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा लोगों की सच्ची चिंता से जुड़ा है. यह तकनीक बहुत शक्तिशाली है और इसके असर भी बड़े हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि बहस जरूरी है, लेकिन इसे शांत तरीके से किया जाना चाहिए. उन्होंने अपील की कि इस तरह की घटनाओं और हिंसक तरीकों से बचना चाहिए, ताकि चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ सके.

आगे क्या होगा?

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है. आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि इस हमले के पीछे असली मकसद क्या था. फिलहाल, यह घटना टेक इंडस्ट्री और AI कंपनियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है.