OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने AI को लेकर दे दी बड़ी चेतावनी, बोले; मशीनें करेंगी राज..बदल जाएगी दुनिया!

AI Technology Risk: AI अब सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं रही बल्कि यह तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है. रोज-ब-रोज एडवांस होता AI जहां इंसानी कामों को आसान बना रहा है वहीं इसके खतरे भी साफ नजर आने लगे हैं. इसी बीच OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 27, 2025, 07:23 AM IST
AI Technology Risk: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ती तकनीकों में से एक है. हर दिन AI और एडवांस होता जा रहा है. एडवांस होता AI एक तरफ जहां इंसानों की जिंदगी और कामों का आसान बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स इसके खतरे को लेकर भी सावधान कर रहे हैं. इसी क्रम में OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने चेतावनी दी है कि सुपरइंटेलिजेंस यानी ऐसी मशीनें जो इंसानों से ज्यादा समझदार होंगी हमारी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी आ सकती हैं.

इंसानों को पीछे छोड़ देगा AI
बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लेकर कहा कि इस दशक के आखिरी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की बुद्धि को पीछे छोड़ देगा. हाल ही में उन्होंने एक इवेंट में हिस्सा लिया, इसी इवेंट में उन्होंने कहा कि AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि दुनिया को अब उस भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार होंगी. मशीनें जब ज्यादा समझदार होंगी तो यह इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती हैं.

हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है AI-CEO सैम ऑल्टमैन
CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि कई मायनों में GPT-5 पहले से ही मुझसे ज्यादा स्मार्ट है. उन्होंने कहा कि मुझसे ही नहीं बहुत से लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट है  GPT-5. यह ऐसे अद्भुत काम कर सकता है जिनसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं. लेकिन अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो इंसान आसानी से कर लेते हैं और GPT-5 नहीं कर सकता.

5 साल में आ सकती है सुपरइंटेलिजेंस

ऑल्टमैन का अनुमान है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) यानी ऐसी मशीनें जो इंसानों जैसी या इंसानों से भी बेहतर काम कर सकती हैं, साल 2030 तक आ जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह बदलाव 2029 से ही देखने को मिलने लगेगा. ऑल्टमैन का कहना है कि हम ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां अगले 5 सालों में AI इंसानी बुद्धि से आगे निकल जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः कछुए की चाल से चलता है पाकिस्तान, इंटरनेट स्पीड देख हंस रही दुनिया! भारत से 10 गुना

मौके और खतरे दोनों 
OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने एक तरफ जहां AI की क्षमता को लेकर खुशी जाहिर की तो वहीं दूसरी ओर इसके खतरों पर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि अगर इस तकनीक को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है. ऑल्टमैन पहले भी दुनियाभर में AI के लिए ग्लोबल रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की मांग कर चुके हैं.

आपको बता दें कि CEO सैम ऑल्टमैन की यह भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया में AI के इस्तेमाल की ओर तेजी से बढ़ रही है. बड़ी कंपनियां और सरकारें जनरेटिव AI, रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम्स में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं.

ये भी पढ़ेंः क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी! Meta ऐप लाया ये धांसू फीचर, चुटकियों में बनेगी AI वीडियो

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

