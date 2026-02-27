शराफत छोड़ 'Naughty' होगा ChatGPT? कोडिंग में मिला बड़ा सुराग, अब नटखट सवालों के भी मिलेंगे जवाब

Advertisement
ChatGPT Naughty Chats Feature: ChatGPT अब अपनी शराफत छोड़कर थोड़ा नटखट होकर आपसे बात करने वाला है. ऐप की कोडिंग (APK Teardown) से संकेत मिले हैं कि OpenAI 'Naughty Chats' और एडल्ट कंटेंट पर लगे रिस्ट्रिक्शन को कम करने पर विचार कर रहा है. जल्द ही यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार सेफ्टी फिल्टर हटाकर बोल्ड विषयों पर भी AI से बेबाक बातें कर सकेंगे.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 27, 2026, 03:01 PM IST
ChatGPT Naughty Chats Feature: AI चैटबॉट की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं. कंपनियां हर रोज कोई न कोई नया अपडेट या बॉट मार्केट में उतार रही हैं. अब सबसे लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT के बारे में एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसको सुनकर शायद आपको यकीन न हो. रिपोर्ट है कि ChatGPT अपने यूजर्स के लिए एक नया चैट मोड ला रही है, जिसमें बातचीत का अंदाज थोड़ा अलग और ज्यादा खुला हो सकता है. पहले जहां ChatGPT प्रोफेशनल और शरीफ लहजे में बात करता था, वह अब थोड़ा नटखट होने की तैयारी में हैं. Android Authority की एक रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI अपने चैटबॉट में 'Naughty Chats' या कहें कि एडल्ट कंटेंट (NSFW) से जुड़ी पाबंदियों पर थोड़ा ढील देने का विचार कर रही है.

कैसे खुला यह राज?
यह जानकारी तब सामने आई जब एक्सपर्ट्स ने ChatGPT के नए एंड्रॉइड ऐप का 'APK Teardown' देखा. कोडिंग के अंदर कुछ ऐसे हिंट्स मिले हैं, जो इशारा करते हैं कि OpenAI एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को 'सेंसिटिव' या 'एडल्ट' विषयों पर बातचीत करने की परमिशन दे सकता है. अब तक ChatGPT सेफ्टी गाइडलाइन्स के खिलाफ किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर देता था. यह फीचर ChatGPT ऐप के वर्जन 1.2026.055 में देखा गया है.

सिर्फ 18 साल से ऊपर वालों के लिए
इसकी सबसे खास बात यह है कि इस फीचर को सिर्फ एडल्ट यूजर्स के लिए ही सीमित रखा जा सकता है. माना जा रहा है कि इसे ऑन करने से पहले लोगों को अपनी उम्र बतानी पड़ सकती है. अगर सिस्टम को उम्र की जानकारी साफ नहीं मिलेगी, तो यह मोड एक्टिव नहीं होगा. कंपनी नहीं चाहती कि कम उम्र के यूजर्स इस तरह की बातचीत तक पहुंचें. इस फीचर को कंपनी ऐप की सेटिंग में रख सकती है. इसमें यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से सेफ्टी फिल्टर को कम या ज्यादा कर पाएंगे. इसका मतलब, अगर आप चाहते हैं कि चैटबॉट आपसे थोड़ी इनफॉर्मल या बोल्ड बातें करे, तो आप उसे इनेबल कर सकेंगे.

क्यों पड़ रही है इसकी जरूरत?
टेक वर्ल्ड के जानकारों का कहना है कि इसके पीछे असली वजह कंपटीशन है. क्योंकि मार्केट में कई ऐसे AI प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जो बिना किसी रोक-टोक के हर तरह की बातचीत करते हैं. ऐसे में कई यूजर्स सिर्फ इसी वजह से इनका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में ChatGPT को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन दिखाना कंपनी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है. अपना दबदबा बनाए रखने के लिए OpenAI अब अपनी इमेज बदलने की तैयारी में है.

अभी ऑफिशियल ऐलान बाकी
फिलहाल कंपनी ने अभी तक इस फीचर को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. ऐप के कोड में इसे लेकर कुछ सिग्नल दिखे हैं. इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत यह फीचर सबको मिल जाएगा. कई बार कंपनियां टेस्टिंग के दौरान फीचर जोड़ती हैं और बाद में बदलाव भी कर देती हैं. इसलिए यह देखना होगा कि यह सुविधा कब और किस रूप में लॉन्च होती है.

सिक्योरिटी रहेगी सबसे ऊपर
ChatGPT को पहले से ही अपनी सख्त गाइडलाइन्स के लिए जाना जाता है. ऐसे में अगर नया चैट मोड आता भी है, तो उसमें तय सीमाएं और नियम लागू रहेंगे. कंपनी का फोकस इस बात पर है कि यूजर्स को नया अनुभव मिले, लेकिन प्लेटफॉर्म सिक्योर बना रहे. अगर यह फीचर लॉन्च होता है, तो ChatGPT में भी लोग खुलकर बात कर सकते हैं.

क्या होगा इसका असर?
अगर यह फीचर आता है, तो कई क्षेत्रों में इसका अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है. जो लोग कहानियां लिखते हैं या रोल-प्ले करते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है. इसके बाद ChatGPT डायलॉग को भी इंसानों की तरह बना सकता है. हालांकि, इससे पहले कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका गलत इस्तेमाल न हो और बच्चों की पहुंच से यह दूर रहे.

