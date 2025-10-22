ChatGPT एटलस ने वेब ब्राउजिंग में मचाया तहलका, खतरे में Google का सिंहासन! हुआ ₹8,30,00,00,00,000 का भारी नुकसान

ChatGPT Atlas Browser: अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ है! जिसने टेक इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है. एआई कंपनी OpenAI ने मंगलवार को अपना पहला AI से चलने वाला वेब ब्राउज़र ChatGPT एटलस लॉन्च कर दिया. OpenAI के इस कदम ने सर्च इंजन की दुनिया के बादशाह Google को बड़ा झटका दे दिया है. लॉन्च के कुछ ही समय में इस इनोवेशन का असर इतना जबरदस्त रहा कि Google की पेरेंट कंपनी Alphabet को एक ही दिन में करीब 100 अरब डॉलर यानी लगभग ₹8.3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है.

इसका सीधा मतलब होता है कि यह नया AI-पावर्ड ब्राउजर अब सीधे तौर पर Google के फेमस Chrome ब्राउज़र को टक्कर देगा जिसके दुनिया भर में लगभग 3 अरब यूज़र्स हैं.

पहले जान लीजिए क्या है ChatGPT एटलस

ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने ChatGPT एटलस को एक दुर्लभ और दशक में एक बार मिलने वाला मौका बताया है. यह ब्राउजर यूजर्स को एक पर्सनलाइज़्ड वेब एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस ब्राउजर को ओप करते ही आपको Ask ChatGPT ऑप्शन मिलता है. साथ ही किसी भी वेबसाइट को खोलते ही एक Ask ChatGPT साइडबार खुल जाता है, जहां यूज़र उस पेज के कंटेंट के साथ चैट कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं.

इसके साथ ही ब्राउजर में टास्क पूरे करने की क्षमता भी है.यह फ्लाइट बुक करने या डॉक्यूमेंट एडिट करने जैसे कठिन काम को भी आसानी से कर सकता है. इस ब्राउजर में यूजर को एजेंट मोड मिल जाता है. हालांकि अभी यह मोड सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए ही है, जिसमें ChatGPT यूजर के लिए पूरा काम शुरू से अंत तक खुद ही कर सकता है. डेमो में दिखाया गया कि कैसे यह ऑनलाइन रेसिपी देखकर ऑनलाइन आर्डर के लिए जरूरी सामान अपने आप कार्ट में जोड़ देता है. फिलहाल, एटलस macOS के लिए उपलब्ध है और जल्द ही इसे विंडोज, iOS, और एंड्रॉयड पर भी लाया जाएगा.

विज्ञापन रेवेन्यू पर हो सकता है असर

ओपनएआई की चैटबॉट सर्विस अब ऑनलाइन सर्च के लिए एक नए गेटवे का काम करेगी. ओपनएआई को उम्मीद है कि इससे ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक मिलेगा और उसकी विज्ञापन (digital advertising) से होने वाली कमाई को बढ़ावा मिलेगा. ChatGPT के पहले से ही 800 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और कंपनी मुनाफा बढ़ाने के नए तरीकों पर विचार कर रही है.

Google की तैयारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Google Chrome का ग्लोबल ब्राउज़र मार्केट में 71.9% का बड़ा हिस्सा है. इस नई चुनौती का सामना करने के लिए Google भी लगातार अपने सर्च इंजन में बदलाव कर रहा है. वह अब कुछ सवालों के जवाब के साथ-साथ AI समरी यानी AI Mode भी दिखाता है, जो एक चैटबॉट जैसा एक्सपीरियंस देता है. ChatGPT एटलस के लॉन्च ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि AI की लड़ाई अब केवल सर्च तक सीमित नहीं है बल्कि यह वेब ब्राउजर के पूरे एक्सपीरियंस को बदलने वाली है.

