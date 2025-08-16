भारत में ChatGPT के लिए देनी होगी कितनी कीमत? जानें हर प्लान की डिटेल

OpenAI के चैटबॉट ChatGPT ने बहुत कम वक्त में लोगों के बीच अपनी खास पहचान बना ली है. अब कंपनी ने भारतीय यूजर्स के लिए एक नया कदम उठाया है. बताया जा रहा है कि पहली बार सब्सक्रिप्शन प्लान की टेस्टिंग भारतीय रुपये में की जा रही है. इसका मकसद है भारत में पेमेंट प्रोसेस को और आसान बनाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें. यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत OpenAI के लिए सबसे तेजी से बढ़ता और बड़ा यूजर बेस बन चुका है. कंपनी की कोशिश है कि भारतीय ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से बेहतर सुविधा दी जाए.

अब देने होंगे इतने चार्जेस

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI ने भारत में अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसमें अब भुगतान सीधे भारतीय करेंसी में की जा सकती है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ChatGPT Plus प्लान की कीमत GST के साथ 1,999 रुपये तय की गई है. वहीं, प्रो प्लान के लिए यूजर्स को 19,900 रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे. अगर बात करें टीम प्लान की तो व्यवसायों को हर सीट के लिए 2099 रुपये हर महीने का भुगतान करना होगा.

अब तक डॉलर्स में भुगतान कर रहे थे भारतीय

बता दें कि अब तक भारतीय यूजर्स को इन सेवाओं के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता था, जैसे Plus प्लान के लिए 20 डॉलर यानि लगभग 1752 रुपये, Pro प्लान के लिए 200 डॉलर करीब 17,528 रुपये और Team प्लान के लिए 30 डॉलर प्रति सीट लगभग 2629 रुपये. इस बदलाव से साफ है कि OpenAI भारतीय यूजर्स के अनुभव को और सहज बनाना चाहता है.

12 भाषाओं में कर रहा सपोर्ट

OpenAI ने अपने सबसे आधुनिक मॉडल GPT-5 को पेश करने के बाद भारत में एक अहम कदम उठाया है. इस नए वर्जन को 12 भारतीय भाषाओं में सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है, जिससे यह देश के हर यूजर के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान और आकर्षक बन गया है.

OpenAI को टक्कर दे रहे ये टूल्स

अमेरिका के बाद अब भारत OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है. खुद सैम ऑल्टमैन ने संकेत दिया है कि भारत में ChatGPT का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यह जल्द ही अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है. हालांकि, भारतीय यूजर्स को लुभाने की दौड़ में OpenAI अकेला नहीं है, बल्कि Google और Perplexity जैसे प्रतिस्पर्धी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं. खासतौर पर Perplexity ने भारत में 36 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए भारती एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है, जो इसे एक बड़ी बढ़त दिला सकती है.