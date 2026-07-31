/सैम ऑल्टमैन ने दिया बड़ा तोहफा! OpenAI ने GPT-5.6 API की कीमतों में 80% तक की कटौती, अब AI ऐप बनाना हुआ सस्ता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते दामों से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिल गई है. एआई बनाने वाली दिग्गज कंपनी OpenAI ने अपने डेवलपर्स और बिजनेस यूजर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. कंपनी ने अपने नए GPT-5.6 मॉडल फैमिली की API कीमतों में 80% तक की भारी कटौती करने का ऐलान कर दिया है. OpenAI के इस फैसले का मकसद AI ऐप्स बनाने वाले डेवलपर्स के लिए एडवांस्ड मॉडल्स को और ज्यादा सस्ता बनाना है.
OpenAI के इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए OpenAI के सीईओ सैम आल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कंपनी अपने कस्टमर्स को सबसे बेहतरीन वैल्यू देना चाहती है. उन्होंने कहा कि हम हर लेवल पर सबसे बेस्ट प्राइस और इंटेलीजेंस ट्रेडऑफ देना चाहते हैं.
कंपनी के तीन मॉडल GPT-5.6 मॉडल्स में से GPT-5.6 Luna की कीमतों में सबसे बड़ी कमी देखने को मिली है.
GPT-5.6 Luna
इसके इनपुट टोकन की कीमत में 80% की कटौती की गई है. अब इसकी कीमत कमकर 0.20 डॉलर यानी प्रति 10 लाख इनपुट टोकन कर दी गई है. वहीं, इसके आउटपुट टोकन की कीमत अब 1.20 डॉलर प्रति 10 लाख टोकन होगी.
GPT-5.6 Terra
इस मॉडल की कीमतों में 20% की कटौती हुई है. अब इसका इनपुट टोकन 2 डॉलर प्रति 10 लाख और आउटपुट टोकन 12 डॉलर प्रति 10 लाख की दर से उपलब्ध होगा.
दाम कम होने के साथ-साथ OpenAI ने GPT-5.6 Sol मॉडल के लिए API में एक नया Fast Mode भी पेश किया है. कंपनी का दावा है कि यह नया मोड मॉडल की इंटेलीजेंस को प्रभावित किए बिना 2.5 गुना ज्यादा स्पीड देगा. हालांकि, ज्यादा स्पीड वाले इस नए वेरिएंट की कीमत नॉर्मल Sol मॉडल से दोगुनी होगी. यह उन डेवलपर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनके लिए ऐप में रिस्पॉन्स टाइम बहुत मायने रखता है.
AI इंडस्ट्री में बढ़ती टक्कर के बीच OpenAI का यह फैसला काफी मायने रखता है. टोकन की कीमतें कम होने से बड़ी-बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स का AI बजट काफी कम हो जाएगा, खासकर उन ऐप्स के लिए जिन्हें रोजाना लाखों API कॉल्स प्रोसेस करने पड़ते हैं. एआई टीकन की कीमतें ज्यादा होने के कारण टेस्ला समेत कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को एआई का इस्तेमाल कम करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब जब टोकन की कीमत कम हुई है, तो फिर शायद एआई के फुल यूज को मंजूरी मिल सकती है.