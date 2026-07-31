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सैम ऑल्टमैन ने दिया बड़ा तोहफा! OpenAI ने GPT-5.6 API की कीमतों में 80% तक की कटौती, अब AI ऐप बनाना हुआ सस्ता

AI ऐप डेवलपर्स और टेक कंपनियों को सैम ऑल्टमैन ने बड़ा तोहफा दे दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए OpenAI ने GPT-5.6 API के दामों में 80% तक की बड़ी कटौती की है. सैम ऑल्टमैन के इस फैसले से अब एडवांस्ड AI ऐप्स बनाना स्ता हो जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 31, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:33 PM IST
सैम ऑल्टमैन ने दिया बड़ा तोहफा! OpenAI ने GPT-5.6 API की कीमतों में 80% तक की कटौती, अब AI ऐप बनाना हुआ सस्ता

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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