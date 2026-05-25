चुटकियों में पकड़ें 'एआई का झूठ'! आ गया नया कमाल का डिटेक्टर टूल, जानें कैसे चंद सेकंड में करता है दूध का दूध और पानी का पानी

OpenAI ने एक नया मुफ्त AI इमेज वेरिफिकेशन टूल लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि यह टूल लोगों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि कोई तस्वीर OpenAI के AI सिस्टम से बनाई गई है या नहीं.
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाई जा रही नकली तस्वीरों और डीपफेक कंटेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं जिन्हें देखकर यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि वे असली हैं या AI से बनाई गई हैं. इसी चुनौती से निपटने के लिए OpenAI ने एक नया मुफ्त AI इमेज वेरिफिकेशन टूल लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि यह टूल लोगों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि कोई तस्वीर OpenAI के AI सिस्टम से बनाई गई है या नहीं.
19 मई को OpenAI ने दो नए सुरक्षा फीचर्स की घोषणा की. इनमें पहला फीचर Google के साथ साझेदारी से जुड़ा है. अब OpenAI अपने AI प्लेटफॉर्म से बनने वाली हर तस्वीर में Google की अदृश्य SynthID वॉटरमार्क तकनीक शामिल करेगा. यह एक ऐसा डिजिटल पहचान चिह्न है जो तस्वीर में दिखाई नहीं देता, लेकिन विशेष तकनीक की मदद से उसकी पहचान की जा सकती है.
कंपनी का मानना है कि यह कदम AI से बनी तस्वीरों की पहचान आसान बनाने में मदद करेगा और गलत जानकारी फैलाने वाले कंटेंट पर कुछ हद तक रोक लगाएगा.
OpenAI का नया वेरिफिकेशन सिस्टम यूजर्स द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों को स्कैन करता है. यह मुख्य रूप से दो संकेतों की जांच करता है. पहला Google का SynthID वॉटरमार्क और दूसरा C2PA Metadata है.
C2PA एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तकनीक है जो किसी डिजिटल फाइल में अतिरिक्त जानकारी जोड़ती है. इसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि कंटेंट AI की मदद से बनाया गया है या नहीं. जब कोई यूजर तस्वीर अपलोड करता है, तो सिस्टम इन दोनों संकेतों को खोजकर उसका विश्लेषण करता है और परिणाम दिखाता है.
अभी यह टूल केवल उन तस्वीरों की पहचान कर सकता है जो ChatGPT, Codex और OpenAI API सेवाओं के जरिए बनाई गई हैं. हालांकि कंपनी ने कहा है कि आने वाले महीनों में यह सुविधा दूसरे AI प्लेटफॉर्म से बने कंटेंट को भी सपोर्ट करेगी.
OpenAI के अनुसार उसका लक्ष्य ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो अलग-अलग कंपनियों और प्लेटफॉर्म पर बनी AI सामग्री की भी जांच कर सके. इससे इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
पिछले कुछ वर्षों में AI इमेज जनरेटर तकनीक काफी उन्नत हो चुकी है. अब आम लोग भी कुछ शब्द लिखकर बेहद वास्तविक दिखने वाली तस्वीरें बना सकते हैं. यही वजह है कि असली और नकली तस्वीरों के बीच अंतर करना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है.
विशेषज्ञों का मानना है कि OpenAI का यह कदम सकारात्मक है, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद कई अनियमित और कम निगरानी वाले AI टूल अभी भी गलत जानकारी फैलाने में इस्तेमाल हो सकते हैं. इसलिए केवल तकनीकी समाधान ही नहीं, बल्कि डिजिटल जागरूकता भी जरूरी है.
इस नए टूल का उपयोग करना काफी आसान है. यूजर एक इमेज फाइल अपलोड कर सकते हैं. सिस्टम PNG, JPG और WEBP जैसे लोकप्रिय फॉर्मेट को सपोर्ट करता है. अपलोड के बाद टूल तस्वीर का विश्लेषण करेगा और जांचेगा कि उसमें C2PA Metadata या SynthID वॉटरमार्क मौजूद है या नहीं. इसके बाद यूजर को बताया जाएगा कि तस्वीर में AI-जनरेटेड कंटेंट के संकेत मिले हैं या नहीं.
कंपनी ने सलाह दी है कि बेहतर परिणाम के लिए मूल और बिना क्रॉप की गई तस्वीरें अपलोड की जाएं. यदि फोटो में कई तस्वीरें एक साथ हों या स्क्रीनशॉट को काफी एडिट किया गया हो, तो जांच की सटीकता प्रभावित हो सकती है.
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