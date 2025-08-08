ChatGPT ने किया चमत्कार! अब चैट से पहचान सकते हैं कैंसर के संकेत, जानिए क्या है GPT-5
ChatGPT ने किया चमत्कार! अब चैट से पहचान सकते हैं कैंसर के संकेत, जानिए क्या है GPT-5

What Is OpenAI GPT-5: कंपनी का दावा है कि यह मॉडल आपके चैट में लिखी गई बातों से गंभीर बीमारियों के संकेत पहचान सकता है, जिनमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी शामिल हैं. पहले जहां ChatGPT को लोग रोजमर्रा के मेडिकल सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते थे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:48 AM IST
OpenAI GPT-5: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब सिर्फ चैटिंग या कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं रहा. OpenAI का नया भाषा मॉडल GPT-5 हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल आपके चैट में लिखी गई बातों से गंभीर बीमारियों के संकेत पहचान सकता है, जिनमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी शामिल हैं. पहले जहां ChatGPT को लोग रोजमर्रा के मेडिकल सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते थे, वहीं GPT-5 ने एक कदम आगे बढ़कर मेडिकल रिपोर्ट समझाने और संभावित हेल्थ रिस्क पहचानने की क्षमता हासिल कर ली है.

लॉन्च इवेंट में हेल्थ फीचर्स की हाइलाइट
OpenAI ने GPT-5 का डेमो अपने लॉन्च इवेंट में दिखाया, जिसे लाइव स्ट्रीम भी किया गया. कंपनी ने हेल्थ को GPT-5 की सबसे अहम और उन्नत क्षमताओं में से एक बताया.
टीम के अनुसार, GPT-5 ने हेल्थ-संबंधी आंतरिक टेस्ट में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर किया. ये टेस्ट 250 से ज्यादा डॉक्टरों की मदद से तैयार किए गए थे और इनमें असली मेडिकल केस स्टडीज का इस्तेमाल हुआ था.

कैरोलिना की प्रेरक कहानी
इवेंट के दौरान एक कहानी ने सभी का ध्यान खींचा. यह कहानी थी कैरोलिना नाम की महिला की, जिन्हें एक ही हफ्ते में तीन अलग-अलग तरह के कैंसर डायग्नोज हुए.
जब उन्हें बायोप्सी रिपोर्ट मिली, तो उसमें मौजूद जटिल मेडिकल शब्द उन्हें समझ नहीं आ रहे थे. उन्होंने रिपोर्ट को ChatGPT में डालकर मदद मांगी. GPT-5 ने कुछ ही सेकंड में कठिन मेडिकल भाषा को आसान अंग्रेजी में बदल दिया. इससे उनका डर कम हुआ और उन्हें अपने इलाज के बारे में शुरुआती समझ मिल गई.

कैरोलिना कहती हैं, “यह पल मेरे लिए बेहद अहम था, क्योंकि जब तीन घंटे बाद मैंने डॉक्टर से बात की, तब तक मुझे अपनी स्थिति की बुनियादी जानकारी मिल चुकी थी.”

इलाज के फैसलों में मददगार
इलाज के दौरान कैरोलिना ने GPT-5 का इस्तेमाल कठिन विकल्प समझने, रिस्क-फैक्टर तौलने और डॉक्टर से पूछने के लिए सही सवाल तैयार करने में किया.
सबसे चुनौतीपूर्ण समय तब आया जब डॉक्टरों की राय बंटी हुई थी कि उन्हें रेडिएशन थेरेपी लेनी चाहिए या नहीं. GPT-5 ने फायदे और नुकसान को विस्तार से समझाकर उन्हें आत्मविश्वास के साथ फैसला लेने में मदद की.

GPT-5 की खासियत
OpenAI का कहना है कि GPT-5 सिर्फ जानकारी देने वाला टूल नहीं है. यह कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है, अलग-अलग जानकारियों को जोड़ सकता है और रिपोर्ट में मौजूद न होने वाली बातों की पहचान भी कर सकता है. यह यूजर को अगला कदम सुझा सकता है, जिससे लोग अपनी हेल्थ केयर में एक्टिव पार्टिसिपेंट बन पाते हैं. कैरोलिना और उनके पति के मुताबिक, इसने उन्हें अपने इलाज में कंट्रोल और भरोसे का एहसास दिया.

डॉक्टर का विकल्प नहीं, लेकिन मददगार टूल
OpenAI ने साफ कहा है कि GPT-5 डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है और इसे मेडिकल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
लेकिन यह एक ऐसा डिजिटल साथी है, जो जटिल मेडिकल जानकारी को आसान बनाकर लोगों को समझने और बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है. यह हेल्थ लिटरेसी और सपोर्ट के लिए एक पावरफुल टूल बनकर उभर रहा है.

FAQs

Q1: क्या GPT-5 डॉक्टर की जगह ले सकता है?
नहीं, GPT-5 डॉक्टर का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ जानकारी समझने और हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है.

Q2: क्या GPT-5 कैंसर डायग्नोज कर सकता है?
GPT-5 चैट में दी गई जानकारी के आधार पर संभावित संकेत पहचान सकता है, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस हमेशा डॉक्टर ही करेंगे.

Q3: क्या GPT-5 से मेडिकल रिपोर्ट समझी जा सकती है?
हां, यह जटिल मेडिकल रिपोर्ट को आसान भाषा में समझा सकता है.

