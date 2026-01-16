Google Translate का राज खत्म? OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Translate; जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Advertisement
ओपनएआई ने अब अपने चैटजीपीटी परिवार में एक नया सदस्य जोड़ा है. यह एक नया वेब ट्रांसलेट टूल है, जिसे आप खास तौर पर गूगल ट्रांसलेट जैसे अनुवाद सेवाओं के स्थान पर यूज कर सकते हैं. ओपनएआई का कहना है कि इसका मकसद लोगों को आसान, तेज और सटीक ट्रांसलेशन देना है. इसमें यूजर्स सीधे वेबसाइट पर जाकर किसी भी भाषा के शब्दों या वाक्यों का ट्रांसलेशन कर पाएंगे. 

Jan 16, 2026
आज के समय में AI लोगों के लिए सबसे जरूरी टूल बनता जा रहा है. AI लॉन्च के बाद से अब तक इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. अब एआई की दुनिया में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है. OpenAI ने गूगल ट्रांसलेट को टक्कर देने के लिए चैटजीपीटी ट्रांसलेट नाम से एक नया नया एआई टूल लॉन्च किया है. इसकी मदद से अब आप आसान, तेज और सटीक ट्रांसलेशन कर पाएंगे. OpenAI का कहना है कि इस टूल में यूजर्स स्पेनिश, अंग्रेजी, जापानी और अरबी सहित 50 से अधिक भाषाओं का ट्रांसलेट कर पाएंगे. 

चैटजीपीटी ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट को दोगा टक्कर
आपको बता दें कि चैटजीपीटी में पहले से ही अगल-अलग भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता थी, लेकिन अब कंपनी ने एक अलग वेब प्लेटफॉर्म बनाया है जो काफी हद तक गूगल ट्रांसलेट जैसा दिखता है. इस नए प्लेटफॉर्म का डिजाइन बहुत सरल रखा गया है. इसमें आपको स्क्रीन पर दो बड़े बॉक्स दिखाई देंगे. पहले बॉक्स में आप जो लिखेंगे या पेस्ट करेंगे, वही आपको दूसरे बॉक्स में अपनी चुनी हुई भाषा में मिल जाएगा. इस वेबसाइट पर आप किसी भी भाषा के शब्दों या वाक्यों का अनुवाद पा सकेगा.

बिना अकाउंट करें इस्तेमाल
कंपनी का कहना है कि यह टूल केवल शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करने वाला है, बल्कि यह आपके वाक्य का असली मतलब और भावना को भी समझता है. इसका मतलब अगर किसी भाषा में कोई मुहावरा या खास अंदाज में बात कही गई है, तो यह उसका अनुवाद भी उसी भाव के साथ करेगा. चैटजीपीटी ट्रांसलेट का खास बत यह है कि इसको आप बिना किसी लॉगिन या अकाउंट के इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका उपयोग करने के लिए, वेबसाइट खोलें और टेक्स्ट को पेस्ट करके उसका अनुवाद करें. 

ChatGPT ट्रांसलेट का उपयोग कैसे करें?
स्टेप 1. इसके लिए आपको सबसे पहले chatgpt.com/translate पर जाना होगा. 
स्टेप 2. इसमें आपको लॉग इन या अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है.
स्टेप 3. पेज खुलने के बाद आपको दो बॉक्स मिलेंगे 
स्टेप 4. अब आप एक बॉक्स में अपना टेक्स डाले, उसके साथ दूसरे बॉक्स में अपनी पसंद की भाषा का चयन करें. 
स्टेप 5. अब चैटजीपीटी तुरंत आपके लिए ट्रांसलेट तैयार कर देगी.

ChatGPT ट्रांसलेट क्यों है खास?
ओपनएआई का कहना है कि चैटजीपीटी ट्रांसलेट आपको आसान, तेज और सटीक ट्रांसलेशन देता है. यह आपके टेक्स के लहजे, मुहावरों और संदर्भ को समझता हैं. इसमें यूजर को अगर ट्रांसलेशन के बाद किसी शब्द या लाइन को लेकर सवाल हो तो वह उसी प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़ा सवाल भी पूछ सकता है. इससे कोई अन्य भाषा सीखने वालों के लिए यह और भी उपयोगी हो जाता है. हालांकि अभी इसमें आपको फोटो, डॉक्युमेंट्स या बोलकर अनुवाद करने जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है. लेकिन OpenAI का यह नया ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है जो हर दिन अलग-अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं. 

गूगल ट्रांसलेट में पहले से हैं ये सुविधाएं
वहीं, गूगल ट्रांसलेट में भी ये सुविधाएं काफी समय पहले से मौजूद हैं. गूगल ने हाल ही में लाइव स्पीच-टू-स्पीच ट्रांसलेट जैसे फीचर को भी जोड़ा हैं, जो सीधे हेडफोन से कनेक्ट होकर आपको रियल टाइम में ट्रांसलेशन सुविधा देती है. लेकिन अब AI से आपको और भी बेहतर ट्रांसलेशन सुविधा मिलने वाली है. ओपनएआई का दावा है कि आने वाले समय में इस टूल में लगातार सुधार होता रहेगा. इसमें आपको कई नए फीचर्स भी मिल सकते हैं. 

