अब भी सोच में डूबा Apple, यहां AgentKit से बदल गया पूरा AI का खेल! OpenAI के डेमो ने किया हैरान

AI की दुनिया में लगातार नए बदलाव हो रहे हैं. जहां एक Apple ने अब तक अपना कोई AI टूल पेश नहीं किया है, वहीं, OpenAI ने अपना AI एजेंट दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी कर ली है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:38 PM IST
AI टेक्नोलॉजी भी हर अपग्रेड होती जा रही है. जहां एक ओर लोगों ने अब इस टेक्नोलॉजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है, वहीं अब OpenAI ने नई टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी कर ली है. दरअसल, OpenAI अब AI एजेंट्स के बिजनेस में कदम रखने जा रहा है. इस बात का ऐलान कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) ने DevDay इवेंट के दौरान अपनी नई AgentKit लॉन्च करते हुए किया. ChatGPT भले ही अभी तक OpenAI का सबसे बड़ा प्रोडक्ट रहा है, लेकिन अब AI एजेंट्स तेजी से काम करने के तरीकों का अहम हिस्सा बन रहे हैं. इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए अब OpenAI डेवलपर्स को ऐसा टूल देने जा रहा है जिससे वे अपने हिसाब से खुद के AI एजेंट्स बना पाएंगे.

Apple जैसा प्रोडक्ट है AgentKit
AgentKit का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई Apple का प्रोडक्ट हो, लेकिन सच्चाई ये है कि Apple ने अभी तक AI को पूरी तरह अपनाया ही नहीं है, AI एजेंट्स को दूर की बात है. वहीं, ChatGPT आज आम यूजर्स से लेकर बिजनेस तक अलग-अलग तरीकों से काम आ रहा है. लेकिन OpenAI को ऐसे डेवलपर्स की जरूरत है जो कंपनी के भविष्य को और ज्यादा AI-केंद्रित बना सकें, ताकि उसके बिजनेस के सपनों को नई दिशा मिल पाए.

क्या है AgentKit
OpenAI का कहना है कि AgentKit एक ऐसा टूल है जिसमें कई जरूरी हिस्से शामिल हैं, जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से AI एजेंट का आइडिया सोच सकता है, उसे बना सकता है और दूसरों के इस्तेमाल के लिए पब्लिश भी कर सकता है. ये एक तरह से ऑल-इन-वन सॉल्यूशन है, जिसमें चैट इंटरफेस पहले से मौजूद होता है, जिससे ऐसे AI एजेंट्स को तुरंत तैयार करके आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है.

क्या है AgentBuilder 
AgentKit को कई हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से एक है AgentBuilder, जो AI एजेंट का इंटरफेस और उसकी बनावट तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है. वहीं, दूसरा हिस्सा है ChatKit, जिसकी मदद से ऐप्स में चैट फीचर को आसानी से जोड़ा जा सकता है.

Sam Altman ने बताई ये बात
सैम ऑल्टमैन का ने इस नए AgentKit की खासियत बताते हुए कहा, 'आप अपनी ब्रांडिंग, अपने काम करने का नया तरीका और वो सब कुछ नया ला सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को सबसे यूनिक बनाता है.' उनके इस बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि AgentKit आपको अपने हिसाब से AI एजेंट तैयार करने की पूरी आजादी देता है, जिससे आपकी पहचान और काम करने का तरीका साफ झलके.

सिर्फ 8 मिनट में तैयार कर दिए दो AI एजेंट्स
OpenAI ने अपने DevDay इवेंट में AI एजेंट्स का एक शानदार डेमो पेश किया है, जहां कंपनी के एक इंजीनियर ने सिर्फ 8 मिनट में पूरा AI वर्कफ्लो स्टैक और दो AI एजेंट्स स्टेज पर तैयार कर दिए. सैम ऑल्टमैन का कहना है कि OpenAI का हमेशा से यही मकसद रहा है कि AI एजेंट्स इतनी ही तेजी से तैयार हो पाएं. यही वजह है कि अब कंपनी थर्ड-पार्टी कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे ही AgentKit को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है.

OpenAI लॉन्च करने वाला था बड़ा प्रोडक्ट
बता दें कि इस समय कंपनी कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, खासतौर पर हार्डवेयर के मामले में. OpenAI का एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था, जो न तो स्क्रीन वाला है और न ही पहनने योग्य डिवाइस, लेकिन अब इसमें देरी होती जा रही है. इस देरी की वजह प्रोडक्ट के फोकस को लेकर चल रही उलझन और इसके इस्तेमाल को लेकर सही डिजाइन तय करना बताया जा रहा है.

साल की शुरुआत में बनी थी योजना
साल की शुरुआत में Johny Ive और Sam Altman ने मिलकर एक नए प्रोडक्ट की योजना पेश की थी, जिसकी झलक एक प्रेस इमेज के जरिए देखने को मिली थी. अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI को अभी तक इस बात की पूरी स्पष्टता नहीं है कि ChatGPT को उस खास हार्डवेयर पर सक्सेसफुली चलाने के लिए किन संसाधनों की जरूरत कितनी मात्रा में होगी. इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी के भीतर थोड़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं.

