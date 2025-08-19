Open AI भारतीयों को सिखाएगा एडवांस AI, लॉन्च किया अब तक अपना सबसे सस्ता प्लान, मिलेंगे ये फीचर्स
Advertisement
trendingNow12888259
Hindi Newsटेक

Open AI भारतीयों को सिखाएगा एडवांस AI, लॉन्च किया अब तक अपना सबसे सस्ता प्लान, मिलेंगे ये फीचर्स

OpenAI ने भारत के लोगों को एक नया तोहफा देते हुए अपना नया ChatGPT प्लान ChatGPT Go लॉन्च कर दिया है. इसके तमाम फीचर्स अभी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. इसके लिए AI को एडवांस तरीके से इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Open AI भारतीयों को सिखाएगा एडवांस AI, लॉन्च किया अब तक अपना सबसे सस्ता प्लान, मिलेंगे ये फीचर्स

OpenAI ने मंगलवार, 19 अगस्त को अपने भारतीय यूजर्स के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसे ChatGPT Go नाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस प्लान के लिए यूजर्स को हर महीने सिर्फ 399 रुपय खर्च करने होंगे. कंपनी ने बताया है कि किसी ChatGPT प्लान को सब्सक्राइब करने के लिए आसानी से UPI के जरिए पेमेंट की जा सकती है. कंपनी ने अपने इस प्लान को लेकर बताया है कि ChatGPT Go के साथ GPT -5 का भी लुत्फ उठाया जा सकता है.

मिल रहे ये फायदे
बताया जा रहा है कि इस ChatGPT Go प्लान में फ्री सब्सक्रिप्शन की तुलना में 10 गुना ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं. ऐसे में चलिए जान लेतें हैं कि कंपनी इस प्लान के साथ क्या-क्या फायदे दे रही है.

1. 10 गुना ज्यादा इमेज जेनरेशन की जा सकेंगी.
2. 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट हो जाएगी.
3. 10 गुना ज्यादा फाइल या इमेज अपलोड कर पाएंगे.
4. दोगुनी मेमोरी होगी, जिससे पर्सनलाइज्ड जवाब मिल पाएंगे.

अब AI बनेगा रक्षक! रेलवे और वन विभाग का बड़ा मिशन, हाथियों को मिलेगी हाई-टेक सुरक्षा

भारत में पहले ही हैं दो ChatGPT के प्लान-
बता दें कि भारत में पहले से ही दो ChatGPT के पेड प्लान लॉन्च हो चुके हैं. हालांकि, ChatGPT Go आने के बाद भी ये दोनों ही प्लान्स जारी रहेंगे. चलिए जान  लेते हैं कौन से हैं वो दो प्लान्स और कितनी हैं इनकी कीमतें.

1. ChatGPT Plus: इस प्लान की कीमत 1,999 रुपये प्रति माह रखी गई है. इसमें फास्ट परफॉर्मेंस और हाई यूसेज लिमिट की सुविधा मिलती है.
2. ChatGPT Pro: इस प्लान के लिए हर महीने 19,900 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. इस प्लान को खासतौर पर बड़े बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया गया था.

क्यों भारत में लॉन्च हुआ ChatGPT Go
हालांकि, ChatGPT Go को इन दोनों ही प्लान्स की तुलना में काफी सस्ता रखा गया है. इसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है जो ChatGPT के ज्यादा कीमत वाले प्लान्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एडवांस AI का फायदा भी उठाना चाहते हैं. openAI का कहना है कि ChatGPT Go खासतौर भारत में एडवांस AI टेक्नोलॉजी की डिमांड को देखते हुए लॉन्च किया गया है, ताकिन लोग इसे सीखने के साथ-साथ इसके फायदे भी उठा सकें.

Airtel सर्विस रिस्टोर होने पर भी आ रही कॉलिंग में दिक्कतें? इस वक्त ये ट्रिक्स आएंगी

इन स्टेप्स से करें साइन अप

1. सबसे पहले ChatGPT के लिए लॉग इन करें.
2. यहां आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहे प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है.
3. अब Upgrade Plan को चुनें.
4. इसके बाद  Try Go पर क्लिक करें.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Open AIChatGPT

Trending news

भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
एक ट्वीट डिलीट होते ही राहुल गांधी पर फायर हो गई भाजपा, वोट चोरी के दावों पर ट्विस्ट
BJP news
एक ट्वीट डिलीट होते ही राहुल गांधी पर फायर हो गई भाजपा, वोट चोरी के दावों पर ट्विस्ट
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
ISRO
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
Gujarat
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
Betting Apps
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
Asaduddin Owaisi
हिमंता सरकार पर भड़के ओवैसी, अमित शाह का नाम लेकर किस मामले पर फूट पड़ा गुस्सा?
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
Ayushman Bharat Scheme
आयुष्मान भारत कार्ड होने पर भी नहीं मिल रहा इलाज, मरीज कहां-कैसे कर सकते हैं शिकायत?
;