Open AI भारतीयों को सिखाएगा एडवांस AI, लॉन्च किया अब तक अपना सबसे सस्ता प्लान, मिलेंगे ये फीचर्स

OpenAI ने मंगलवार, 19 अगस्त को अपने भारतीय यूजर्स के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसे ChatGPT Go नाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस प्लान के लिए यूजर्स को हर महीने सिर्फ 399 रुपय खर्च करने होंगे. कंपनी ने बताया है कि किसी ChatGPT प्लान को सब्सक्राइब करने के लिए आसानी से UPI के जरिए पेमेंट की जा सकती है. कंपनी ने अपने इस प्लान को लेकर बताया है कि ChatGPT Go के साथ GPT -5 का भी लुत्फ उठाया जा सकता है.

मिल रहे ये फायदे

बताया जा रहा है कि इस ChatGPT Go प्लान में फ्री सब्सक्रिप्शन की तुलना में 10 गुना ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं. ऐसे में चलिए जान लेतें हैं कि कंपनी इस प्लान के साथ क्या-क्या फायदे दे रही है.

1. 10 गुना ज्यादा इमेज जेनरेशन की जा सकेंगी.

2. 10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट हो जाएगी.

3. 10 गुना ज्यादा फाइल या इमेज अपलोड कर पाएंगे.

4. दोगुनी मेमोरी होगी, जिससे पर्सनलाइज्ड जवाब मिल पाएंगे.

भारत में पहले ही हैं दो ChatGPT के प्लान-

बता दें कि भारत में पहले से ही दो ChatGPT के पेड प्लान लॉन्च हो चुके हैं. हालांकि, ChatGPT Go आने के बाद भी ये दोनों ही प्लान्स जारी रहेंगे. चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो दो प्लान्स और कितनी हैं इनकी कीमतें.

1. ChatGPT Plus: इस प्लान की कीमत 1,999 रुपये प्रति माह रखी गई है. इसमें फास्ट परफॉर्मेंस और हाई यूसेज लिमिट की सुविधा मिलती है.

2. ChatGPT Pro: इस प्लान के लिए हर महीने 19,900 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. इस प्लान को खासतौर पर बड़े बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया गया था.

क्यों भारत में लॉन्च हुआ ChatGPT Go

हालांकि, ChatGPT Go को इन दोनों ही प्लान्स की तुलना में काफी सस्ता रखा गया है. इसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है जो ChatGPT के ज्यादा कीमत वाले प्लान्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एडवांस AI का फायदा भी उठाना चाहते हैं. openAI का कहना है कि ChatGPT Go खासतौर भारत में एडवांस AI टेक्नोलॉजी की डिमांड को देखते हुए लॉन्च किया गया है, ताकिन लोग इसे सीखने के साथ-साथ इसके फायदे भी उठा सकें.

इन स्टेप्स से करें साइन अप

1. सबसे पहले ChatGPT के लिए लॉग इन करें.

2. यहां आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहे प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है.

3. अब Upgrade Plan को चुनें.

4. इसके बाद Try Go पर क्लिक करें.