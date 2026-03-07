ऑफिस के कामों की छुट्टी! OpenAI ने लॉन्च किया GPT-5.4, अब खुद कंप्यूटर चलाएगा आपका AI

OpenAI GPT-5.4 Launch: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में OpenAI ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है. चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI ने अपना अब तक का सबसे एडवांस AI मॉडल GPT-5.4 लॉन्च कर दिया है. यह सिर्फ एक मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा डिजिटल वर्कर है जो आपके ऑफिस के मुश्किल कामों को अकेले निपटाने की ताकत रखता है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल प्रोफेशनल काम करने वालों के लिए अब तक का सबसे सटीक और तेज टूल है. इस मॉडल की मदद से आप एक्सेल शीट भरने, लंबे ईमेल का जवाब देने या बोरिंग प्रेजेंटेशन बनाने जैसे काम चुटकी में कर सकते हैं.

अब कंप्यूटर को कमांड देगा AI

इस नए अपडेट की सबसे खास बात इसकी 'Native Computer Use' क्षमता है. इसका मतलब है कि अब यह सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके कंप्यूटर पर ऐप्स खोल सकता है, ब्राउजर चला सकता है और माउस-कीबोर्ड के जरिए जरूरी काम पूरे कर सकता है. अगर आपको किसी डेटा को एक्सेल से उठाकर प्रेजेंटेशन में डालना है, तो GPT-5.4 यह काम बिना किसी इंसान की मदद के खुद कर सकता है.

ऑफिस के कामों में 'एक्सपर्ट'

OpenAI के अनुसार, GPT-5.4 को खास तौर पर हार्ड प्रोफेशनल टास्क के लिए डिजाइन किया गया है. अब यह स्प्रेडशीट्स के अंदर बैठकर डेटा एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे काम कर सकता है. पिछले मॉडल (GPT-5.2) के मुकाबले इसमें गलतियां होने की संभावना 33% तक कम हो गई है. इसका मतलब अब इसके दिए गए आंकड़े और जानकारियां ज्यादा भरोसेमंद होंगी. अब यह एक साथ 10 लाख (1 Million) टोकन को प्रोसेस कर सकता है. इसका मतलब है कि आप इसे पूरी की पूरी मोटी कानूनी फाइल या लंबी कोडिंग फाइल देकर पल भर में उसका एनालिसिस करवा सकते हैं.

सोचने का नया अंदाज, 'Thinking Mode'

कंपनी ने GPT-5.4 के साथ एक नया 'Thinking Mode' भी पेश किया है. जब आप इसे कोई मुश्किल काम देंगे, तो यह जवाब देने से पहले आपको अपना पूरा 'प्लान' दिखाएगा कि वह इस काम को कैसे करने वाला है. अगर आपको लगे कि वह गलत दिशा में जा रहा है, तो आप उसे बीच में ही रोककर निर्देश बदल सकते हैं. इससे समय की बचत होगी और काम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं.

किसे मिलेगा इसका एक्सेस?

फिलहाल यह नया फीचर ChatGPT Plus, Team और Pro यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. फ्री यूजर्स के लिए कंपनी ने GPT-5.3 Instant को जारी रखा है. टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गजों के बीच चल रही AI की रेस में OpenAI का यह कदम उसे काफी आगे ले जा सकता है. जिस तरह से GPT-5.4 को ऑफिस ऑटोमेशन के लिए तैयार किया गया है, उससे साफ है कि आने वाले समय में ऑफिस में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा.

