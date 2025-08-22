Elon Musk जिसे देखना तक पसंद नहीं करते उसकी भारत में एंट्री! Trump से भी नहीं डरा
Elon Musk जिसे देखना तक पसंद नहीं करते उसकी भारत में एंट्री! Trump से भी नहीं डरा

OpenAI To Launch Its Offcie In India: OpenAI भारत में जल्द ग्रैंड एंटरी करने जा रहा है. एलन मस्क और सैम अल्टमैन की जुबानी जंग के दौरान यह कदम यह खबर आई है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:07 PM IST
OpenAI First Office In India Soon: OpenAI भारत में ग्रैंड एंटरी करने जा रहा है. बता दें, AI की फाइट में एलन मस्क और सैम अल्टमैन आमने-सामने हैं. मस्क कई बार ओपनएआई को निशाना बना चुके हैं. सैम अल्टमैन भी उनके बारे में क्या-क्या बोल चुके हैं. अब सैम अल्टमैन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत में पैर जमाने जा रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि अमेरिकी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस यूएस में फैलाएं. लेकिन अल्टमैन ने इस फैसले से क्लियर कर दिया है कि उनका विजन क्या है. आइए जानते हैं डिटेल में....

यूजर्स को मिलेगी बेहतरीन सर्विस
इससे OpenAI भारत में अपने यूजर्स को बेहतर सर्विस प्रदान कर सकेगा, जिनमें लाखों छात्र, शिक्षक, प्रोफेशनल्स और डेवलपर शामिल हैं, जो सीखने, अधिक  क्रिएटिव होने और खुद को और  दूसरों के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए OpenAI के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं।

OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत में एआई के लिए उत्साह और अवसरों का स्तर अविश्वसनीय है। भारत में अद्भुत तकनीकी प्रतिभा, विश्वस्तरीय डेवलपर इकोसिस्टम और इंडियाएआई मिशन के माध्यम से मजबूत सरकारी समर्थन के साथ ग्लोबल एआई लीडर बनने के सभी गुण मौजूद हैं। अपना पहला ऑफिस खोलना और एक स्थानीय टीम बनाना, देश भर में एडवांस एआई को ज्यादा आसान बनाने के लिए भारत के लिए, और भारत के साथ एआई का निर्माण करने की हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है।

यह विस्तार एआई में भारत के ग्लोबल नेतृत्व, इसके फलते-फूलते एआई इकोसिस्टम और देश भर के लोगों, डेवलपर्स और व्यवसायों के बीच ओपनएआई के एडवांस एआई टूल्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है। भारत यूजर्स को लेकर अमेरिका के बाद, चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और इसके सबसे तेजी से बढ़ते बाज़ारों में से एक है। भारत में चैटजीपीटी के वीकली एक्टिव यूजर्स की संख्या पिछले एक वर्ष में 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है।

OpenAI  को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का ओपनएआई का निर्णय डिजिटल इनोवेशन और एआई अपनाने में देश के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, भारत एआई मिशन के हिस्से के रूप में, हम विश्वसनीय और समावेशी एआई के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं और हम एआई के लाभों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में OpenAI की साझेदारी का स्वागत करते हैं। 
OpenAI प्लेटफॉर्म पर यह देश वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 डेवलपर बाजारों में भी शुमार है। चैटजीपीटी पर दुनिया भर में छात्रों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। हालांकि नई दिल्ली में ऑफिस के सटीक स्थान की जानकारी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, OpenAI ने आधिकारिक तौर पर भारत में एक यूनिट स्थापित कर ली है और एक डेडिकेटेड स्थानीय टीम की नियुक्ति शुरू कर दी है।

यह टीम स्थानीय भागीदारों, सरकारों, बिजनेस, डेवलपर्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इस स्थानीय उपस्थिति के माध्यम से OpenAI भारत भर के यूजर्स, ग्राहकों और भागीदारों की बात ध्यान से सुनने और विशेष रूप से भारत के लिए सुविधाएं और उपकरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्हें एडवांस एआई को पूरे देश के लोगों के लिए ज्यादा किफायती और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
भारत के के स्थानीय बिजनेस और संस्थान पहले से ही महत्वपूर्ण चुनौतियों, जैसे एआई-पावर्ड कृषि सेवाएं, सुव्यवस्थित भर्ती और प्रभावी शासन उपकरण से निपटने के लिए OpenAI के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

एजुकेशन समिट का होगा आयोजन
भविष्य में OpenAI इस महीने भारत में अपना पहला शिक्षा समिट आयोजित करेगा। इस साल के आखिर में कंपनी भारत में अपना पहला डेवलपर डे आयोजित करेगा, जिसमें देश के डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और एआई के भविष्य को आकार देने वाले उद्यमों का जीवंत समुदाय एक साथ आएगा।
OpenAI ने कहा कि कंपनी भारत में पदों के लिए सक्रिय रूप से भर्ती कर रहा है। नई आफिस और नियोजित गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी आने वाले महीनों में घोषित की जाएगी।

;