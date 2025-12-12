Advertisement
OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT 5.2, क्या अब इंसानों जैसी सोच पाएगा AI? जानिए क्या-क्या मिलेगा और कैसे यूज करें

यह अपडेट ChatGPT-5.1 के कुछ ही समय बाद आया है, लेकिन इस बार फोकस AI के व्यवहार और इसकी क्षमता को ज्यादा प्रोफेशनल, स्थिर और भरोसेमंद बनाने पर है. पिछले वर्जन का मकसद AI को थोड़ा दोस्ताना और इंसानी बनाना था, जबकि GPT-5.2 को ज्यादा प्रैक्टिकल और गंभीर कामों के लिए अपग्रेड किया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:08 AM IST
OpenAI ने आखिरकार नया GPT-5.2 मॉडल लॉन्च कर दिया है, और इसके साथ ChatGPT 5.2 भी यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है. यह अपडेट ChatGPT-5.1 के कुछ ही समय बाद आया है, लेकिन इस बार फोकस AI के व्यवहार और इसकी क्षमता को ज्यादा प्रोफेशनल, स्थिर और भरोसेमंद बनाने पर है. पिछले वर्जन का मकसद AI को थोड़ा दोस्ताना और इंसानी बनाना था, जबकि GPT-5.2 को ज्यादा प्रैक्टिकल और गंभीर कामों के लिए अपग्रेड किया गया है. OpenAI का कहना है कि यह मॉडल खुद को और बेहतर समझाता है, ज्यादा भरोसेमंद तरीके से कठिन टास्क संभालता है और लंबी, उलझी हुई बातचीत में भी फोकस नहीं खोता.

नई अपडेट भी तीन वेरियंट्स में आती है- Instant, Thinking और Pro- जिनकी क्षमता और साइज अलग-अलग है. जैसे-जैसे जनरेटिव AI लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बन रहा है, OpenAI ने इस मॉडल को खास तौर पर उसी दिशा में तैयार किया है, ताकि यह अकादमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल सभी तरह के बड़े कामों का दबाव संभाल सके.

मशीन की सोच हुई और साफ: Thinking Model की ताकत
GPT-5.2 का सबसे बड़ा अपग्रेड उसकी सोचने की क्षमता है. OpenAI के टेस्ट दिखाते हैं कि यह मॉडल कई मामलों में इंसानी विशेषज्ञों के बराबर या उससे भी बेहतर प्रदर्शन करता है. GDPval जैसे टेस्ट में, जिसमें फाइनेंस, लॉ, कंसल्टिंग और अन्य 44 बड़े प्रोफेशन शामिल होते हैं, GPT-5.2 का Thinking वर्जन तीन-चौथाई कार्यों में टॉप प्रोफेशनल्स से आगे या बराबर पाया गया.

इस मॉडल की असली ताकत मल्टी-स्टेप रीजनिंग है. यानी यह किसी जटिल सवाल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर, हर स्टेप की योजना बनाकर और जुड़े हुए तरीके से जवाब तैयार करता है. यह सिर्फ अगला वाक्य प्रेडिक्ट नहीं करता, बल्कि एक पूरे बड़े प्रोजेक्ट के तार्किक सिलसिले को समझकर जवाब देता है. यही वजह है कि अब ChatGPT लंबी बातचीत में भी विषय से नहीं भटकता और स्पष्टीकरण बहुत साफ देता है.

और बड़ा हुआ मेमोरी सिस्टम
GPT-5.2 की सोचने की क्षमता उसकी नई मेमोरी के साथ और भी मजबूत हो जाती है. OpenAI का कहना है कि मॉडल अब लाखों शब्दों वाली फाइलों, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट फोल्डर्स और रिसर्च पेपर जैसी चीजों को बिना ट्रैक खोए समझ सकता है. यह फीचर खास तौर पर छात्रों, रिसर्चर्स, छोटे बिजनेस, या उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो कई फाइलों के साथ काम करते हैं. अब आप कई डॉक्यूमेंट अपलोड करके उनकी तुलना करवा सकते हैं या बड़े डेटा सेट में ट्रेंड्स और स्ट्रेटेजी आइडियाज निकलवा सकते हैं. इसके साथ-साथ विजन क्षमताओं में भी सुधार किया गया है- मॉडल चार्ट, डायग्राम, सॉफ्टवेयर इंटरफेस और फजी इमेजेज को भी पहले से कहीं बेहतर पहचानता है.

काफी ज्यादा भरोसेमंद: कम हॉल्यूसिनेशन, ज्यादा सटीकता
GPT-5.2 का तीसरा सबसे बड़ा सुधार इसकी भरोसेमंदता है. OpenAI के अनुसार, इस मॉडल में हॉल्यूसिनेशन 30% तक कम हुए हैं. इसका मतलब है कि गलत जवाब आने की संभावना पहले की तुलना में काफी कम हो गई है. यह सुधार इसके टूल इस्तेमाल में भी दिखता है. OpenAI ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक यात्री की फ्लाइट मिस हो गई, कनेक्शन टूट गया, मेडिकल सीट चाहिए थी और होटल व्यवस्था भी करनी थी. GPT-5.2 ने पूरे केस को सही तरीके से हैंडल किया, जबकि GPT-5.1 बीच में गड़बड़ा गया था. इसके अलावा मॉडल अब मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक बातचीत और संवेदनशील विषयों पर भी ज्यादा समझदारी और सुरक्षित तरीके से जवाब देता है.

धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेगा अपडेट
ChatGPT-5.2 अब ChatGPT Plus, Pro, Go, Business और Enterprise प्लान्स में रोल आउट हो रहा है. GPT-5.1 की सपोर्ट तीन महीने में खत्म हो जाएगी. यह अपग्रेड दिखने में भले ही चमकदार न लगे, लेकिन यह ChatGPT को एक ऐसा साथी बना देता है जो सोच-समझकर बात करता है और लंबे, गंभीर कामों में ज्यादा भरोसेमंद महसूस होता है.

