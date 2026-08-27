/सावधान या तैयार? आपके ChatGPT चैट के नीचे अब आएंगे स्पॉन्सर्ड एड्स, आपकी प्राइवेसी का क्या होगा?

AI की दुनिया में तहलका मचाने वाला ChatGPT अब एक नए अवतार में हमारे सामने आ रहा है. OpenAI ने भारत में आधिकारिक तौर पर अपना विज्ञापन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत में ChatGPT का इस्तेमाल करते समय आपको ब्रांड्स के स्पॉन्सर्ड विज्ञापनों के दर्शन भी होंगे. दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टेक बाजारों में से एक भारत में OpenAI का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है. कंपनी ने शुरुआती चरण में 50 से अधिक दिग्गज ब्रांड्स के साथ हाथ मिलाया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन विज्ञापनों की वजह से यूजर्स की पर्सनल चैट्स और डेटा की प्राइवेसी खतरे में पड़ेगी? OpenAI ने इस मामले पर अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है.
OpenAI ने इस हफ्ते से भारत में अपने विज्ञापनों का दायरा बढ़ा दिया है. यह सेवा वर्तमान में केवल उन एडल्ट यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी जो फ्री और Go टियर्स का उपयोग कर रहे हैं और जिन्होंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है. कंपनी का कहना है कि भारत उनके लिए सबसे डायनेमिक और महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है. भारत में ChatGPT के वीकली एक्टिव यूजर्स की संख्या साल-दर-साल दोगुनी हो चुकी है. इसी वजह से कंपनी अपने इस बड़े यूजर बेस का फायदा विज्ञापनों के जरिए उठाने की तैयारी में है.
OpenAI के इस नए प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते से 50 से अधिक प्रमुख ब्रांड्स अपने विज्ञापन पेश करने जा रहे हैं. विज्ञापनों की रणनीतिक सफलता और क्रिएटिव वर्क के लिए कंपनी ने WPP और Omnicom जैसी टॉप ग्लोबल विज्ञापन एजेंसियों के साथ साझेदारी की है. यह एजेंसियां कैंपेन की रणनीति, ब्रांड सुरक्षा और विज्ञापनों के प्रभाव को मापने में मदद करेंगी. हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि यह साझेदारी गैर-विशेष यानी गैर-एक्सक्लूसिव है और आने वाले दिनों में और भी एड एजेंसियों को जोड़ा जाएगा.
अगर आप कोई छोटा या मध्यम बिज़नेस चलाते हैं और अपने प्रॉडक्ट्स का प्रचार ChatGPT पर करना चाहते हैं तो 4 सितंबर आपके लिए अहम तारीख है. OpenAI 4 सितंबर से अपने 'ChatGPT Ads Manager' का सेल्फ-सर्व एक्सेस खोलने जा रहा है. इसके जरिए कोई भी छोटा या बड़ा व्यापारी रोजाना केवल ₹725 के शुरुआती बजट के साथ अपने विज्ञापन चला सकेगा. इससे छोटे व्यापारियों को भी AI प्लेटफॉर्म पर प्रचार का मौका मिलेगा.
कंपनी के अनुसार विज्ञापन बेहद पारदर्शी और साफ सुथरे तरीके से दिखाए जाएंगे. जब आप ChatGPT से कोई सवाल पूछेंगे तो AI द्वारा जनरेट किए गए उत्तर के बिल्कुल नीचे उससे संबंधित स्पॉन्सर्ड प्रॉडक्ट या सर्विस का विज्ञापन दिखाई देगा. इन विज्ञापनों पर स्पष्ट रूप से 'Sponsored' का लेबल लगा होगा. यह विज्ञापन AI के मूल उत्तर से बिल्कुल अलग और नीचे की तरफ दिखाई देंगे ताकि यूजर को किसी प्रकार का भ्रम न हो.
यूजर्स के मन में सबसे बड़ी आशंका यह थी कि क्या पैसे देने वाले ब्रांड्स के पक्ष में ChatGPT अपने उत्तर बदलने लगेगा. OpenAI ने इस पर पूरी तरह विराम लगा दिया है. कंपनी ने कहा है कि विज्ञापनों का असर ChatGPT के उत्तरों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा. ChatGPT का सिस्टम यूजर के लिए सबसे सटीक और उपयोगी जानकारी के आधार पर ही जवाब तैयार करेगा न कि किसी विज्ञापनदाता के व्यावसायिक हितों के आधार पर. उत्तर पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेंगे.
OpenAI ने प्राइवेसी को लेकर बहुत कड़े नियम बनाए हैं. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापनदाताओं को यूजर्स की बातचीत, चैट हिस्ट्री, मेमोरीज या व्यक्तिगत जानकारी की कोई पहुंच नहीं दी जाएगी. ब्रांड्स को केवल समेकित डेटा जैसे विज्ञापनों को कितनी बार देखा गया और कितने क्लिक मिले ही शेयर किए जाएंगे. कंपनी किसी भी हाल में यूजर का पर्सनल डेटा विज्ञापनदाताओं को नहीं बेचती है.
अगर किसी यूजर को विज्ञापन पसंद नहीं आते हैं तो उन्हें इसे नियंत्रित करने के विकल्प दिए जाएंगे. यूजर किसी भी विज्ञापन को खारिज यानी Dismiss कर सकते हैं, उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं और पर्सनलाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर यूजर चाहें तो विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल होने वाले अपने डेटा को भी पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं.
18 साल से कम उम्र के यूजर्स या प्रेडिक्टेड नाबालिगों के अकाउंट्स पर किसी भी तरह के विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त संवेदनशील और विनियमित विषयों जैसे राजनीति और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों के आसपास भी विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. OpenAI का मुख्य उद्देश्य यूजर्स के भरोसे को कायम रखते हुए एक सुरक्षित और उपयोगी विज्ञापन प्लेटफॉर्म तैयार करना है.