Sam Altman ने दी Google Chrome और Safari को बड़ी टेंशन! उतार दिया Atlas Browser, अब ब्राउजिंग होगी और भी स्मार्ट

OpenAI ने आधिकारिक तौर पर “ब्राउजर वॉर” में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट ChatGPT Atlas Browser की घोषणा एक लाइवस्ट्रीम के दौरान की. यह एक ऐसा AI-पावर्ड वेब ब्राउजर है जो ChatGPT की ताकत को रोजमर्रा की इंटरनेट ब्राउजिंग के साथ जोड़ता है. सीधे शब्दों में कहें तो यह Google Chrome या Safari से कहीं ज्यादा स्मार्ट वर्जन है- जो सिर्फ वेबसाइट्स नहीं दिखाता, बल्कि आपको सोचने, निर्णय लेने और एक्शन लेने में मदद भी करता है.

Atlas Browser की लॉन्चिंग और उपलब्धता

OpenAI ने बताया कि ChatGPT Atlas Browser आज से macOS यूजर्स के लिए ग्लोबली लॉन्च किया जा रहा है. जल्द ही इसके Windows, iOS और Android वर्जन भी रिलीज किए जाएंगे. हालांकि इसका एक स्पेशल फीचर- “Agent Mode” -फिलहाल सिर्फ ChatGPT Plus और Pro सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है.

इस मोड की खासियत यह है कि यह आपके लिए असली काम कर सकता है, जैसे –

• किसी रेस्टोरेंट की बुकिंग करना

• किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना

• या फिर फ्लाइट टिकट रिजर्व करना

Atlas Browser की मेमोरी सिस्टम – आपकी पसंद याद रखेगा

Atlas Browser को एक इंटेलिजेंट मेमोरी सिस्टम के साथ बनाया गया है. इसका मतलब यह है कि यह आपकी पसंद, सर्च हिस्ट्री और टास्क्स को याद रखता है ताकि आपको हर बार नया इनपुट न देना पड़े. लेकिन अगर आप प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं. OpenAI ने इसके अंदर एक Privacy Control System भी दिया है, जिससे आप अपनी “Memories” को देख सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं, या फिर Incognito Mode में ब्राउज कर सकते हैं.

Split-Screen View – ChatGPT और वेबसाइट साथ-साथ

Atlas का एक बेहद दिलचस्प फीचर है — Split-Screen View. जब आप कोई सर्च रिजल्ट क्लिक करते हैं, तो Atlas एक साइड में वेबसाइट खोल देता है और दूसरी साइड में ChatGPT चैट को ओपन रखता है. इससे आप बिना टैब बदले किसी भी जानकारी को

• समझ सकते हैं,

• उसका सारांश निकाल सकते हैं,

• या उसे अपने हिसाब से रीफाइन कर सकते हैं.

Cursor Chat – ब्राउजर में ही चैट से एडिटिंग करें

Atlas Browser का एक और शानदार फीचर है “Cursor Chat”. इसमें यूजर किसी ईमेल या डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ChatGPT से उसी जगह पर री-राइट, समरी या करेक्शन करवा सकते हैं — यानी अलग विंडो में स्विच करने की जरूरत नहीं.

Google Chrome और Perplexity Comet को सीधी टक्कर

Atlas Browser की लॉन्चिंग के साथ OpenAI ने साफ कर दिया है कि अब वह सीधे Google Chrome और Perplexity Comet के मुकाबले में है. जहां Google Chrome में Gemini AI को जोड़ा जा रहा है, वहीं Perplexity Comet तेज और संक्षिप्त जवाब देने पर फोकस करता है. लेकिन OpenAI का ChatGPT Atlas इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन पेश करता है — एक ऐसा ब्राउजर जो सोचता भी है और काम भी करता है.

Sam Altman का विजन – इंटरनेट का भविष्य

OpenAI के CEO Sam Altman के मुताबिक, “Atlas इंटरनेट यूज करने के भविष्य को दर्शाता है – एक ऐसा ब्राउजर जो सिर्फ वेबसाइट्स नहीं दिखाता, बल्कि आपको रास्ता भी दिखाता है.” यानी आने वाले समय में इंटरनेट सर्फिंग सिर्फ लिंक क्लिक करने तक सीमित नहीं रहेगी — बल्कि आपका ब्राउजर खुद आपकी जरूरत समझेगा और आपके साथ मिलकर काम करेगा.