/OpenAI ने सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च किया ChatGPT for Teens, जानिए क्या है खास और पैरेंट्स को क्या होंगे बड़े फायदे

AI का इस्तेमाल जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कम उम्र के यूजर्स के लिए इसके सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं. इसी बीच एआई बनाने वाली कंपनी OpenAI ने 13 से 17 साल के बच्चों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म ChatGPT for Teens लॉन्च कर दिया है. यह नया वर्जन कम उम्र के बच्चों के सवालों का जवाब सीधे देने के बजाय उनके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहरी सोच और सीखने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है.
ChatGPT for Teens में खुद को नुकसान पहुंचाने यानी सेल-हार्म, हिंसा, ईटिंग डिसऑर्डर, खतरनाक सवालों और यौन रूप से स्पष्ट या आपत्तिजनक सामग्री जैसी संवेदनशील श्रेणियों के लिए डिफॉल्ट रूप से कड़े सेफ्टी उपाय किए गए हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के रूप में पहचाने गए, या अपनी उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच बताने वाले सभी यूजर्स को ऑटोमैटिक इस टीन एक्सपीरियंस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
यह नया वर्जन सेफ्टी और सीखने के साधनों को एक साथ एक ही इंटरफेस में लाता है.
यह फीचर छात्रों को सीधे उत्तर देने के बजाय गाइडिंग प्रश् और स्टेप-बाय-स्टेप मदद करेगा, जिससे वे खुद समस्याओं का समाधान तलाश सकें.
यह फीचर शॉर्टकट मांगने वाली रिक्वेस्ट को रोककर छात्रों को मदद के साथ समस्या हल करने के तरीके बताएगा.
टीनेजर्स को विषयों के प्रैक्टिस और उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए क्विज और विजुअल टूल दिए गए हैं.
स्टूडेंट या उनके पैरेंट्स एक टाइम सेट कर सकते हैं, जब स्टडी मोड डिफॉल्ट रूप से एक्टिव रहेगा.
लगातार या लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर यूजर्स को ब्रेक लेने के लिए बार-बार रिमाइंडर दिए जाएंगे.
अगर माता-पिता अपने टीनेज बच्चे के अकाउंट को अपने अकाउंट से लिंक करते हैं, तो वे चुने हुए सेटिंग्स को बैन कर सकते हैं और क्विट आवर्स सेट कर सकते हैं. इसके साथ, बहुत ज्यादा जोखिम वाली स्थितियों में पैरेंट्स को सेफ्टी नोटिफिकेशन भी मिलेगी.
इस नए एक्सपीरियंस के साथ ही OpenAI ने एक गाइड Parents’ Guide to Learning with ChatGPT' भी जारी की है. यह गाइड पैरेंट्स को टीन एक्सपीरियंस को समझने, पेरेंटल कंट्रोल सेट करने, पढ़ाई में मदद करने और घर पर AI के इस्तेमाल की स्वस्थ आदतें विकसित करने में मार्गदर्शन करती है.
इस गाइड और फीचर की शुरुआत मुंबई में आयोजित ओपन डायलॉग्स ऑन यूथ सेफ्टी एंड AI प्रोग्राम के दौरान किया गया, जहां पैरेंट्स, टीचर्स और कई हस्तियों ने युवाओं द्वारा AI के इस्तेमाल पर चर्चा की.