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OpenAI ने सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च किया ChatGPT for Teens, जानिए क्या है खास और पैरेंट्स को क्या होंगे बड़े फायदे

OpenAI ने 13 से 17 साल के बच्चों के लिए ChatGPT for Teens लॉन्च कर दिया है. यह नया प्लेटफॉर्म डायरेक्ट आंसर देने के बजाय बच्चों में गहरी सोच विकसित करेगा. इसमें सख्त सेफ्टी फीचर्स, स्टडी मोड और पैरेंट्स के लिए खास कंट्रोल दिए गए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 18, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:43 PM IST
OpenAI ने सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च किया ChatGPT for Teens, जानिए क्या है खास और पैरेंट्स को क्या होंगे बड़े फायदे
Image Credit: ChatGPT for Teens हुआ लॉन्च

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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