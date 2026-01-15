Advertisement
Google की बादशाहत खतरे में? OpenAI ने चुपके से लाया ChatGPT Translate, अब एक क्लिक में बदलें अपनी भाषा का तेवर

ChatGPT Translate: इंटरनेट की दुनिया में अभी तक ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ Google Translate ही समझा जाता था लेकिन अब यह खेल पूरी तरह बदलने वाला है. AI बनाने वाली दिग्गज कंपनी OpenAI ने बिना किसी बड़े शोर-शराबे के ChatGPT Translate लान्च कर दिया है. जो न सिर्फ ट्रांसलेट करता है बल्कि एक क्लिक में टेक्स्ट का टोन भी बदल देता है. खास बात यह है कि ChatGPT Translate  का यह नया फीचर Google Translate के पास भी नहीं है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:05 PM IST
ChatGPT Translate: इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव चुपचाप दस्तक दे चुका है. OpenAI ने बिना किसी शोर मचाए ChatGPT पर नया ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च कर दिया है जो सीधे-सीधे गूगल के Google Translate को टक्कर देने की तैयारी मे है. ChatGPT Translate टूल दिखने में काफी हद तक Google Translate के जैसे ही है लेकिन इसमें ट्रांसलेशन के बाद टेक्स्ट को अलग-अलग टोन और स्टाइल में बदलने की कमाल की सुविधा यूजर्स को दी गई है. अभी यह फीचर लिमटेड भाषा के साथ आया है लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में यह ऑनलाइन ट्रांसलेशन के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है.

AI की दिग्गज कंपन OpenAI ने अपने ChatGPT प्लेटफॉर्म पर एक नया ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च करते हुए गूगल की टेंशन बढ़ा दिया है. सबसे खास बात यह है कि इस नए फीचर को कंपनी ने बिना किसी आधिकारिक ऐलान, ब्लॉग पोस्ट या सोशल मीडिया जानकारी के बिना किया है. सबसे पहले इस नए फीचर को X पर एक लीड इंजीनियर ने देखा. यह फीचर ChatGPT की वेबसाइट पर एक अलग पेज के रूप में दिखाई दे रहा है जिसका इंटरफेस काफी हद तक Google Translate से मिलता जुलता है.

कैसे करता है काम ChatGPT Translate?

ChatGPT Translate में दो बड़े टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं.

लेफ्ट बॉक्स में यूजर टेक्स्ट टाइप या पेस्ट कर सकता है तो वहीं राइट साइड वाले बॉक्स में भाषा अपने आप डिटेक्ट हो जाती है.

राइट साइड वाले बॉक्स में ट्रांसलेट किया गया टेक्स्ट दिखाई देता है यहां यूजर अपनी पसंद की भाषा सेलेक्ट कर सकता है जिसमें वह ट्रांसलेट करना चाहता है.

लेकिन ट्रांसलेशन के समय AI का ज्यादा इस्तेमाल नहीं दिखाई देता है. मेन AI फीचर ट्रांसलेशन के बाद सामने आता है जहां यूजर टेक्स्ट की भाषा टोन और स्टाइल को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल भी सकते हैं.

भारतीय भाषाओं का भी मिलता है सपोर्ट
अभी ChatGPT Translate में लगभग 50 भाषाओं का सपोर्ट यूजर्स को मिलता है. इसमें भारतीय भाषाओं का भी सपोर्ट दिया गया है जिसमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू जैसी कई भारतीय भाषाएं हैं.

Google Translate से है पीछे?
वेबसाइट पर मौजूद फीचर के मुताबिक यूजर के केवल टेक्स्ट, इमेज और वॉयस से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं लेकिन अभी इमेज अपलोड का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है. वॉयस ट्रांसलेशन सिर्फ मोबाइल ब्राउज़र पर माइक्रोफोन ऑन करने पर ही काम करता है. अगर बात करें Google Translate के मुकाबले ChatGPT Translate की तो यह कई मामलों में पीछे है. Google लगभग 243 भाषाओं का सपोर्ट देता है और इमेज, डॉक्यूमेंट, कैमरा और रियल-टाइम बातचीत जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है जो फिलहाल OpenAI के इस नए टूल में नहीं हैं.

