GPT-5 Launch: OpenAI ने लॉन्च किया अब तक का सबसे स्मार्ट AI मॉडल, ChatGPT में दिखें ये 12 बड़े बदलाव

OpenAI ने अपना नया और अब तक का सबसे ताकतवर AI मॉडल GPT-5 लॉन्च कर दिया है. इस अपडेट के साथ ChatGPT, API, और डेवलपर टूल्स में बड़े बदलाव किए गए हैं. अपने इस नए मॉडस को कंपनी ने पहले से ज्यादा आसान और शक्तिशाली बनाने की कोशिश की है. इसे लेकर कंपनी का कहना है कि GPT-5 को और ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और पर्सनल बनाने के लिए तैयार किया गया है.

अब नहीं चुनने पड़ेंगे अलग-अलग मॉडल्स

GPT-5 के इस नए मॉडल के साथ अब आपको कोई जानकारी लेने के लिए अलग-अलग मॉडल चुनने के झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा. GPT-5 एक ऐसा एकीकृत सिस्टम लेकर आया है जो आपके हर सवाल या टास्क के हिसाब से खुद तय करता है कि कौन-सा वर्जन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा. अगर सवाल आसान है तो ये तेज और हल्का मॉडल इस्तेमाल करता है, लेकिन वहीं, अगर आप कहें गहराई से सोचने के लिए कहते हैं या सवाल फिर कोई थोड़ा पेचीदा सवाल करते हैं- जैसे लॉजिक, कोडिंग या हेल्थ से जुड़ा तो GPT-5 अपने “Thinking Mode” में चला जाएगा और यह ज्यादा गहराई से सोचकर जवाब देगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़ी टेक कंपनी के CEO से तुरंत मांगा इस्तीफा

जोड़ा गया नया फीचर

GPT-5 में एक खास नई खूबी जोड़ी गई है जिसका नाम है 'सेफ कंपलीशंस', इसका मतलब है कि अब ChatGPT आपकी हर तरह से मदद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा सीमाओं के अंदर रहकर. अगर कोई सवाल ऐसा है जिस पर AI आपको जवाब नहीं दे सकता, जैसे कोई संवेदनशील या नुकसान पहुंचाने वाला टॉपिक्स पर, तो इस GPT-5 सिर्फ जवाब देने से मना नहीं करता, बल्कि यह आपको बताता भी है कि वह क्यों मदद नहीं कर सकता. ये पूरा सिस्टम अब पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद बन गया है. GPT-5 अब ऐसे टास्क्स में भी मदद करता है जिनमें पहले मॉडल सीधे मना कर देते थे, जैसे साइंस से जुड़े जटिल सवाल या हेल्थ से जुड़ी जानकारी.

GPT-5 में जुड़े पर्सनलाइजेशन अपग्रेड्स

OpenAI अब ChatGPT को ऐसा बना रहा है कि वो सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि आपका पर्सनल असिस्टेंट जैसा लगे. इसके लिए GPT-5 में पर्सनलाइजेशन अपग्रेड्स जोड़े गए हैं, यानी अब ये आपकी बातचीत के अंदाज, पसंद और जरूरतों को समझकर उसी हिसाब से जवाब देता है.

UPI ने फिर किया भारत के लोगों को परेशान, ट्राजेक्शन में आई समस्या

चलिए जानते हैं GPT-5 में क्या-क्या नया दिखेगा

1. स्मार्ट रीजनिंग और कम हॉल्यूसिनेशन- अब जवाब ज्यादा समझदारी से के साथ मिलेंगे.

2. सेफ कंपलीशंस के लिए साफ और मददगार जवाब- जवाब सुरक्षित सीमाओं में रहकर दिए जाएंगे और अगर मदद न हो सके तो कारण भी बताया जाएगा.

3. बेहतर कोडिंग और फ्रंटएंड डिजाइन स्किल्स- कोडिंग और फ्रंटएंड डिजाइन में मजबूत सुधार हुआ है.

4. रियल वर्कफ्लो के लिए बेहतर राइटिंग टूल्स- लिखने के लिए ऐसे टूल्स जो काम में मदद करेंगे.

5. हेल्थ से जुड़ी सलाह के लिए अब तक का बेस्ट मॉडल- स्वास्थ्य संबंधी सवालों के लिए सबसे सटीक और उपयोगी जवाब मिलेंगे.

6. चैट कलर कस्टमाइजेशन- पेड यूजर्स चैट का रंग अपनी पसंद से बदल सकते हैं.

7. प्री-सेट पर्सनालिटीज जैसे सिनिक, रोबोट, लिस्नर और नर्ड- चार अलग-अलग शैलियों में चैट करने का ऑप्शन मिलेगा.

8. जीमेल, गूगल कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स इंटीग्रेशन- प्रो यूजर्स के लिए जीमेल, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स से जुड़ेगा.

9. वॉयस में सुधार, अनुकूल टोन और बढ़ी हुई पहुंच- वॉयस में बेहतर टोन और ज्यादा यूजर्स के लिए एक्सेस.

10. सभी यूजर्स के लिए जल्द आने वाला यूनिफाइड वॉयस मोड मिलेगा.

11. डेवलपर्स के लिए बड़े अपग्रेड- फ्री-फॉर्म फंक्शन कॉलिंग, वर्बोसिटी कंट्रोल और 256K टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो शामिल किए गए हैं. डेवलपर्स को नई सुविधाएं जैसे आसान फंक्शन कॉलिंग, जवाब की लंबाई कंट्रोल और बड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा.

12. GPT-5 अब सभी टियर्स (फ्री, प्लस, प्रो, और टीम यूजर्स) के लिए रोलआउट हो रहा है यानी प्लान के हिसाब से यूजेज लिमिट्स लागू की जाएंगी.