आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ गया है. अब तक आप ChatGPT से जो पूछते थे, वह सिर्फ उसी का जवाब देता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. OpenAI ने ChatGPT में एक बेहद कमाल का फीचर 'Scheduled Tasks' लॉन्च कर दिया है. इस नए अपडेट के बाद ChatGPT एक साधारण असिस्टेंट से बदलकर एक 'प्रोएक्टिव एजेंट' बन गया है. इसका मतलब यह है कि अब आप ChatGPT को एक तय समय पर काम करने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं और वह आपके बिना कहे बैकग्राउंड में खुद ब खुद आपके सारे काम निपटा देगा. आइए जानते हैं कि यह जादुई फीचर कैसे काम करता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.
OpenAI का Scheduled Tasks फीचर यूजर्स को एक खास समय पर या तय शर्तों के तहत काम को ऑटोमेट (स्वचालित) करने की अनुमति देता है. इसकी मदद से आप एक बार (one-off) होने वाले काम या फिर बार-बार होने वाले रीकरिंग (recurring) टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं, आप ChatGPT को किसी बदलाव पर नजर रखने और कोई बड़ा अपडेट होने पर आपको नोटिफाई करने के लिए भी कह सकते हैं. यह आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा .
इस फीचर की मदद से आप ChatGPT को कैलेंडर, ईमेल या अन्य प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ लिंक कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आप रोज सुबह ईमेल की समरी पाना, हफ्ते के अंत में ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट करना या जरूरी रिमाइंडर भेजना जैसे काम शेड्यूल कर सकते हैं. अब आपको हर बार नया प्रॉम्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सेट किया गया समय आते ही ChatGPT बैकग्राउंड में खुद काम शुरू कर देगा .
अपने बनाए गए सभी टास्क को देखना और उन्हें मैनेज करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको ChatGPT की Settings में जाना होगा और फिर Notifications पर क्लिक करना होगा. यहां टास्क नोटिफिकेशन के ठीक बगल में आपको 'Manage tasks' का विकल्प मिलेगा, जहां आपके सभी एक्टिव टास्क दिखाई देंगे. इसके अलावा चैट के दौरान किसी टास्क के थ्री-डॉट (...) मेनू पर क्लिक करके भी आप पूरी टास्क लिस्ट को देख सकते हैं .
अगर आप अपने किसी शेड्यूल किए गए टास्क में बदलाव करना चाहते हैं या उसे कुछ समय के लिए रोकना (Pause) चाहते हैं, तो चैट में दिख रहे टास्क पिल (Task Pill) या टास्क टाइटल पर क्लिक करें. ऐसा करते ही एक साइडबार खुल जाएगा. यहां से आप टास्क को आसानी से एडिट, पॉज, री-शेड्यूल या पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं. अगर आप इसके नोटिफिकेशन्स से परेशान हैं, तो इसे मोबाइल या डेस्कटॉप ऐप की सेटिंग्स से डिसेबल भी किया जा सकता है .
OpenAI ने इस फीचर के लिए कुछ सीमाएं तय की हैं. यह फीचर Pro मॉडल्स को छोड़कर बाकी सभी ChatGPT मॉडल्स पर काम करेगा. अलग-अलग प्लान के हिसाब से एक्टिव टास्क की लिमिट इस प्रकार है: फ्री यूजर्स (Go users) अधिकतम 3 टास्क, Plus यूजर्स 5 टास्क, Business और Edu यूजर्स 10 टास्क, जबकि Pro और Enterprise यूजर्स एक साथ 15 एक्टिव टास्क रख सकते हैं. सीमा पूरी होने पर आपको नया टास्क बनाने के लिए पुराना टास्क डिलीट या पॉज करना होगा. ध्यान रहे कि यह फीचर फिलहाल वॉइस चैट (Voice chats) और कस्टम GPTs को सपोर्ट नहीं करता है.