OpenAI में मची खलबली! GPT-4 को 'इंसान' बनाने वाली जोआन जांग ने अचानक छोड़ी कंपनी; फेयरवेल नोट में कह दी बड़ी बात

OpenAI Leadership Exodus: दुनिया की दिग्गज AI कंपनी OpenAI में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. जहां एक ओर कंपनी नए नए फीचर्स लाकर अपने टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा पही है तो वहीं दूसरी ओर उसे बनान वाले सबसे भरोसमंद और पुराने चेहरे एक-एक कर कंपनी का साथ छोड़ दे रहे हैं. OpenAI की इसी लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ गया है, वह हैं जोआन जांग.

OpenAI में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहीं जोआन जांग ने लगभग साढे़ चार साल के सफर के बाद आखिरकार कंपनी को अलविदा कह दिया है. जोआन कंपनी में हेड ऑफ मॉडल बिहेवियर के रूप पर काम कर रही थीं.

AI की दुनिया में जोआन की भूमिका

जोआन जांग उस समय OpenAI से जुड़ी थीं जब यह एक छोटी रिसर्च टीम थी. उन्होंने कंपनी को एक ग्लोबल ब्रैंड बनते देखा और इस यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई. जोआन ने OpenAI के साथ कई प्रोजेक्ट पर काम किया, जो हैं-

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GPT-4 और DALL-E 2 इन जैसे बड़े मॉडल्स को तैयार करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई.

AI इंसानों से कैसे बात करेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी और वह यूजर की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेगा इसे OpenAI में जोआन ने ही तय किया.

जोआन ने ही AI और इंसानों के बीच नए इंटरफेस तैयार करने के लिए OpenAI Labs की शुरुआत भी की थी.

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एक साथ तीन कंपनियों में काम करने जैसा एक्सपीरियंस

अपने फेयरवेल नोट में जोआन ने OpenAI के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने यहां तीन अलग-अलग कंपनियों में काम करने जैसा अनुभव किया, इसका कारण है कि कंपनी बहुत ही तेजी से डेवलप हुई. उन्होंने अपने साथियों की तारीफ करते हुए कहा कि OpenAI का कल्चर हमेशा से लीक से हटकर सोचने वाला रहा है. जोआन ने OpenAI की वर्क कल्चर की तारीफ करते हुए कहा कि यहां नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया जाता है, उन्होंने उम्मीद जताई कि कंपनी आने वाले समय में भी इसी तरह के नए प्रयोग करना जारी रखेगी. जोआन ने जाते-जाते अपनी टीम को धन्यवाद दिया और मॉडल डिजाइन जैसे क्षेत्रों में जोखिम उठाने वाले अपने साथियों की जमकर तारीफ की.

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