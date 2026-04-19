OpenAI की टॉप पोस्ट और करोड़ों का पैकेज... आखिर क्यों ये सब छोड़कर भारत लौट रहे हैं श्रीनिवास नारायणन?

OpenAI CTO Resignation News: दुनिया की सबसे शक्तिशाली AI कंपनियों में से एक, OpenAI में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक ओर जहां कंपनी Artificial General Intelligence यानी AGI के सपने को हकीकत बनाने का दावा कर रही है, वहीं तरफ उसके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार एक-एक साथ छोड़ रहे हैं. इन इस्तीफों में सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनिवास नारायणन की हो रही है.

AI की दुनिया में तहलका मचाने वाली कंपनी OpenAI में बीती रात कंपनी के तीन सबसे सीनियर अधिकारियों श्रीनिवास नारायणन, केविन वील और बिल पीबल्स ने एक साथ इस्तीफे दे दिया. इन हाई-प्रोफाइल इस्ताफे ने टेक जगत में खलबली मचा दी है.

कंपनी में बड़ा उलटफेर

OpenAI में B2B एप्लिकेशन के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहे श्रीनिवास नारायणन ने तीन साल बाद OpenAI का साथ छोड़ने का ऐलान किया है X पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्हों लिखा कि पिछला तीन साल उनके लिए एक दशक जैसा रहा. आपको जानकर हैरानी होगी कि नारायणन अभी किसी और कंपनी में जाने के बजाय अपने माता-पिता के साथ समय बिताने का फैसला किया है, इसलिए वह भारत लौट रहे हैं.

After 3 incredible years, I am leaving OpenAI at the end of next week. Add Zee News as a Preferred Source I shared my decision with the OpenAI leadership team at the start of the month and here is a shorter version of what I shared with my team earlier this week. Hi Team,

I have decided to leave OpenAI. The… — Srinivas Narayanan (@snsf)

श्रीनिवास नारायणन को जानिए?

मीड‍िया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनिवास नारायणन ने IIT मद्रास से पढ़ाई की है. पढ़ाई के बाद वह यूएस चले गए. अमेरिका में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया. अपनी पहली नौकरी के रूप में श्रीनिवास नारायणन ने साल 1997 में IBM कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की.

इस नौकरी के बाद नारायणन ने टावेंट टेक्नोलॉजीज में काम किया और साल 2007 में अपनी एक कंपनी भी शुरू की, जिसका नाम Viralizr रखा. साल 2008 में वह वह फेसबुक के साथ काम शुरू किए. लगभग 13 साल तक मेटा में काम करने के बाद वह इंजीनियरिंग विभाग के वाइस प्रेसिडेंट बने. आज जो फेसबुक हम देख रहे हैं, उसे बनाने में श्रीनिवास नारायणन की बड़ी भूमिका है.

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2023 से ओपनएआई में निभा रहे ये जिम्मेदारी

इसके बाद साल 2023 के अप्रैल में श्रीन‍िवास OpenAI में शामिल हुए. उन्होंने ChatGPT और डेवलपर्स के तैयार किए गए प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. श्रीन‍िवास के टैलेंट को देखते हुए कंपनी ने सितंबर 2025 में उन्हें CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया. उनका काम बिजनेसेज के लिए AI सॉल्‍यूशन बनाना था.

करियर में इतने कम समय में इतनी सफलता हासिल करने के बाद श्रीन‍िवास करोड़ों का पैकेज और अपने काम से ब्रेक लेने का फैसला लिया है. अब वह भारत अपने माता पिता के पास लौटेंगे.

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