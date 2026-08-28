/AI से अब बिजली-पानी और अस्पताल भी खतरे में! OpenAI-Microsoft समेत 100+ कंपनियों ने दी बड़ी चेतावनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक दोधारी तलवार साबित हो रही है. एक तरफ जहां यह तकनीक सुरक्षा टीमों को खामियां खोजने और खतरों से बचने में मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यह साइबर अटैक करने वाले हमलावरों को भी सिस्टम में सेंध लगाने के नए हथियार दे रही है. इसी को लेकर OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic और Amazon Web Services जैसी 100 से ज्यादा बड़ी टेक कंपनियों ने एक संयुक्त खुले पत्र में चेतावनी दी है कि सुरक्षा प्रणालियों और हमलावरों के बीच का यह अंतर समय के साथ संभालना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है.
गुरुवार को जारी इस संयुक्त पत्र में 100 से ज्यादा टेक कंपनियों ने कहा कि विभिन्न संगठनों को एडवांस AI से चलने वाले हमलों का इंतजार करने के बाज अभी से जरूरी कदम उठाने होंगे. इस अपील में बिजनेस, सरकारों, एआई डेवलपर्स और साइबर सुरक्षा फर्मों से डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने में अपनी-अपनी भूमिका निभाने का अपील किया गया है.
कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने अंदरूनी सिस्टम की सिक्योरिटी को और मजबूत करें. उन कमजोरियों की पहचान करके उन्हें तुरंत ठीक किया जाए, जिनसे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है. इसके साथ ही, इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर और सर्विसेज पर सख्त सुरक्षा जांच लागू की जाए, फिर चाहे वह कोड AI द्वारा ही क्यों न तैयार किया गया हो.
साथ ही साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री से नए खतरों से निपटने के लिए खास सिक्योरिटी टूल तैयार करने को कहा गया है. सुरक्षा कंपनियों से कहा गया है कि वे नए खतरों की जानकारी आपस में शेयर करें और ऐसे AI डिफेंस टूल बनाएं जो जरूरी सर्विस को सुरक्षित रख सकें.
गंभीर और जरूरी बुनियादी ढांचे को AI हमलों से सबसे ज्यादा खतरा है. AI के कारण से खतरनाक साइबर हमले करने के लिए अब बहुत ज्यादा तकनीकी जानकारी और प्रयास की जरूरत नहीं रह गई है.
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अस्पताल और बिजली सप्लाई जैसे सिस्टम बड़े पैमाने पर इंटरनेट से जुड़े डिजिटल टूल्स पर निर्भर हैं. इनमें से कई डिवाइसों में पुरानी सुरक्षा कमियां भी मौजूद हैं. पहले हैकर्स को ऐसे सिस्टम को समझने में काफी समय लगता था, लेकिन अब ताकतवर AI की मदद से यह काम बहुत कम समय में और आसानी से हो सकता है.
इसी कारण से कंपनियों ने सरकारों से अपील की है कि वे साइबर खतरों से जुड़ी जानकारियों को देश और दुनिया के स्तर पर शेयर करने की व्यवस्था सही करें. साथ ही साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकारी फंड देने और हमले के समय बेहतर तालमेल बनाने की मांग की गई है.
लेटर में AI बनाने वाली प्रमुख कंपनियों से कहा गया है कि वे किसी बड़े साइबर हमले के दौरान अपने सबसे एडवांस मॉडल साइबर डिफेंस टीमों को उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही, जरूरी सर्विस की सुरक्षा में लगी टीमों को ट्रेनिंग, फंड और हर संभव मदद देने की बात कही गई है.
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब AI को ज्यादा आजादी देने के खतरों पर सवाल उठ रहे हैं. जुलाई में OpenAI के मॉडल ने गलती से Hugging Face नाम के प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया था. OpenAI ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में माना कि वह इस घटना को रोकने के लिए पहले कदम उठा सकती थी.
इसके साथ ही, हाल के कुछ साइबर हमलों में AI से तैयार सामग्री का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है, जिससे यह डर और बढ़ गया है कि AI मौजूदा कमजोरियों का फायदा उठाना आसान बना रहा है.
टेक कंपनियों का मानना है कि जैसे-जैसे AI मॉडल बेहतर होंगे, AI की सहायता से होने वाले साइबर हमले और मुश्किल होते जाएंगे. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि साइबर सिक्योरिटी टीमों के पास भी उसी AI तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने का मौका है.
लेटर में कहा गया है कि आज की AI तकनीक सुरक्षा टीमों को उन कमियों को ठीक करने का नया मौका दे रही है जो सालों से चली आ रही थीं. अगर हम अभी कड़े कदम उठाते हैं, तो हम अपनी डिजिटल दुनिया को काफी सुरक्षित बना सकते हैं.
हालांकि, इस पत्र में कोई तय सीमा या कंपनियों से सीधे फंड निवेश करने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसका साफ संदेश यही है कि AI हमले ज्यादा खतरनाक हों, उससे पहले ही दुनिया को अपने डिजिटल सिस्टम मजबूत कर लेने चाहिए.