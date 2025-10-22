OpenAI के नए प्रोजेक्ट से बैंकिंग की दुनिया में भूचाल! सबसे पहले इन लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने कई क्षेत्रों में कब्जा जमाना शुरू कर दिया है. बढ़ती टेक्नोलॉजी ने बेशक लोगों के कई कामों को आसान बनाया है, लेकिन इसी वजह से कई लोगों की नौकरियों पर खतरा भी बन गया है. इसी बीच अब खबर आ रही है कि OpenAI ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है, जिसे 'Mercury' नाम दिया गया है. इसके तहत कंपनी ने Morgan Stanley, JPMorgan Chase और Goldman Sachs जैसी बड़ी कंपनियों से 100 से ज्यादा पुराने बैंकर और सलाहकारों को नौकरी पर रखा है. इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद है ऐसे AI सिस्टम तैयार करवाना जो एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकें और वो सलाह देने वाले काम भी कर सकें जो आमतौर पर इनवेस्टमेंट बैंकिंग के जूनियर एनालिस्ट करते आए हैं.

AI को सिखाए जा रहे ये काम

WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के तहत AI को सिखाए जा रहे हैं कामों में IPO मॉडल बनाना, कंपनियों की री-स्ट्रक्चरिंग का विश्लेषण करना और लेवरेज्ड बायआउट की प्रोजेक्शन तैयार करने जैसी चीजें शामिल की गई हैं. ये सभी काम आमतौर पर इनवेस्टमेंट बैंकिंग के जूनियर एनालिस्ट करते हैं, लेकिन अब इन्हें ऑटोमेट करने की तैयारी चल रही है.

बैकर्स की ही ली जा रही है मदद

कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि OpenAI इन पुराने बैंकर्स को अपने मॉडल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए करीब $150 प्रति घंटे यानी लगभग 13,155 रुपये फीस दे रहा है. वहीं, कंसल्टेंट्स इस प्रोजेक्ट में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि AI को दिए जाने वाले प्रॉम्प्ट लिखना, मॉडल की सटीकता को परखना और जो फाइनेंशियल रिजल्ट AI से निकल रहे हैं उन पर एक्सपर्ट राय देना. ये पूरा फीडबैक प्रोसेस बहुत जरूरी है, ताकि सिस्टम को सिखाया जा सके कि वॉल स्ट्रीट जैसी जगहों पर जितनी सटीकता की उम्मीद होती है, वैसा आउटपुट कैसे देना है.

OpenAI की बड़ी बिजनेस प्लानिंग

OpenAI की ये खास हायरिंग रणनीति एक बड़ी बिजनेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे कंपनी अब बड़ी कंसल्टिंग और सलाह देने वाली कंपनियों को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है. साथ ही, OpenAI अपनी खास AI कंसल्टिंग सर्विस को भी बढ़ा रहा है, जिसमें इंजीनियर और अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट सीधे फाइनेंस, सरकारी कामों और बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रहे हैं.

चुटकियों में होंगे घंटों के काम

Project Mercury के जरिए, सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) की कंपनी OpenAI ऐसे टूल्स बना रही है जो एक्सेल पर बेस्ड जटिल फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर सकें और उनमें सुधार भी कर सकें. इसके अलावा ये टूल्स कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का विश्लेषण करने और डिटेल्ड प्रेजेंटेशन (पिच डेक्स) बनाने में भी मदद करेंगे, ऐसे काम जो आमतौर पर एनालिस्ट्स को सैकड़ों घंटे लगाकर करने पड़ते हैं. ये नए और पावरफुल टूल्स इस तरह बनाए गए हैं कि जिन्हें चलाने के लिए बहुत कम इंसानी मदद की जरूरत हो. अब इन्हें फाइनेंशियल संस्थानों के साथ मिलकर टेस्ट भी किया जा रहा है.

Morgan Stanley पहले ही ले रहा OpenAI की मदद

उदाहरण के तौर पर, Morgan Stanley पहले से ही OpenAI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी वेल्थ मैनेजमेंट डिविजन में कर रहा है. अब वही कंपनी OpenAI के नए टूल्स को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले शुरुआती प्रोग्राम्स में भी शामिल है. इन शुरुआती टेस्ट को देखते हुए कह सकते हैं कि AI को बैंकिंग के रोजमर्रा के कामों में कैसे शामिल किया जा सकता है. इसमें कंपनियों के अपने डेटा को OpenAI के जनरेटिव मॉडल्स के साथ मिलाया जाता है, जिससे क्लाइंट के पोर्टफोलियो, निवेश के आइडियाज और मार्केट की जानकारी को लेकर इनसाइट्स मिलते हैं.

JPMorgan बढ़ रहा AI की ओर

OpenAI और बड़े बैंकिंग संस्थानों के बीच बढ़ते रिश्ते तब और साफ हो गए जब इस टेक कंपनी ने हाल ही में JPMorgan Chase और कुछ अन्य कंपनियों से $4 बिलियन की क्रेडिट सुविधा हासिल की. हैरानी की बात ये है कि JPMorgan खुद भी तेजी से अपनी AI टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है और उसका लक्ष्य है दुनिया का पहला पूरी तरह AI से चलने वाला मेगा बैंक बनना.

काम करने की बढ़ेगी क्षमता

एक्सपर्ट्स का मानना है कि OpenAI द्वारा बैंकरों की मदद से की जा रही AI ट्रेनिंग इनवेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने की क्षमता को काफी बढ़ा सकती है. AI की मदद से ऐसे दोहराए जाने वाले मॉडलिंग वाले काम खुद हो जाएंगे, जिससे एनालिस्ट्स अपना ध्यान ज्यादा अहम कामों पर लगा सकेंगे. ऐसे में OpenAI अपने AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों को शामिल कर रहा है. इन एक्सपर्ट्स की मदद से कंपनी ऐसे टूल्स बना रही है जो बड़े और नामी बैंकों के काम करने के तरीके और नियमों के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं.

नौकरियों में दिखेगा बदलाव

जैसे-जैसे OpenAI अपनी कंसल्टिंग और बिजनेस सर्विसेज को बढ़ा रहा है, उसका Mercury प्रोजेक्ट एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो दिखाता है कि AI कैसे सफेदपोश नौकरियों को बदल रहा है. ये बदलाव सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी प्रोफेशनल सेवाओं में भी असर डाल रहा है जहां काम की सटीकता और तय प्रक्रिया का पालन बहुत जरूरी होता है.