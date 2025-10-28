OpenAI का बड़ा ऐलान! अब भारत में एक साल तक फ्री मिलेगा ChatGPT Go, जानें कैसे मिलेगा फायदा

OpenAI ने भारत के लिए एक बड़ा सरप्राइज पेश किया है. कंपनी ने 28 अक्टूबर को घोषणा की कि वह ChatGPT Go का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भारतीय यूजर्स को देगी. यह ऑफर 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा और सीमित समय के लिए प्रोमोशनल ऑफर के तौर पर उपलब्ध रहेगा. इस घोषणा को OpenAI के भारत में अपने यूजर बेस बढ़ाने की बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

क्या है ChatGPT Go और क्यों है खास

ChatGPT Go, OpenAI का एंट्री-लेवल सब्सक्रिप्शन टियर है, जिसकी कीमत ₹399 प्रति माह है. इसे कंपनी ने अगस्त 2025 में लॉन्च किया था ताकि यूजर्स को ChatGPT के एडवांस फीचर्स कम कीमत में उपलब्ध हो सकें. इस वर्जन में यूजर्स को तेज रिस्पॉन्स टाइम, नए AI मॉडल्स और पर्सनलाइज्ड चैट एक्सपीरियंस मिलता है. OpenAI का कहना है कि भारत में ChatGPT Go के पेड यूजर्स की संख्या लॉन्च के पहले महीने में दोगुनी हो गई, हालांकि कंपनी ने सटीक आंकड़े साझा नहीं किए.

भारत बना ChatGPT का सबसे बड़ा बाजार

OpenAI ने बताया कि ChatGPT Go अब तक लगभग 90 देशों में लॉन्च किया जा चुका है. भारत ChatGPT के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, जहां ChatGPT के 800 मिलियन से अधिक ग्लोबल यूजर्स में से बड़ी संख्या भारतीय हैं. कंपनी का कहना है कि भारत में यूजर्स की बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि AI टूल्स अब केवल टेक एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम लोग भी उन्हें अपना रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए OpenAI की बड़ी रणनीति

OpenAI के Vice President & Head of ChatGPT Nick Turley ने कहा- “भारत में अपने पहले DevDay Exchange इवेंट से पहले, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ChatGPT Go के एडवांस AI फीचर्स का अनुभव करें. हमें उम्मीद है कि भारतीय यूजर्स इन टूल्स से शानदार चीजें बनाएंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे.” इस बयान से साफ है कि OpenAI भारत को अपने AI इकोसिस्टम का एक मुख्य हिस्सा बनाना चाहता है.

AI टूल्स की रेस में बढ़ी टक्कर

दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ OpenAI ही नहीं, बल्कि अन्य टेक कंपनियां भी भारत में AI एक्सेस को बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं. हाल ही में Perplexity AI ने भी भारती एयरटेल के 36 करोड़ यूजर्स को एक साल का फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन (Perplexity Pro) देने का ऐलान किया था. वहीं Google ने भी कॉलेज छात्रों के लिए अपने प्रीमियम AI टूल्स का एक साल का फ्री एक्सेस दिया है. इससे साफ होता है कि भारत अब ग्लोबल AI कंपनियों का फोकस मार्केट बन चुका है.

कैसे मिलेगा ChatGPT Go का फ्री सब्सक्रिप्शन

अगर आप भारत में ChatGPT यूजर हैं, तो आपको 4 नवंबर से OpenAI की वेबसाइट या ऐप पर नोटिफिकेशन मिलेगा. इसमें एक लिंक होगा, जिससे आप 1-Year Free ChatGPT Go Subscription को एक्टिवेट कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए होगा, यानी जल्दी एक्टिवेट करना बेहतर रहेगा.