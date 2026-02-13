Advertisement
Hindi Newsटेकसावधान! आपका राजदार बन गया है ChatGPT? OpenAI के रिसर्चर का इस्तीफा, खोला डेटा का काला चिट्ठा

सावधान! आपका 'राजदार' बन गया है ChatGPT? OpenAI के रिसर्चर का इस्तीफा, खोला डेटा का काला चिट्ठा

OpenAI Researcher Resigns: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बड़ी AI कंपनी OpenAI की एक रिसर्चर Zoe Hitzig ने नौकरी छोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि ChatGPT अब यूजर्स की बहुत ही प्राइवेट जानकारी समझने लगा है और ऐसे में उसमें ऐड जोड़ना ठीक कदम नहीं होगा. इस बयान के बाद टेक वर्ल्ड में प्राइवेसी और भरोसे को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:26 PM IST
OpenAI Researcher Resigns: क्या आप ChatGPT से अपने मन की बातें साझा करते हैं? क्या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर निजी उलझनों तक का हल एआई (AI) में ढूंढ रहे हैं? अगर हां, तो अब आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एक नया विवाद खड़ा हो गया ह. AI की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माने जाने वाली OpenAI के एक रिसर्चर ने इस्तीफा देते हुए जो खुलासे किए हैं, वे आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी हैं. उनका दावा है कि ChatGPT के पास अब आपका ऐसा इंटिमेट प्रोफाइल है, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी. ऐसे में उसमें ऐड जोड़ना ठीक कदम नहीं होगा. इस बयान के बाद टेक दुनिया में प्राइवेसी और भरोसे को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है.

क्यों उठे सवाल?
OpenAI छोड़ने वाली रिसर्चर Zoe Hitzig का कहना है कि चैटजीपीटी केवल एक मशीन नहीं रह गई है, अब वह एक साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हैं. इसको आपकी पसंद-नापसंद डर और आदतें बखूबी पता है. रिसर्चर ने चेतावनी दी है कि कंपनी ने यूजर्स का इतना गहरा प्रोफाइल तैयार कर लिया है कि अब इसे विज्ञापन (Advertising) के बाजार में उतारना खतरे से खाली नहीं हैं. उनका डर है कि अगर भविष्य में इसी जानकारी के आधार पर विज्ञापन दिखाए गए, तो लोगों को यह महसूस हो सकता है कि उनकी पर्सनल बातें किसी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं. 

क्यों है यह खतरनाक?
आमतौर पर गूगल या फेसबुक आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से यह जानते हैं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं. लेकिन ChatGPT इससे कहीं आगे है. ChatGPT आज लाखों-करोड़ों लोगों की हर रोज की जरूरत बन चुका है. छात्र पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. प्रोफेशनल काम के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कई लोग इससे पर्सनल असिस्टेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. रिसर्चर का कहना है कि जब कोई इंसान किसी सिस्टम पर इतना भरोसा करता है, तो उस भरोसे को बनाए रखना कंपनी की जिम्मेदारी होती है. अगर प्लेटफॉर्म पर ऐड हावी होने लगे, तो यह भरोसा कमजोर पड़ सकता है. रिसर्चर का मानना है कि इस इंटिमेट डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए करना नैतिकता के खिलाफ है. 

क्या हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बन गए हैं?
टेक जगत में एक पुरानी कहावत है, 'अगर आप किसी सर्विस के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो असल में आप ही प्रोडक्ट हैं.' ChatGPT के फ्री वर्जन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. रिसर्चर का तर्क है कि OpenAI को अपनी कमाई के लिए विज्ञापन का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह यूजर्स के साथ इंसाफ नहीं होगा. उनका इस्तीफा इस बात का संकेत है कि कंपनी के भीतर प्राइवेसी को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. 

कंपनी का रुख क्या है?
कंपनी की तरफ से पहले भी कहा गया है कि वह नए बिजनेस मॉडल तलाश रही है. AI को चलाने और बेहतर बनाने में भारी खर्च होता है, इसलिए ऐड एक ऑप्शन हो सकता है. हालांकि कंपनी यह भी साफ कर चुकी है कि यूजर्स की प्राइवेट चैट सीधे एडवरटाइजर को नहीं दिया जाएगा. लेकिन इसके बाद भी एक्सपर्ट्स का मनना है कि लोगों के डेटा की सिक्योरिटी सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए. लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी प्राइवेट बातें सुरक्षित हैं. 

खुद को कैसे रखें सिक्योर?
आज के समय में भले ही AI आपके सभी कामों को आसान कर सकता है. लेकिन इसके बाद भी आपको सवधान रहना बेहद जरूरी है. सबसे पहले तो आप अपनी बीमारी, बैंक डिटेल्स या बेहद प्राइवेट भावनात्मक बातें चैटबॉट के साथ शेयर न करें. समय-समय पर अपनी चैट हिस्ट्री क्लियर करते रहें और डेटा ट्रेनिंग के ऑप्शन को सेटिंग्स में जाकर बंद कर दें. याद रखें कि दूसरी तरफ कोई भावना नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम है जो आपके हर शब्द को डेटा के रूप में स्टोर कर रहा है. 

आगे क्या?
OpenAI के इस रिसर्चर का इस्तीफा टेक कंपनियों की उस भूख की ओर इशारा करता है, जहां डेटा ही नया ऑइल हैं. अगर कंपनियां हमारे प्राइवेट प्रोफाइल को एडवरटाइजर को बेचने लगीं, तो प्राइवेसी जैसा शब्द इतिहास की किताब तक ही सीमित रह जाएगा. ऐसे में यह सवाल भी बड़ा होता जा रहा है कि क्या टेक कंपनियां मुनाफे और यूजर की गोपनीयता के बीच संतुलन बना बनाएंगी?

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

OpenAI Researcher ResignsChatGPT Privacy WarningZoë Hitzig

