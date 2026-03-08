Advertisement
टेक

Sam Altman की 'पेंटागन डील' पड़ी भारी! OpenAI की रोबोटिक्स हेड ने छोड़ी कंपनी, बोलीं- 'हथियारों के लिए नहीं बनी ये टेक्नोलॉजी'

OpenAI Robotics Head Resigns: सैम ऑल्टमैन की पेंटागन डील से नाराज होकर OpenAI की रोबोटिक्स हेड केटलिन कलिनोव्स्की ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा कि एआई का सेना के लिए इस्तेमाल एथिक्स का उल्लंघन है. केटलिन का जाना एआई और रक्षा समझौतों (Defence Agreement) के बीच बढ़ते विवाद का बड़ा संकेत है.

Santosh Mishra|Last Updated: Mar 08, 2026, 01:07 PM IST
Sam Altman की 'पेंटागन डील' पड़ी भारी! OpenAI की रोबोटिक्स हेड ने छोड़ी कंपनी, बोलीं- 'हथियारों के लिए नहीं बनी ये टेक्नोलॉजी'

OpenAI Robotics Head Resigns: अमेरिका में युद्ध के बीच AI की दुनिया में बवाल मचा हुआ है. वहां चैटजीपीटी (ChatGPT) बनाने वाली कंपनी OpenAI में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. कंपनी की रोबोटिक्स हेड केटलिन कलिनोव्स्की ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है. केटलिन ने यह कदम सैम ऑल्टमैन के अमेरिकी रक्षा विभाग (Pentagon) के साथ किए गए एक हालिया समझौते के विरोध में उठाया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि AI का इस्तेमाल सेना के कार्यों के लिए करना उसके एथिक्स के खिलाफ है.

इस्तीफे के पीछे की असल वजह

केटलिन कलिनोव्स्की ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर एक पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे की घोषणा की. इसमें उन्होंने लिखा कि सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में पेंटागन के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत OpenAI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब सैन्य अभियानों में किया जा सकता है. केटलिन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 'कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जिन्हें क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए.' उनका मानना है कि एआई को केवल मानवता की भलाई और क्रिएटिव वर्क तक सीमित रहना चाहिए था. केटलिन ने चिंता जताई कि एआई और रोबोटिक्स का मिलन अगर युद्ध के मैदान में होता है, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं.

कौन हैं केटलिन कलिनोव्स्की?

केटलिन टेक वर्ल्ड का एक बड़ा नाम हैं. OpenAI से जुड़ने से पहले वे मेटा (Meta) में ओरियन (Orion) एआर ग्लासेस प्रोजेक्ट की प्रमुख थीं. उन्होंने एप्पल (Apple) में भी लंबे समय तक काम किया है. OpenAI में उन्हें रोबोटिक्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन महज कुछ महीनों के अंदर ही उन्होंने कंपनी को अलविदा कह दिया.

एंथ्रोपिक (Anthropic) ने ठुकराई थी यही डील

दिलचस्प बात यह है कि यह इस्तीफा तब आया है जब कुछ दिन पहले ही एंथ्रोपिक (Anthropic) ने पेंटागन की ऐसी ही मांगों को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. एंथ्रोपिक का मानना था कि युद्ध में एआई का इस्तेमाल उनके मूल्यों के खिलाफ है. अब OpenAI के बड़े अधिकारी भी अपनी ही कंपनी के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं. केटलिन से पहले OpenAI के रिसर्च वीपी मैक्स श्वार्जर भी इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने एंथ्रोपिक जॉइन कर लिया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑल्टमैन की 'पेंटागन डील' के बाद से कंपनी के करीब 15 लाख सब्सक्राइबर्स भी चैटजीपीटी (ChatGPT) छोड़ चुके हैं.

क्या कहना है OpenAI का?

इस पूरे विवाद को बढ़ता देख OpenAI ने सफाई दी है. कंपनी का कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकियों की जासूसी या पूरी तरह स्वायत्त हथियारों के लिए नहीं किया जाएगा. हालांकि, कंपनी के अंदर और बाहर उठ रहे सवालों ने सैम ऑल्टमैन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

ग्राहकों का भी टूटा भरोसा?

सैम ऑल्टमैन की इस मिलिट्री डील का असर सिर्फ एम्प्लॉइज पर ही नहीं, बल्कि आम यूजर्स पर भी पड़ा है. TOI की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस खबर के सामने आने के बाद करीब 15 लाख सब्सक्राइबर्स ने चैटजीपीटी का साथ छोड़ दिया है. लोगों को डर है कि उनके डेटा का इस्तेमाल जासूसी या मिलिट्री काम में किया जा सकता है.

