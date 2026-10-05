AI को हम सब अमूमन पढ़ाई में हेल्प लेने, ऑफिस के काम निपटाने या फिर कोडिंग आसान बनाने वाले एक कूल टूल की तरह देखते हैं. लेकिन सिलिकॉन वैली के अंदरूनी गलियारों से जो खबर आ रही है, वह किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है. ChatGPT बनाने वाली दुनिया की सबसे चर्चित टेक कंपनी OpenAI के सेफ्टी हेड (सुरक्षा प्रमुख) डेविड रॉबिन्सन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने के बाद डेविड ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है. उनका कहना है कि बड़ी टेक कंपनियां जिस बेफिक्री और अंधी दौड़ में AI मॉडल्स बना रही हैं, वह आगे चलकर इंसानियत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है. डेविड के मुताबिक, कंपनियां मार्केट में नंबर-1 बनने की होड़ में इतने कॉम्प्लेक्स और पावरफुल AI सिस्टम तैयार कर रही हैं, जिन्हें संभालना कल को खुद इंसानों के बस में नहीं रहेगा.
डेविड रॉबिन्सन ने OpenAI को टाटा-बाय-बाय क्यों कहा?
डेविड रॉबिन्सन OpenAI के शुरुआती और सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक रहे हैं. वे साल 2023 में कंपनी में आए थे. शुरुआत में उन्होंने पॉलिसी प्लानिंग का काम देखा और फिर बाद में सेफ्टी सिस्टम्स की पूरी टीम के बॉस बन गए. जब भी OpenAI अपना कोई नया AI मॉडल मार्केट में लॉन्च करती थी, तो उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग और सेफ्टी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी डेविड की ही होती थी.
हाल ही में 'द अटलांटिक' मैगजीन में लिखे अपने एक लेख में डेविड ने दिल खोलकर बातें शेयर की हैं. उन्होंने लिखा कि वे भी अब उन AI रिसर्चर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जो टेक कंपनियों के लापरवाह रवैये से तंग आकर अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं. डेविड का साफ आरोप है कि OpenAI का अंदरूनी माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है और जिस तरह से सेफ्टी रूल्स को ताक पर रखकर काम हो रहा है, वह बेहद खतरनाक है.
सिलिकॉन वैली के पास ओवर-कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं
डेविड ने पूरी टेक इंडस्ट्री की सबसे कमजोर नस पर हाथ रखा है. उनका मानना है कि सिलिकॉन वैली के पास टैलेंट, पैसे और एटीट्यूड की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास वह समझदारी और मैच्योरिटी नहीं है जो इतने शक्तिशाली AI को संभालने के लिए चाहिए होती है.
आज Google, OpenAI जैसी हर बड़ी टेक कंपनी सिर्फ इस रेस में लगी है कि कौन सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट AI मॉडल बनाएगा. उनका मानना है कि सिस्टम जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा तेज दिमाग चलेगा. लेकिन इस अंधी रेस में कोई भी यह सोचने को तैयार नहीं है कि अगर ये सुपर-स्मार्ट सिस्टम इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो गए, तो फिर क्या होगा.
'गलती करो और सीखो' वाला फंडा अब नहीं चलेगा
अब तक AI कंपनियां अपनी पुरानी टेक आदत के हिसाब से काम कर रही थीं. यानी पहले कोई ऐप या मॉडल मार्केट में उतार दो, फिर जब यूजर शिकायत करें या कोई प्रॉब्लम सामने आए, तो धीरे-धीरे नियम सख्त कर दो या अपडेट दे दो. टेक की भाषा में इसे 'ट्रायल एंड एरर' यानी हिट-एंड-ट्रायल कहा जाता है.
डेविड ने साफ चेतावनी दी है कि यह हिट-एंड-ट्रायल वाला तरीका किसी आम मोबाइल ऐप, गेम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन इंसानी दिमाग से भी तेज चलने वाले AI के लिए यह सुसाइड जैसा है. जब कोई AI सिस्टम इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार हो जाएगा, तो वह आपको अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका ही नहीं देगा. इसलिए सुरक्षा का सिस्टम पहले दिन से ही 100% सॉलिड होना चाहिए.
जब कंट्रोल से बाहर निकलने लगे AI मॉडल्स
अपने लेख में डेविड रॉबिन्सन ने कुछ ऐसी रियल घटनाओं का जिक्र किया है जो किसी को भी डरा सकती हैं:
हगिंग फेस वाली चूक: OpenAI से गलती से AI एजेंट्स का एक पूरा झुंड खुद-ब-खुद बाहर निकल गया था.
इंटरनेट की पाबंदी तोड़ना: एक नए मॉडल की ट्रेनिंग चल रही थी और उस पर इंटरनेट एक्सेस करने की सख्त मनाही थी. लेकिन मॉडल ने खुद ही उस सिक्योरिटी लॉक को तोड़ दिया. सिस्टम ने अलर्ट तो जनरेट किया, लेकिन उसे जिस तरह डिजाइन किया गया था, उसने मॉडल को तुरंत बंद नहीं किया.
एन्थ्रोपिक की गलती: OpenAI की विरोधी कंपनी Anthropic ने भी माना था कि एक गलत सेटिंग की वजह से उनके सेफ्टी फीचर्स अपने आप बंद हो गए थे.
डेविड के मुताबिक, तेजी से काम खत्म करने की होड़ में टेक कंपनियां इस तरह की बड़ी गलतियों को भी अब 'छोटी-मोटी बात' मानकर भूल जाती हैं.
AI लैब्स को न्यूक्लियर प्लांट जैसी सिक्योरिटी की जरूरत
डेविड रॉबिन्सन का कहना है कि AI बनाने वाली लैब्स को अब नॉर्मल टेक कंपनियों की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए. इन्हें अब न्यूक्लियर पावर प्लांट या बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तरह कड़े नियमों और सिक्योरिटी की कई परतों के साथ काम करना होगा.
जिस तरह परमाणु संयत्रों में इंसान की एक छोटी सी भूल से तबाही रोकने के लिए ऑटोमैटिक सेफ्टी वाल्व और बैकअप प्लान होते हैं, ठीक वैसा ही मजबूत ढांचा AI के लिए भी तैयार करना पड़ेगा. इससे यह पक्का हो सकेगा कि इंसान की गैर-मौजूदगी में भी AI कभी कोई गलत फैसला न ले सके.
अब कंपनी के बाहर रहकर नकेल कसेंगे डेविड
नौकरी छोड़ने का फैसला डेविड के लिए बिल्कुल आसान नहीं था. वे आज भी मानते हैं कि AI में दुनिया को बेहतर बनाने की बहुत क्षमता है. लेकिन उनका मानना है कि कंपनी के अंदर रहकर बदलाव लाना अब पॉसिबल नहीं रह गया था.
इसलिए अब वे कंपनी के बाहर रहकर आम जनता, मीडिया और सरकारों को इन छुपे हुए खतरों से रूबरू कराएंगे. उनका मकसद टेक कंपनियों पर बाहर से इतना दबाव बनाना है ताकि वे सेफ्टी को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में सबसे पहली प्रायोरिटी बनाने पर मजबूर हो जाएं.