सरकारी स्कूलों से IIT तक… अब हर क्लासरूम में पहुंचेगा AI, OpenAI ने किया बड़ा ऐलान
OpenAI ने घोषणा की है कि वह आने वाले छह महीनों में भारत में 5 लाख मुफ्त ChatGPT Plus अकाउंट वितरित करेगा. यह पहल कंपनी के सबसे बड़े एजुकेशन-फोकस्ड प्रोग्राम्स में से एक है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:11 AM IST
Free ChatGPT Plus accounts: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. OpenAI ने घोषणा की है कि वह आने वाले छह महीनों में भारत में 5 लाख मुफ्त ChatGPT Plus अकाउंट वितरित करेगा. यह पहल कंपनी के सबसे बड़े एजुकेशन-फोकस्ड प्रोग्राम्स में से एक है. इसके तहत देशभर के टीचर्स और स्टूडेंट्स को मुफ्त में ChatGPT Plus का एक्सेस मिलेगा.

तीन चैनलों से होगा वितरण
OpenAI ने बताया कि ChatGPT Plus अकाउंट्स का वितरण तीन प्रमुख चैनलों से किया जाएगा:
1. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) – सरकारी स्कूलों के क्लास 1 से 12 तक के शिक्षकों को एक्सेस मिलेगा.
2. AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) – तकनीकी संस्थानों के छात्रों और फैकल्टी को डिजिटल और रिसर्च स्किल्स बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
3. ARISE मेंबर स्कूल्स – K-12 शिक्षकों को AI टूल्स को रोजमर्रा की टीचिंग में इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.

OpenAI Learning Accelerator प्रोग्राम
यह पहल OpenAI Learning Accelerator के तहत लाई गई है, जिसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया गया है. कंपनी का कहना है कि इसका मकसद छात्रों को AI का इस्तेमाल केवल शॉर्टकट्स या असाइनमेंट पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि विषयों की गहरी समझ विकसित करने के लिए कराना है.

भारत में नई लीडरशिप
इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए OpenAI ने भारत में एक नई लीडरशिप नियुक्त की है. राघव गुप्ता, जो पहले Coursera के भारत और एशिया-पैसिफिक ऑपरेशंस संभालते थे, अब OpenAI में हेड ऑफ एजुकेशन (India & APAC) बने हैं. उनका काम होगा:
 • स्कूल, यूनिवर्सिटी और सरकारी संस्थाओं से पार्टनरशिप बनाना
 • AI टूल्स को क्लासरूम में प्रैक्टिकल तरीके से लागू करना
 • शिक्षा के नतीजों (Learning Outcomes) को बेहतर बनाना

IIT मद्रास के साथ रिसर्च पार्टनरशिप
OpenAI ने भारत में रिसर्च को भी बढ़ावा देने का एलान किया है. कंपनी ने IIT मद्रास के साथ एक लॉन्ग-टर्म स्टडी के लिए हाथ मिलाया है. इसके लिए $500,000 (लगभग ₹4.1 करोड़) की फंडिंग दी जाएगी. यह स्टडी इस पर केंद्रित होगी कि ChatGPT जैसे AI टूल्स शिक्षा की पद्धति और छात्रों के सीखने के अनुभव को कैसे बदल सकते हैं.

भारत में पहला ऑफिस और सब्सक्रिप्शन प्लान
OpenAI ने यह भी कन्फर्म किया है कि वह इस साल के अंत तक भारत में अपना पहला ऑफिस नई दिल्ली में खोलेगा. यह भारत की बढ़ती अहमियत को दिखाता है, क्योंकि भारत पहले से ही ChatGPT का दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट मार्केट है.

साथ ही कंपनी ने भारत के लिए एक खास सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च किया है-
 • ₹399 प्रति माह
 • UPI पेमेंट सपोर्ट
इसके अलावा, Ministry of Electronics and IT के साथ मिलकर OpenAI Academy भी शुरू की जाएगी, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को AI टेक्नोलॉजी से परिचित कराया जाएगा.

FAQs

Q1. कितने ChatGPT Plus अकाउंट मुफ्त दिए जाएंगे?
कुल 5 लाख अकाउंट्स, अगले छह महीनों में.

Q2. यह अकाउंट किसे मिलेगा?
सरकारी स्कूल टीचर्स, तकनीकी संस्थानों के स्टूडेंट्स और ARISE मेंबर स्कूल्स के एजुकेटर्स को.

Q3. भारत में OpenAI का पहला ऑफिस कहां खुलेगा?
नई दिल्ली में, इस साल के अंत तक.

Q4. IIT मद्रास के साथ किस विषय पर रिसर्च होगी?
AI टूल्स से शिक्षा में होने वाले बदलाव और स्टूडेंट्स के लिए उनके फायदे.

Q5. क्या भारत के लिए कोई खास सब्सक्रिप्शन प्लान है?
हां, ₹399/माह का ChatGPT Plus प्लान, जिसमें UPI पेमेंट सपोर्ट भी है.

