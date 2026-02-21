Advertisement
ChatGPT अब आपके घर के अंदर! OpenAI ला रहा ऐसा स्पीकर जो आपको 'देख' भी सकेगा, जानिए कितनी हो सकती है कीमत

OpenAI एक AI पावर्ड स्मार्ट स्पीकर ला सकती है, जिसमें इनबिल्ट कैमरा भी होगा. पिछले साल OpenAI ने Apple के पूर्व डिजाइनर Jony Ive को अपनी टीम में शामिल किया था. अब वही इस नए डिवाइस की डिजाइन लीड कर रहे हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:22 PM IST
OpenAI अब अपना पहला हार्डवेयर डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक AI पावर्ड स्मार्ट स्पीकर ला सकती है, जिसमें इनबिल्ट कैमरा भी होगा. पिछले साल OpenAI ने Apple के पूर्व डिजाइनर Jony Ive को अपनी टीम में शामिल किया था. अब वही इस नए डिवाइस की डिजाइन लीड कर रहे हैं. कंपनी के सीईओ Sam Altman पहले ही संकेत दे चुके हैं कि OpenAI हार्डवेयर मार्केट में एंट्री करना चाहता है.

कैसे काम करेगा OpenAI का स्मार्ट स्पीकर?
रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पीकर सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें इनबिल्ट कैमरा हो सकता है, जिससे यह अपने आसपास का माहौल समझ सकेगा. यह डिवाइस टेबल पर रखी चीजों को पहचान सकता है, आसपास हो रही बातचीत को समझ सकता है और यूजर को ज्यादा पर्सनलाइज्ड जवाब दे सकता है. यानी यह सिर्फ “Hey AI” सुनने वाला स्पीकर नहीं, बल्कि माहौल को समझने वाला स्मार्ट असिस्टेंट हो सकता है.

फेस रिकग्निशन और शॉपिंग फीचर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस स्पीकर में फेस रिकग्निशन फीचर भी हो सकता है. यानी आप अपने चेहरे से डिवाइस अनलॉक कर सकेंगे या सीधे खरीदारी कर पाएंगे. यह फीचर कुछ हद तक Face ID जैसा हो सकता है, जहां चेहरा पहचानकर डिवाइस एक्सेस मिलता है. इससे शॉपिंग और पेमेंट आसान हो सकते हैं, लेकिन साथ ही बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ सकते हैं.

प्राइवेसी को लेकर चिंता
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्मार्ट स्पीकर हमेशा “लिसनिंग मोड” में रह सकता है. यानी यह सिर्फ वेक वर्ड का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि आसपास की बातचीत को भी समझने की कोशिश करेगा. मान लीजिए आप देर रात किसी एग्जाम या मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो यह डिवाइस उस स्थिति को पहचान सकता है और सुझाव दे सकता है. हालांकि, इससे यूजर प्राइवेसी को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है. अभी तक यह साफ नहीं है कि OpenAI इस डेटा को कैसे सुरक्षित रखेगा और यूजर्स को कितनी कंट्रोल देगा.

लॉन्च डेट और संभावित कीमत
रिपोर्ट्स के अनुसार, OpenAI 2027 की शुरुआत से पहले इस स्मार्ट स्पीकर को लॉन्च नहीं करेगा. अमेरिका में इसकी कीमत 200 से 300 डॉलर के बीच हो सकती है, जो भारतीय कीमत में लगभग 18,000 से 27,000 रुपये के आसपास बैठती है. बताया जा रहा है कि कंपनी के करीब 200 कर्मचारी हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.

आगे और भी AI गैजेट्स?
OpenAI सिर्फ स्मार्ट स्पीकर तक सीमित नहीं रहना चाहता. कंपनी स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट लैम्प और एक इन-ईयर ऑडियो डिवाइस पर भी काम कर सकती है, जिसका कोडनेम “Sweetpea” बताया जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि दूसरी टेक कंपनियां भी AI हार्डवेयर पर फोकस कर रही हैं. Apple के बारे में भी खबरें हैं कि वह AI स्मार्ट ग्लासेस और कैमरा वाले AirPods जैसे प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है.

AI का अगला कदम: आपके घर के अंदर
अगर यह स्मार्ट स्पीकर लॉन्च होता है, तो ChatGPT सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके घर का हिस्सा बन सकता है.

