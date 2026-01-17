Advertisement
trendingNow13077433
Hindi NewsटेकChatGPT चलाने वालों को तगड़ा झटका! CEO सैम ऑल्टमैन के फैसले ने उड़ाई नींद, अब आपकी प्राइवेट चैट के बीच में घुसेंगे विज्ञापन?

ChatGPT चलाने वालों को तगड़ा झटका! CEO सैम ऑल्टमैन के फैसले ने उड़ाई नींद, अब आपकी प्राइवेट चैट के बीच में घुसेंगे विज्ञापन?

ChatGPT का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है. अब तक फ्री में इस्तेमाल होने वाला यह AI टूल बिना किसी ऐड के चलता था, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं रहेगा. आने वाले समय में ChatGPT के फ्री वर्जन में आपको ऐड्स दिखाई देंगे. इसकी जानकारी कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने अपने X पोस्ट में दी है. उन्होंने अपने पेस्ट में बताया है कि ऐड फ्री यूजर को ChatGPT के जवाबों में ठीक नीचे दिखाई देगा. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ChatGPT चलाने वालों को तगड़ा झटका! CEO सैम ऑल्टमैन के फैसले ने उड़ाई नींद, अब आपकी प्राइवेट चैट के बीच में घुसेंगे विज्ञापन?

ChatGPT का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए OpenAI एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब तक बिना किसी ऐड और फ्री में चलने वाले इस AI टूल में आपको ऐड नजार आने वाला है. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दी. उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में ChatGPT के फ्री वर्जन में ऐड दिखाई देंगे. लेकिन इस बदलाव के बाद भी यूजर्स की बातचीत पूरी तरह सुरक्षित रहेगी. चैट के जवाबों पर विज्ञापनों का कोई असर नहीं पड़ेगा और AI पहले की तरह ही सही और साफ जवाब देता रहेगा. हालांकि अब सैम ऑल्टमैन के इस फैसले ने इस फ्री AI टूल पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. 

कहां दिखेगा ऐड?
ऐड ChatGPT के जवाबों के ठीक नीचे दिखाई देगा. इसका मतलब अब जब भी आप ChatGPT से कोई सवाल पूछेंगे और वो आपको उसका जवाब देगी, तो उसके बाद आपको एक ऐड नजर आ सकता है. यह ऐड आपके सवाल से जुड़े हो सकता है. जैसे अगर आपने किसी मोबाइल फोन के बारे में पूछा, तो मोबाइल से जुड़ा कोई ऐड दिख सकता है. हालांकि, OpenAI ने बताया है कि कंपनी ऐड्स को जवाब से अलग रखेगी. AI किसी भी सवाल का जवाब ऐड को ध्यान में रखकर नहीं बदलेगा.

यह भी पढ़ें:- मेडिकल फाइलों से मिली राहत, अब ABHA ID से एक क्लिक में पाएं पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों लया जा रहा ऐड?
सैम ऑल्टमैन ने अपने X पर किए अपने पोस्ट में बताया है कि आज के समय में लोग बड़ी संख्या में AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हर कोई पैसे देना नहीं चाहता. ऐसे में फ्री सेवा को चलाने के लिए ऐड ही एक रास्ता है. इससे कंपनी को कमाई होगी और यूजर्स को फ्री में सेवा मिलती रहेगी. इस तरह का मॉडल पहले से कई कंपनियों जैसे Google और Meta ने अपना रखा है. ये कंपनियां पहले से अपनी सर्विसेज में ऐड दिखा रही हैं. सैम ऑल्टमैन का कहना है कि विज्ञापन OpenAI के मुख्य मिशन के खिलाफ नहीं है. इसके जरिए AI को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा.

यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?
अब फ्री यूजर्स को ChatGPT इस्तेमाल करते समय विज्ञापन देखने होंगे. हालांकि, अगर कोई यूजर बिना विज्ञापन के ChatGPT का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन पहले की तरह मौजूद रहेगा. सैम ऑल्टमैन के इस फैसले के बाद सवाल खड़ा हो गया कि क्या फ्री AI की यही कीमत है? कई लोगों का मानना है कि जब कोई डिजिटल सेवा फ्री में मिलती है, तो उसकी कोई न कोई कीमत जरूर होती है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में OpenAI यूजर्स के भरोसे को कैसे बनाए रखता है?

लोगों की प्राइवेसी पर क्या होगा असर?
सैम ऑल्टमैन द्वारा ChatGPT पर ऐड्स दिखाने के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर उठ रहा है. इस पर कंपनी का कहना है कि यूजर्स की बातचीत को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा. किसी के चैट या पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल ऐड के लिए नहीं किया जाएगा. यूजर को यह तय करने का पूरा अधिकार होगा कि वह कैसे और कितना AI का इस्तेमाल करना चाहता है. ऐसे में अब समय ही बताएगा कि यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल OpenAI किस तरह से करने वाली है. साथ ही अब यह भी देखना होगा कि यूजर्स इस बदलाव को किस तरह अपनाते हैं और आने वाले समय में यह मॉडल कितना सफल रहता है.

यह भी पढ़ें:- अब ट्रेन में मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा खाना! Whatsapp से सीट पर करें ऑर्डर, ये रहा...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Openai adschatgpt advertisingchatgpt monetizationAds In ChatGPT

Trending news

'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
BMC Election Result 2026
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
Maharashtra Elections 2026
'ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है...' BMC की हार पर आई ठाकरे ब्रदर्स की प्रतिक्रिया
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर