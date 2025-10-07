OpenAI का बड़ा धमाका! ChatGPT बना और स्मार्ट, अब एक ही जगह चला पाएंगे सारे फेवरेट ऐप्स

OpenAI लगातार अपने AI टूल ChatGPT को अपडेट करते हुए नए फीचर्स जोड़ रहा है. आज यह सिर्फ एक चैटिंग टूल नहीं रह गया है, बल्कि इसे एक स्मार्ट AI प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी जोरों पर है. अब इस एक प्लेटफॉर्म पर ही आप अपनी पसंदीदा ऐप्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं. जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, अब आप यहां म्यूजिक सुन पाएंगे, कोई डिजाइन तैयार कर सकते हैं, ट्रिप के लिए प्लान कर सकते हैं या घर भी खोज सकते हैं, और कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लैंड भी नहीं करना पड़ेगा. चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है ये नया कमाल.

ChatGPT ने आसान बना दिए ये मुश्किल काम

अब आप ChatGPT पर ही Spotify में प्लेलिस्ट बनाना हो, Canva में डिजाइन एडिट कर सकते हैं, Zillow पर घर खोज सकते हैं या Expedia से ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं. यह फीचर काफी हद तक Telegram और Discord के ‘mini apps’ की तरह काम करता है, लेकिन इसमें AI की स्मार्टनेस भी जुड़ गई है.

म्यूजिक लिस्ट कर पाएंगे तैयार

Spotify के साथ नए इंटीग्रेशन की मदद से अब आप ChatGPT के जरिए अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं. आप चाहें तो नए एल्बम ढूंढें या अपनी पसंद के गानों को जोड़कर एक कस्टम प्लेलिस्ट भी तैयार कर पाएंगे. अगर आप फ्री यूजर हैं तो आपको पहले से बनी प्लेलिस्ट्स जैसे Discover Weekly और New Music Friday का एक्सेस मिलेगा. वहीं, प्रीमियम यूजर्स को उनके म्यूजिक टेस्ट के मुताबिक पर्सनलाइज्ड ट्रैक्स सुनने का मौका मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Canva का काम भी ChatGPT पर होगा आसान

ChatGPT में Canva के जुड़ने से अब डिजाइनिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट हो गई है. इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट में लिखना है, 'हमारी सेल के लिए एक Instagram पोस्ट तैयार करो' और Canva तुरंत एक फुल-स्क्रीन प्रीव्यू दिखा देगा. खास बात ये है कि आप उसी चैट विंडो में डिजाइन को एडिट भी कर सकते हैं और चाहें तो बाद में Canva की वेबसाइट पर जाकर उसमें और बदलाव भी अपनी जरूरत और टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं.

घर ढूंढना भी होगा आसान

वहीं Zillow का इंटीग्रेशन घर ढूंढने के प्रोसेस को आसान बनाता है. आप अपने बजट के अनुसार आसपास की प्रॉपर्टी लिस्टिंग देख सकते हैं, साथ ही फोटो, मैप और कीमत की जानकारी भी तुरंत मिल जाती है. कंपनी जल्द ही इसमें 3D वर्चुअल टूर और नए निर्माण वाली प्रॉपर्टी की लिस्टिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी जोड़ने की तैयारी में है, जिससे रियल एस्टेट सर्च का अनुभव और भी इंटरैक्टिव हो जाएगा.

Nokia फोन बनाने वाली कंपनी का बड़ा धमाका! ₹3,999 में लॉन्च किया देश का पहला ऐसा फोन

ऐसे कर ट्रिप प्लान

ChatGPT में Expedia और Booking.com के जुड़ने से अब ट्रैवल प्लान आसानी से किया जा सकता है. बस आप चैट में प्रॉम्प्ट लिखे, 'New York में 400 डॉलर से कम का होटल दिखाओ', इसके बाद आपको तुरंत कई ऑप्शन्स मिल जाएंगे.

WhatsApp पर आ गया सबसे काम का फीचर! खत्म हुआ इंतजार... ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

ChatGPT ने जुड़ेंगे कई ऐप्स

बता दें कि OpenAI ने हाल ही में बताया है कि जल्द ही ChatGPT में Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor और AllTrails जैसे ऐप्स का इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा. इसके साथ ही इस साल के अंत तक डेवलपर्स को अपने खुद के ऐप्स सबमिट करने की सुविधा भी दी जाएगी, जिन्हें यूजर्स एक डायरेक्ट्री के जरिए एक्सप्लोर कर सकेंगे. कंपनी का कहना है कि ये ऐप्स सुरक्षित, विश्वसनीय और उपयोगी होने चाहिए.