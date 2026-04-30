सावधान! 8 मई से पहले कर लें ये काम, वरना बंद हो जाएगा आपका ChatGPT!

OpenAI ने Mac यूजर्स को 8 मई तक अपने सभी ऐप्स (ChatGPT, Codex आदि) अपडेट करने को कहा है, वरना वे काम करना बंद कर देंगे. यह फैसला एक थर्ड-पार्टी लाइब्रेरी में वायरस (Trojan) मिलने के बाद सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है.
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अगर आप Mac पर OpenAI के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. OpenAI ने साफ कहा है कि macOS यूजर्स को 8 मई 2026 से पहले अपने सभी ऐप्स अपडेट करने होंगे. इसमें ChatGPT Desktop, Codex, Codex CLI और Atlas जैसे ऐप्स शामिल हैं. अगर तय समय तक अपडेट नहीं किया गया, तो ये ऐप्स पूरी तरह काम करना बंद कर देंगे.
इस बड़े फैसले के पीछे एक सिक्योरिटी इश्यू है. दरअसल, Axios नाम की एक थर्ड-पार्टी JavaScript लाइब्रेरी में सेंध लग गई थी. 31 मार्च को एक हैकर ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इसके मेंटेनर के सिस्टम तक पहुंच बनाई. इसके बाद उसने लाइब्रेरी के कुछ वर्जन (v1.14.1 और v0.30.4) में छेड़छाड़ कर दी. इन वर्जन में एक खतरनाक रिमोट एक्सेस ट्रोजन (RAT) जोड़ दिया गया था, जिससे सिस्टम को दूर से कंट्रोल किया जा सकता था. हालांकि यह खराब वर्जन सिर्फ लगभग तीन घंटे तक ही लाइव रहा, लेकिन इसे तुरंत हटाने के बाद भी कंपनियों ने इसे गंभीर खतरा माना. OpenAI का कहना है कि इस घटना में यूजर डेटा, सिस्टम या सोर्स कोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई. फिर भी कंपनी ने एहतियात के तौर पर जरूरी बदलाव किए हैं.
Mac पर हर ऐप को एक code-signing certificate के जरिए वेरिफाई किया जाता है. यह सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि ऐप असली डेवलपर का ही है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. OpenAI ने अपने macOS ऐप्स के लिए यह सर्टिफिकेट बदल दिया है. इसका मतलब यह है कि पुराने सर्टिफिकेट वाले ऐप्स अब धीरे-धीरे ब्लॉक हो जाएंगे. यही वजह है कि अगर आप ऐप अपडेट नहीं करेंगे, तो वह काम करना बंद कर देगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई नकली या छेड़छाड़ किया हुआ ऐप असली ऐप बनकर यूजर्स को नुकसान न पहुंचा सके.
यह अपडेट सिर्फ macOS यूजर्स के लिए जरूरी है. अगर आप iPhone, Android या Windows पर OpenAI के ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. Mac यूजर्स के लिए यह अनिवार्य अपडेट है और इसे नजरअंदाज करना सीधा ऐप्स के बंद होने का कारण बन सकता है.
OpenAI ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे तुरंत अपने ऐप्स को अपडेट करें. इसके लिए कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पेज पर जाकर सभी ऐप्स के लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किए जा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि आपको अपना पासवर्ड बदलने या API keys को रोटेट करने की जरूरत नहीं है. बस ऐप्स को अपडेट करना ही काफी है और आप बिना किसी रुकावट के उनका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं.
8 मई 2026 इस अपडेट की आखिरी तारीख है. इसके बाद पुराने वर्जन पूरी तरह काम करना बंद कर देंगे. इसलिए अगर आप Mac यूजर हैं, तो देरी करने की गलती न करें. यह मामला दिखाता है कि छोटी सी सिक्योरिटी खामी भी बड़े खतरे में बदल सकती है. ऐसे में समय पर अपडेट करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.