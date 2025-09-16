Elon Musk का सपना होगा चूर-चूर! 'दुश्मन' बना रहा इंसानी Robots, मुंह-मांगी कीमत पर रख रहा वैज्ञानिकों को
Elon Musk का सपना होगा चूर-चूर! 'दुश्मन' बना रहा इंसानी Robots, मुंह-मांगी कीमत पर रख रहा वैज्ञानिकों को

OpenAI इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स (Humanoid Robots) पर काम शुरू कर चुकी है. OpenAI का लक्ष्य ऐसे रोबोट तैयार करना है जो न सिर्फ मशीन की तरह बल्कि इंसान की तरह भी काम कर सकें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:20 AM IST
Elon Musk का सपना होगा चूर-चूर! 'दुश्मन' बना रहा इंसानी Robots, मुंह-मांगी कीमत पर रख रहा वैज्ञानिकों को

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेजी से नाम कमा रही कंपनी OpenAI अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स (Humanoid Robots) पर काम शुरू कर चुकी है. इसके लिए OpenAI ने दुनियाभर से टॉप रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों की भर्ती भी शुरू कर दी है. बता दें, एलन मस्क भी ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रहे हैं. उनका रोबोट ऑप्टिमस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं. अब ओपनएआई के ऐलान से एलन मस्क को झटका लग सकता है.

ह्यूमनॉइड रोबोट्स क्यों?
OpenAI का लक्ष्य ऐसे रोबोट तैयार करना है जो न सिर्फ मशीन की तरह बल्कि इंसान की तरह भी काम कर सकें. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ऐसे AI एल्गोरिद्म बना रही है जो रोबोट को और ज्यादा स्मार्ट बनाएंगे. इन रोबोट्स को वर्चुअल सिमुलेशन और टेलिओपरेशन तकनीक के जरिए सिखाया जाएगा, ताकि वे खुद सीखकर मुश्किल काम कर पाएं.

नई रिसर्च और स्पैशियल रीजनिंग
खबर है कि OpenAI ने ऐसे एल्गोरिद्म पर काम शुरू कर दिया है, जो रोबोट्स को अपने आसपास के माहौल को और बेहतर समझने में मदद करेंगे. इसे तकनीकी भाषा में स्पैशियल रीजनिंग कहा जाता है. इससे ह्यूमनॉइड रोबोट जटिल और सटीक काम कर पाएंगे, जैसे घर के काम, तकनीकी काम या यहां तक कि इंसानों के साथ सुरक्षित तरीके से बातचीत.

हाई-प्रोफाइल टैलेंट की भर्ती
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OpenAI ने इस प्रोजेक्ट के लिए कई नामी रिसर्चर्स को हायर किया है. जून 2025 में कंपनी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर रिसर्चर Chengshu Li को अपनी टीम में शामिल किया. वह रोबोट्स की परफॉर्मेंस को मापने और उन्हें घरेलू कामों के लिए ट्रेन करने वाले सिस्टम पर रिसर्च कर चुके हैं.

इसके अलावा, दो और रिसर्चर्स को भी OpenAI ने एक बड़े रोबोटिक्स लैब से हायर किया है. यहां तक कि एक ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर ने भी बताया कि उनका एक स्टूडेंट OpenAI में काम करने के लिए भर्ती किया गया है.

Tesla से होगी सीधी टक्कर
OpenAI का यह कदम उसे सीधे तौर पर Elon Musk की कंपनी Tesla से टकराव की स्थिति में ला देगा. Tesla पहले से ही अपने Optimus Robots पर काम कर रही है. ये इंसान जैसे रोबोट घरेलू और औद्योगिक काम करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि Elon Musk खुद OpenAI के को-फाउंडर रहे हैं. उन्होंने 2015 में कंपनी शुरू की थी, लेकिन 2018 में बोर्ड से अलग हो गए. तब से वे अक्सर OpenAI की दिशा और उसकी सुरक्षा नीतियों की आलोचना करते रहे हैं. अब जब OpenAI खुद ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही है, तो इसे Musk और Tesla की सीधी प्रतिस्पर्धा माना जा रहा है.

क्यों है यह बड़ा कदम?
AI का इस्तेमाल अब सिर्फ चैटबॉट्स या टेक्स्ट जनरेशन तक सीमित नहीं है. अगर इंसानों जैसे दिखने और सोचने वाले रोबोट बनाए जाते हैं, तो यह हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र को बदल सकता है—चाहे वह घर का काम हो, इंडस्ट्री हो या हेल्थकेयर. लेकिन इसके साथ ही कई सुरक्षा और नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं. यही वजह है कि OpenAI और Tesla दोनों कंपनियों के काम को लेकर दुनिया भर में निगाहें टिकी हुई हैं.

FAQ

Q1. OpenAI किस तरह के रोबोट बना रही है?
A. OpenAI ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रही है जो इंसानों जैसे दिखेंगे और जटिल काम कर पाएंगे.

Q2. क्या OpenAI Tesla से मुकाबला करेगी?
A. हां, Tesla पहले से Optimus नाम के रोबोट बना रही है और OpenAI का नया प्रोजेक्ट सीधा उसका प्रतिस्पर्धी है.

Q3. OpenAI ने किनको हायर किया है?
A. कंपनी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के Chengshu Li समेत कई बड़े रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को टीम में शामिल किया है.

Q4. क्या Elon Musk का अब OpenAI से कोई रिश्ता है?
A. नहीं, Musk ने 2018 में OpenAI छोड़ दिया था और अब Tesla के रोबोट्स पर फोकस कर रहे हैं.

