Sam Altman की बढ़ गई टेंशन! करोड़ों की सैलरी छोड़कर क्यों भाग रहे हैं दिग्गज वैज्ञानिक? पीछे की वजह है 'Code Red'

OpenAI Crisis 2026: AI बनाने वाली कंपनी OpenAI इन दिनों बड़े अंदरूनी संकट में है. कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन के कोड रेड फैसले के बाद अब OpenAI की प्राथमिकता में बदलाव हुआ है जिसका सीधा असर अब टॉप लेवल के वैज्ञानिकों और रिसर्च लीडर्स पर दिख रहा है. कोड रेड मेमो के बाद करोड़ों की सैलरी और हाई-प्रोफाइल पद छोड़कर दिग्गज रिसर्चर्स OpenAI का साथ छोड़ रहे हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 08:35 AM IST
Sam Altman Code Red Memo: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बनाने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में शामिल OpenAI इन दिनों गंभीर अंदरूनी संकट का सामना कर रही है. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन के कोड रेड मेमो के बाद कंपनी में रिसर्च का तरीका ही पूरा बदल गया, जिका असर अब साफ दिखाई देने लगा है. ChatGPT को बचाने और तेजी से बेहतर बनाने के प्रेशर में OpenAI से कई सीनियर साइंटिस्ट और रिसर्च लीडर्स कंपनी छोड़ रहे हैं. ऐसे में अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ChatGPT को आगे बढ़ाने की कीमत पर OpenAI अपने रिसर्च मिशन की बलि दे रही है? 

OpenAI में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी के कई सीनियर रिसर्चर्स और बड़े अधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि CEO सैम ऑल्टमैन अब लॉन्ग-टर्म रिसर्च के बजाय पूरा ध्यान सिर्फ ChatGPT को बेहतर बनाने पर लगा रहा है जिससे कंपनी के अंदर लोगों में नाराजगी है.

कोड रेड मेमो के बाद बढ़ा तनाव
कंपनी के अंदर शुरू हुए इस मनमुटाव के पीछे विवाद की शुरुआत बीते साल दिसंबर में हुई जब ऑल्टमैन ने एक कोड रेड मेमो जारी किया. इसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अब कंपनी सिर्फ ChatGPT की स्पीड, पर्सनलाइजेशन और उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है. कंपनी के इस फैसले के बाद एडवरटाइजिंग, AI शॉपिंग एजेंट्स और पल्स जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

कोड रेड मेमो क्या है

कोड रेड मेमो का सीधा मतलब है कि भविष्य की रिसर्च को बंदकर अपनी पूरी ताकत और कंप्यूटर रिसोर्सेज को सिर्फ ChatGPT को बेहतर और तेज बनाने में लगाना. इसी मेमो के कारण सीनियर रिसर्चर्स नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी अब नई खोज के बजाय सिर्फ व्यापार और कंपटीशन पर ध्यान दे रही है.

दिग्गज वैज्ञानिकों का मोहभंग
कंपनी छोड़ने वालों में रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट जेरी ट्योरेक का भी नाम शामिल है, जो बीते 7 सालों से OpenAI के साथ थे. ट्योरेक AI रीजनिंग और कंटीन्यूअस लर्निंग जैसे एडवांस फीचर्स पर काम करना चाहते थे लेकिन उनके प्रस्तावों को बार-बार ठुकरा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका मुख्य वैज्ञानिक जैकब पचोकी के साथ इस बात को लेकर विवाद हुआ कि भविष्य के लिए कौन सा मॉडल बेहतर है.

ये भी है चौंकाने वाली बात

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो जेनरेटर Sora और इमेज टूल DALL-E जैसी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली टीमों को भी किनारे किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार इन टीमों को अब कंपनी में सेकंड क्लास सिटीजन जैसा महसूस कराया जा रहा है क्योंकि इनका काम सीधे तौर पर ChatGPT से नहीं जुड़ा हुआ है.

कंपटीशन का है ज्यादा प्रेशर
OpenAI का यह यू-टर्न एआई की दुनिया में बढ़ते कंपटीशन का नतीजा माना जा रहा है.

Google Gemini 650 मिलियन मंथली यूजर्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है.

एंटरप्राइज मार्केट में एंथ्रोपिक की हिस्सेदारी 40% हो गई है, जबकि OpenAI 27% पर ही सिमटा है.

हालांकि कंपनी के चीफ रिसर्च ऑफिसर मार्क चेन ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा कि रिसर्च अभी भी कंपनी का मुख्य हिस्सा है लेकिन हकीकत यह है कि टॉप टैलेंट अब कंपनी का साथ छोड़ रहे हैं.

