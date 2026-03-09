अब AI चलाएगा आपका कंप्यूटर! OpenAI ने लॉन्च किया GPT-5.4, माउस और कीबोर्ड पर होगा रोबोट का कब्जा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तेजी से बदल रही है. अब AI सिर्फ सवालों के जवाब देने या टेक्स्ट लिखने तक सीमित नहीं रह गया है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5.4 लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल इतना एडवांस है कि यह इंसानों की तरह कंप्यूटर पर काम कर सकता है. कंपनी के मुताबिक यह नया मॉडल खास तौर पर प्रोफेशनल कामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका इस्तेमाल स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन जैसे ऑफिस से जुड़े कामों में किया जा सकता है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में AI सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खुद काम भी कर सकेगा.

अब AI चला सकेगा आपका कंप्यूटर

ChatGPT में आने वाला यह नया मॉडल कंप्यूटर को कंट्रोल करने की क्षमता भी रखता है. कंपनी के अनुसार GPT-5.4 ऐसा कोड बना सकता है जिसकी मदद से वह कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके. यह कीबोर्ड और माउस के कमांड भेज सकता है और स्क्रीनशॉट देखकर यह समझ सकता है कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है.

इस तकनीक की मदद से AI यह पहचान सकता है कि अगले कदम में क्या करना है. इसके बाद वह अलग-अलग सॉफ्टवेयर में जाकर काम पूरा कर सकता है. उदाहरण के तौर पर यह डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा को व्यवस्थित करना या किसी फाइल को एडिट करना जैसे काम कर सकता है.

डिजिटल एजेंट की तरह काम करेगा AI

टेक कंपनियां पिछले कुछ समय से ऐसे AI सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही हैं जो डिजिटल एजेंट की तरह काम कर सकें. यानी ऐसा सिस्टम जो खुद इंटरनेट या ऐप्स के अंदर जाकर काम पूरा कर सके. पिछले एक साल में कई ऐसे टूल सामने आए हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करके ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्च करना या किसी काम के लिए जरूरी जानकारी जुटाना जैसे काम कर सकते हैं.

इसी दिशा में OpenAI का नया GPT-5.4 मॉडल भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है. कंपनी का मानना है कि भविष्य में AI सिस्टम इंसानों की तरह कई डिजिटल कामों को संभाल सकेंगे.

GPT-5.4 Thinking भी किया गया पेश

OpenAI ने इस मॉडल का एक खास वर्जन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम GPT-5.4 Thinking रखा गया है. यह मॉडल खास तौर पर ऐसे सवालों और कामों के लिए बनाया गया है जिनमें कई चरणों में सोचने और जवाब देने की जरूरत होती है.

इस फीचर को ChatGPT के अंदर ही उपलब्ध कराया जा रहा है. इसकी खास बात यह है कि जब AI किसी जटिल काम पर काम करता है तो यह दिखा सकता है कि वह उस समस्या को कैसे हल कर रहा है. इससे यूजर्स को समझने में आसानी होती है कि AI किस तरह से नतीजे तक पहुंच रहा है.

बेहतर सर्च और ज्यादा सही जवाब

OpenAI का दावा है कि GPT-5.4 पहले के मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है. कंपनी के मुताबिक यह मॉडल अलग-अलग सोर्स से जानकारी जुटाकर बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है. खास तौर पर ऐसे सवालों में जहां सही जानकारी ढूंढना मुश्किल होता है, वहां यह कई बार सर्च करके सही जवाब निकाल सकता है.

कंपनी का यह भी कहना है कि GPT-5.4 पहले के मॉडल GPT-5.2 की तुलना में ज्यादा सटीक है. OpenAI के अनुसार इस मॉडल में गलत जानकारी देने की संभावना करीब 33 प्रतिशत तक कम हो गई है.

डेवलपर्स और यूजर्स के लिए उपलब्धता

नया GPT-5.4 मॉडल OpenAI के कई प्रोडक्ट्स में धीरे-धीरे उपलब्ध कराया जा रहा है. डेवलपर्स इसे कंपनी के API के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके अलावा इसे AI-आधारित कोडिंग टूल OpenAI Codex में भी एक्सेस किया जा सकेगा.

वहीं GPT-5.4 Thinking मॉडल को ChatGPT के Plus, Team और Pro प्लान के यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है. कंपनी ने GPT-5.4 Pro नाम का एक और वर्जन भी पेश किया है, जिसे ज्यादा जटिल और भारी कामों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है.

जल्द iOS ऐप में भी मिलेगा फीचर

फिलहाल GPT-5.4 Thinking मॉडल ChatGPT के वेब ऐप और Android ऐप में उपलब्ध है. कंपनी का कहना है कि जल्द ही इसे iOS ऐप में भी लॉन्च किया जाएगा.