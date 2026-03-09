Advertisement
trendingNow13134423
Hindi Newsटेकअब AI चलाएगा आपका कंप्यूटर! OpenAI ने लॉन्च किया GPT-5.4, माउस और कीबोर्ड पर होगा रोबोट का कब्जा

अब AI चलाएगा आपका कंप्यूटर! OpenAI ने लॉन्च किया GPT-5.4, माउस और कीबोर्ड पर होगा रोबोट का कब्जा

GPT-5.4 पहला ऐसा मॉडल है जो सीधे कीबोर्ड और माउस कमांड भेजकर आपके कंप्यूटर पर काम कर सकता है. यह नया वर्जन कठिन सवालों पर गहराई से 'सोचकर' और कई चरणों में सर्च करके जवाब देता है. OpenAI का दावा है कि यह अब तक का सबसे सटीक मॉडल है, जिसमें गलतियों की संभावना पुराने मॉडल के मुकाबले 33% कम है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब AI चलाएगा आपका कंप्यूटर! OpenAI ने लॉन्च किया GPT-5.4, माउस और कीबोर्ड पर होगा रोबोट का कब्जा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तेजी से बदल रही है. अब AI सिर्फ सवालों के जवाब देने या टेक्स्ट लिखने तक सीमित नहीं रह गया है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5.4 लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल इतना एडवांस है कि यह इंसानों की तरह कंप्यूटर पर काम कर सकता है. कंपनी के मुताबिक यह नया मॉडल खास तौर पर प्रोफेशनल कामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका इस्तेमाल स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन जैसे ऑफिस से जुड़े कामों में किया जा सकता है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में AI सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खुद काम भी कर सकेगा.

अब AI चला सकेगा आपका कंप्यूटर
ChatGPT में आने वाला यह नया मॉडल कंप्यूटर को कंट्रोल करने की क्षमता भी रखता है. कंपनी के अनुसार GPT-5.4 ऐसा कोड बना सकता है जिसकी मदद से वह कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके. यह कीबोर्ड और माउस के कमांड भेज सकता है और स्क्रीनशॉट देखकर यह समझ सकता है कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है.

इस तकनीक की मदद से AI यह पहचान सकता है कि अगले कदम में क्या करना है. इसके बाद वह अलग-अलग सॉफ्टवेयर में जाकर काम पूरा कर सकता है. उदाहरण के तौर पर यह डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा को व्यवस्थित करना या किसी फाइल को एडिट करना जैसे काम कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजिटल एजेंट की तरह काम करेगा AI
टेक कंपनियां पिछले कुछ समय से ऐसे AI सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही हैं जो डिजिटल एजेंट की तरह काम कर सकें. यानी ऐसा सिस्टम जो खुद इंटरनेट या ऐप्स के अंदर जाकर काम पूरा कर सके. पिछले एक साल में कई ऐसे टूल सामने आए हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करके ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्च करना या किसी काम के लिए जरूरी जानकारी जुटाना जैसे काम कर सकते हैं.

इसी दिशा में OpenAI का नया GPT-5.4 मॉडल भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है. कंपनी का मानना है कि भविष्य में AI सिस्टम इंसानों की तरह कई डिजिटल कामों को संभाल सकेंगे.

GPT-5.4 Thinking भी किया गया पेश
OpenAI ने इस मॉडल का एक खास वर्जन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम GPT-5.4 Thinking रखा गया है. यह मॉडल खास तौर पर ऐसे सवालों और कामों के लिए बनाया गया है जिनमें कई चरणों में सोचने और जवाब देने की जरूरत होती है.

इस फीचर को ChatGPT के अंदर ही उपलब्ध कराया जा रहा है. इसकी खास बात यह है कि जब AI किसी जटिल काम पर काम करता है तो यह दिखा सकता है कि वह उस समस्या को कैसे हल कर रहा है. इससे यूजर्स को समझने में आसानी होती है कि AI किस तरह से नतीजे तक पहुंच रहा है.

बेहतर सर्च और ज्यादा सही जवाब
OpenAI का दावा है कि GPT-5.4 पहले के मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है. कंपनी के मुताबिक यह मॉडल अलग-अलग सोर्स से जानकारी जुटाकर बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है. खास तौर पर ऐसे सवालों में जहां सही जानकारी ढूंढना मुश्किल होता है, वहां यह कई बार सर्च करके सही जवाब निकाल सकता है.

कंपनी का यह भी कहना है कि GPT-5.4 पहले के मॉडल GPT-5.2 की तुलना में ज्यादा सटीक है. OpenAI के अनुसार इस मॉडल में गलत जानकारी देने की संभावना करीब 33 प्रतिशत तक कम हो गई है.

डेवलपर्स और यूजर्स के लिए उपलब्धता
नया GPT-5.4 मॉडल OpenAI के कई प्रोडक्ट्स में धीरे-धीरे उपलब्ध कराया जा रहा है. डेवलपर्स इसे कंपनी के API के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके अलावा इसे AI-आधारित कोडिंग टूल OpenAI Codex में भी एक्सेस किया जा सकेगा.

वहीं GPT-5.4 Thinking मॉडल को ChatGPT के Plus, Team और Pro प्लान के यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है. कंपनी ने GPT-5.4 Pro नाम का एक और वर्जन भी पेश किया है, जिसे ज्यादा जटिल और भारी कामों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है.

जल्द iOS ऐप में भी मिलेगा फीचर
फिलहाल GPT-5.4 Thinking मॉडल ChatGPT के वेब ऐप और Android ऐप में उपलब्ध है. कंपनी का कहना है कि जल्द ही इसे iOS ऐप में भी लॉन्च किया जाएगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

openaiGPT-5.4ChatGPT

Trending news

दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट