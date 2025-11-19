Opinion: आपकी नौकरी क्या खाएगा... अपनी जॉब तो नहीं बचा पा रहा AI

आज एआई हर जगह है. यह ईमेल लिख देता है, मुश्किल टॉपिक्स आसान कर देता है और किसी भी सवाल का तुरंत जवाब दे देता है. लेकिन जितनी तेजी से AI का दौर बढ़ा है, उतनी ही तेजी से आम लोगों के मन में एक डर भी बढ़ा है- क्या AI हमारी नौकरियां खा जाएगा? क्या ये हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी दुनिया पर कंट्रोल कर लेगा? डरे हुए लोग AI को दानव समझ रहे हैं. डर ऐसा कि जैसे ही नाम आता है तो मिडिल क्लास अपनी नौकरी पर ले लेता है. लेकिन आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई खुद आपके साथ खड़े हैं. Google के CEO सुंदर पिचाई का यह कहना कि “AI को आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए” एक राहत भी है और एक चेतावनी भी. पिचाई का संदेश साफ है- AI आपकी जगह नहीं ले रहा, बल्कि AI भी उतना परफेक्ट नहीं है जितना लगता है.

एआई की गलतियां और हमारा ब्लाइंड भरोसा

पिचाई ने BBC से बातचीत में साफ कहा कि AI आज भी गलतियां करता है. चाहे ChatGPT हो, Copilot, Gemini या Perplexity... सब गलती करते हैं. कई बार तो ये गलत होते हुए भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि इंसान को शक भी नहीं होता. यही सबसे बड़ा खतरा है. जनरेटिव AI कई बार “सही-साउंडिंग गलत जानकारी” देता है. यह तब खतरनाक हो जाता है जब बात आपकी सेहत, किसी साइंटिफिक फैक्ट या किसी संवेदनशील मसले की हो. ऐसे में पिचाई का कहना है कि AI को एक साधन की तरह इस्तेमाल करें, न कि अंतिम सत्य की तरह.

एआई से जॉब जाने का डर... मगर सच कुछ और है

हर नई तकनीक के साथ यह डर आता है कि नौकरियां जाएंगी. AI के साथ यह डर और बढ़ गया क्योंकि इसने कई काम मिनटों में करना सीख लिया. लेकिन असलियत यह है कि AI बनाने वाली कंपनियां खुद भी डर में हैं. जो कंपनियां खुद को “AI King” बताती हैं, उनके अंदर भी डर है- कहीं ये तकनीक गलत दिशा में न चली जाए, कहीं पब्लिक बैकलैश न आ जाए, कहीं बड़ी गलतियां उनका ब्रांड खराब न कर दें. Google की AI Overviews लॉन्च होते ही गलतियां सामने आईं और कंपनी को तुरंत आलोचना झेलनी पड़ी. इससे साबित होता है कि AI जितना शक्तिशाली है, उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी है.

AI कंपनियों की बेचैनी- सुरक्षा, जवाबदेही और नई रेस

AI मॉडल को सुरक्षित बनाने के लिए Google जैसी कंपनियां अरबों रुपये खर्च कर रही हैं. Google का इमेज ऑथेंटिसिटी टूल इसका बड़ा उदाहरण है, जो यूजर को बताता है कि कोई चित्र AI से बना है या असली है. टेक कंपनियां आज AI रेस में आगे निकलने के लिए भाग रही हैं, लेकिन उन्हें यह भी डर है कि कहीं उनकी AI गलत जानकारी न फैला दे, कहीं यूज़र उस पर इतना भरोसा न कर लें कि असल दुनिया ही खतरे में पड़ जाए. यहां सुंदर पिचाई का संतुलित नजरिया समझने लायक है- वह कहते हैं, “हमें तेज भी चलना है और जिम्मेदार भी.” यह बात उन कंपनियों पर भी लागू होती है जो पब्लिक के सामने AI को सबकुछ बताकर बेच रही हैं, लेकिन अंदर से इसकी कमजोरियों से डर रही हैं.

आम आदमी क्या करे?

AI कोई दानव नहीं है. यह भविष्य का एक टूल है और जैसे हर टूल गलत इस्तेमाल पर खतरा बन सकता है, वैसे ही AI भी बन सकता है. आपको AI से डरने की जरूरत नहीं, बस उस पर ब्लाइंड भरोसा न करें. बाकी सुंदर पिचाई तो आपके साथ खड़े ही हुए हैं.