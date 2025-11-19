Advertisement
trendingNow13009789
Hindi Newsटेक

Opinion: आपकी नौकरी क्या खाएगा... अपनी जॉब तो नहीं बचा पा रहा AI

डरे हुए लोग AI को दानव समझ रहे हैं. डर ऐसा कि जैसे ही नाम आता है तो मिडिल क्लास अपनी नौकरी पर ले लेता है. लेकिन आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई खुद आपके साथ खड़े हैं. 

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Opinion: आपकी नौकरी क्या खाएगा... अपनी जॉब तो नहीं बचा पा रहा AI

आज एआई हर जगह है. यह ईमेल लिख देता है, मुश्किल टॉपिक्स आसान कर देता है और किसी भी सवाल का तुरंत जवाब दे देता है. लेकिन जितनी तेजी से AI का दौर बढ़ा है, उतनी ही तेजी से आम लोगों के मन में एक डर भी बढ़ा है- क्या AI हमारी नौकरियां खा जाएगा? क्या ये हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी दुनिया पर कंट्रोल कर लेगा? डरे हुए लोग AI को दानव समझ रहे हैं. डर ऐसा कि जैसे ही नाम आता है तो मिडिल क्लास अपनी नौकरी पर ले लेता है. लेकिन आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई खुद आपके साथ खड़े हैं. Google के CEO सुंदर पिचाई का यह कहना कि “AI को आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए” एक राहत भी है और एक चेतावनी भी. पिचाई का संदेश साफ है- AI आपकी जगह नहीं ले रहा, बल्कि AI भी उतना परफेक्ट नहीं है जितना लगता है.

एआई की गलतियां और हमारा ब्लाइंड भरोसा
पिचाई ने BBC से बातचीत में साफ कहा कि AI आज भी गलतियां करता है. चाहे ChatGPT हो, Copilot, Gemini या Perplexity... सब गलती करते हैं. कई बार तो ये गलत होते हुए भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि इंसान को शक भी नहीं होता. यही सबसे बड़ा खतरा है. जनरेटिव AI कई बार “सही-साउंडिंग गलत जानकारी” देता है. यह तब खतरनाक हो जाता है जब बात आपकी सेहत, किसी साइंटिफिक फैक्ट या किसी संवेदनशील मसले की हो. ऐसे में पिचाई का कहना है कि AI को एक साधन की तरह इस्तेमाल करें, न कि अंतिम सत्य की तरह.

एआई से जॉब जाने का डर... मगर सच कुछ और है
हर नई तकनीक के साथ यह डर आता है कि नौकरियां जाएंगी. AI के साथ यह डर और बढ़ गया क्योंकि इसने कई काम मिनटों में करना सीख लिया. लेकिन असलियत यह है कि AI बनाने वाली कंपनियां खुद भी डर में हैं. जो कंपनियां खुद को “AI King” बताती हैं, उनके अंदर भी डर है- कहीं ये तकनीक गलत दिशा में न चली जाए, कहीं पब्लिक बैकलैश न आ जाए, कहीं बड़ी गलतियां उनका ब्रांड खराब न कर दें. Google की AI Overviews लॉन्च होते ही गलतियां सामने आईं और कंपनी को तुरंत आलोचना झेलनी पड़ी. इससे साबित होता है कि AI जितना शक्तिशाली है, उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

AI कंपनियों की बेचैनी- सुरक्षा, जवाबदेही और नई रेस
AI मॉडल को सुरक्षित बनाने के लिए Google जैसी कंपनियां अरबों रुपये खर्च कर रही हैं. Google का इमेज ऑथेंटिसिटी टूल इसका बड़ा उदाहरण है, जो यूजर को बताता है कि कोई चित्र AI से बना है या असली है. टेक कंपनियां आज AI रेस में आगे निकलने के लिए भाग रही हैं, लेकिन उन्हें यह भी डर है कि कहीं उनकी AI गलत जानकारी न फैला दे, कहीं यूज़र उस पर इतना भरोसा न कर लें कि असल दुनिया ही खतरे में पड़ जाए. यहां सुंदर पिचाई का संतुलित नजरिया समझने लायक है- वह कहते हैं, “हमें तेज भी चलना है और जिम्मेदार भी.” यह बात उन कंपनियों पर भी लागू होती है जो पब्लिक के सामने AI को सबकुछ बताकर बेच रही हैं, लेकिन अंदर से इसकी कमजोरियों से डर रही हैं.

आम आदमी क्या करे?
AI कोई दानव नहीं है. यह भविष्य का एक टूल है और जैसे हर टूल गलत इस्तेमाल पर खतरा बन सकता है, वैसे ही AI भी बन सकता है. आपको AI से डरने की जरूरत नहीं, बस उस पर ब्लाइंड भरोसा न करें. बाकी सुंदर पिचाई तो आपके साथ खड़े ही हुए हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

AI dangersSundar PichaiAI warning

Trending news

बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड