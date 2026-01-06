आ गया कम कीमत वाला 7000mAh बैटरी वाला धांसू Smartphone, फटाफट होगा फुल चार्ज, जानिए फीचर्स

Advertisement
OPPO A6 Pro 5G में बड़ी 7,000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट के लिए भी एक भरोसेमंद विकल्प साबित होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:37 AM IST
OPPO ने भारत में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन OPPO A6 Pro 5G लॉन्च कर दिया हैम यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो दमदार बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 5G कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन बजट के अंदर चाहते हैं. OPPO A6 Pro 5G में बड़ी 7,000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट के लिए भी एक भरोसेमंद विकल्प साबित होगा.

OPPO A6 Pro 5G की भारत में कीमत
OPPO A6 Pro 5G को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. इसके बेस वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये रखी गई है. वहीं, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 23,999 रुपये में उपलब्ध है. कंपनी चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है. यह स्मार्टफोन OPPO की आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है. कलर ऑप्शन्स की बात करें तो यह फोन Aurora Gold और Cappuccino Brown रंगों में पेश किया गया है.

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस
OPPO A6 Pro 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे मिड-रेंज सेगमेंट के लिए एक बैलेंस्ड चिपसेट माना जा रहा है. इसके साथ 8GB LPDDR4x रैम मिलती है, जो ऐप्स के बीच स्मूद स्विचिंग और डेली मल्टीटास्किंग में मदद करती है. स्टोरेज के लिए फोन में UFS 2.2 तकनीक के साथ 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित ColorOS 15 पर काम करता है, जिससे यूजर्स को नया इंटरफेस, बेहतर प्राइवेसी फीचर्स और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है.

बड़ा डिस्प्ले और मजबूत बॉडी
OPPO A6 Pro 5G में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव ज्यादा स्मूद लगता है. डिस्प्ले में अच्छी ब्राइटनेस दी गई है, जिससे आउटडोर इस्तेमाल में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है. इसके अलावा, फोन में IP69 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस दी गई है, जो इस प्राइस रेंज में एक खास फीचर माना जा सकता है.

कैमरा सेटअप: रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए
कैमरा सेक्शन की बात करें तो OPPO A6 Pro 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा शामिल है, जो दिन की रोशनी में अच्छी डिटेल्स के साथ फोटो क्लिक करने में सक्षम है. इसके साथ 2MP का मोनोक्रोम कैमरा भी दिया गया है, जो डेप्थ और बेसिक इमेज प्रोसेसिंग में मदद करता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो सोशल मीडिया यूजर्स के लिए पर्याप्त माना जा सकता है.

7,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग
OPPO A6 Pro 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh की बड़ी बैटरी है. कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर करीब 40 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है. इसके साथ मिलने वाली 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से फोन को सिर्फ एक घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में फुल चार्ज किया जा सकता है. भारी इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह फीचर काफी आकर्षक साबित हो सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

OPPOOPPO A6 Pro 5G India launchOPPO A6 Pro price

