Oppo F31 Series भारत में लॉन्च: 7,000mAh बैटरी, दमदार कूलिंग सिस्टम और तगड़ी परफॉर्मेंस, कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Oppo F31 Series Launched in India: ओप्पो ने भारत में अपनी F31 सीरीज लॉन्च कर दी है. इसमें तीन 5G फोन Oppo F31, F31 Pro और F31 Pro+ मॉडल को शामिल किया है. कंपनी का दावा है कि ये स्मार्टफोन लंबी बैटरी, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी देते हैं. फोन्स में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 7000mAh की बैटरी मिलती है. इसके अलावा IP66/IP68/IP69 वाटर रेजिस्टेंट जैसे शानदार फीचर्स दिए गए है. आइए जानते हैं डिवाइस की कीमत और फीचर्स.

Oppo F31, F31 Pro और F31 Pro+ का प्राइस

ओप्पो F31 5G सीरीज की कीमत बताएं तो F31 5G सीरीज का शुरूआती दाम 22,999 रुपये है. वहीं F31 प्रो 5G का प्राइस 26,999 रुपये है. साथ ही टॉप मॉडल F31 प्रो+ की स्टार्टिंग कीमत 32,999 रुपये है. बता दें कि इन स्मार्टफोन्स की पहली सेल 19 सितंबर से Oppo ई-स्टोर, अमेजन और फिल्पकार्ट पर शुरू होगी.

Oppo F31 के फीचर्स

ओप्पो के F31 मॉडल में 6.5 इंच Amoled डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. यह डिवाइस MediaTek 6300 एनर्जी चिपसेट के साथ आता है. फोन में 8GB तक की रैम और 256GB तक LPDDR4x रैम दिया गया है. इसके अलावा 80W फास्ट चार्जिंग और 7000mAh की बैटरी मिलती है. कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी कैमरा, 2MP का सेकेंडरी कैमरा और 16MP सेल्फी कैमरा शामिल है.

Oppo F31 Pro के स्पेसिफिकेशन

ओप्पो की नई सीरीज में प्रो वेरिएंट में 6.5 इंच Amoled डिस्प्ले के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है. डिवाइस में MediaTek 7300 चिपसेट और 5219 mm² सुपरकुल VC सिस्टम मिलता है. F31 Pro में 12GB तक LPDDR4X रैम और 256 UFS 3.1 स्टोरोज दिया गया है. इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग और 7000mAh की बैटरी मिलती है. साथ ही 50MP प्राइमरी कैमरा, 2MP सेकेंडरी कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है.

Oppo F31 Pro+ की खासियत

ओप्पो की नई सीरीज के टॉप मॉडल में 6.8 इंच Amoled डिस्प्ले और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. स्मार्टफोन में पावरफुल Snapdragon 7 जेनरेशन 3 चिपसेट और बेहतरीन VC सिस्टम शामिल है. इसमें भी 80W फास्ट चार्जिंग और 7000mAh की बैटरी सपोर्ट दिया गया है. कैमरा सेटअप बताएं तो 50MP प्राइमरी कैमरा, 2MP सेकेंडरी कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा मिलता है.